En bref. La méthode STAR est une façon de structurer une réponse en entretien d’embauche en quatre temps : Situation, Tâche, Action, Résultat. Elle sert surtout à répondre aux questions dites comportementales (« Parlez-moi d’une fois où vous avez dû… »), en racontant une expérience réelle plutôt qu’en énumérant des qualités. C’est, au fond, un petit récit bien construit. Ce guide explique chaque étape, donne des exemples de réponses et les erreurs à éviter, côté candidat comme côté recruteur.

Qu’est-ce que la méthode STAR ?

STAR est l’acronyme anglais de Situation, Task, Action, Result, traduit en français par Situation, Tâche, Action, Résultat. Selon l’article de référence de Wikipédia en anglais, c’est une technique d’entretien utilisée par les employeurs pour évaluer les candidats à partir de leurs réponses à des questions comportementales et situationnelles ; elle s’inscrit dans la famille des entretiens structurés.

Le principe est simple : un recruteur qui veut savoir comment vous gérez un conflit ne vous demande pas « Êtes-vous diplomate ? », mais « Racontez-moi un désaccord que vous avez dû gérer ». La méthode STAR vous donne un plan pour répondre de façon claire et vérifiable. LinkedIn, dans son glossaire RH, la présente comme une technique « basée sur le comportement », qui consiste à recueillir des exemples concrets de comportements passés pour comprendre les compétences d’un candidat au-delà de son CV.

Les 4 étapes de la méthode STAR

Les quatre temps d’une réponse STAR (visuel On-Storytelling). Visuel : rédaction On-Storytelling (cliquer pour agrandir).

Étape Question à laquelle elle répond Conseil S – Situation Quel était le contexte ? Où, quand, avec qui. Juste assez pour comprendre l’enjeu, sans détails inutiles. T – Tâche Qu’attendait-on de vous ? Votre mission, votre objectif ou le problème à résoudre. Certaines variantes parlent de « Target », un objectif que vous vous êtes fixé vous-même. A – Action Qu’avez-vous fait, concrètement ? Les étapes, vos choix et leurs raisons. Dites « je » : le recruteur veut connaître votre contribution, pas celle de l’équipe. R – Résultat Qu’est-ce que cela a changé ? L’issue, chiffrée si vous avez des chiffres vérifiables, et ce que vous en avez appris.

LinkedIn recommande que l’ensemble de la réponse ne dure pas plus de deux à trois minutes. L’essentiel du temps doit aller à l’action, qui est la partie que le recruteur évalue vraiment.

Pourquoi la méthode STAR est un outil de storytelling

Une réponse STAR suit la structure de tout bon récit : une situation initiale, un enjeu, des actions, un dénouement. On retrouve les étapes du schéma narratif quintaire (situation initiale, élément perturbateur, péripéties, résolution, situation finale) et la logique de l’arc dramatique en trois actes. C’est ce qui la rend efficace : une histoire courte et concrète se retient mieux qu’une liste d’adjectifs.

Le récit a pourtant une contrainte que n’a pas la fiction : il doit être vrai et vérifiable. Un recruteur peut poser des questions de relance (« Qui d’autre était impliqué ? », « Comment l’avez-vous mesuré ? »), et un exemple inventé ou embelli s’effondre vite.

Exemples de réponses avec la méthode STAR

Les exemples ci-dessous sont fictifs. Ils illustrent la structure ; votre réponse doit partir de votre propre expérience.

Exemple 1 : « Parlez-moi d’un conflit que vous avez dû gérer »

Situation : « Dans mon précédent poste d’assistante commerciale, deux collègues se renvoyaient la responsabilité des retards de livraison, et les clients s’en plaignaient. »

: « Dans mon précédent poste d’assistante commerciale, deux collègues se renvoyaient la responsabilité des retards de livraison, et les clients s’en plaignaient. » Tâche : « Mon responsable m’a demandé de rétablir des délais fiables sans attendre son retour de congé. »

: « Mon responsable m’a demandé de rétablir des délais fiables sans attendre son retour de congé. » Action : « J’ai reçu chacun séparément pour comprendre où se bloquait le circuit, puis j’ai proposé un tableau partagé qui indiquait qui validait chaque étape. J’ai organisé un point de dix minutes chaque lundi pendant un mois. »

: « J’ai reçu chacun séparément pour comprendre où se bloquait le circuit, puis j’ai proposé un tableau partagé qui indiquait qui validait chaque étape. J’ai organisé un point de dix minutes chaque lundi pendant un mois. » Résultat : « Les retards signalés par les clients ont nettement diminué dans le mois, et le tableau a été conservé par l’équipe. J’ai appris à chercher la cause dans le processus avant de chercher un responsable. »

Exemple 2 : « Décrivez une erreur que vous avez commise »

Situation : « Lors de mon premier mois comme chargé de communication, j’ai envoyé une newsletter avec une date d’événement erronée. »

: « Lors de mon premier mois comme chargé de communication, j’ai envoyé une newsletter avec une date d’événement erronée. » Tâche : « Il fallait corriger l’information avant que les inscriptions ne se fassent sur la mauvaise date. »

: « Il fallait corriger l’information avant que les inscriptions ne se fassent sur la mauvaise date. » Action : « J’ai prévenu ma responsable dans l’heure, envoyé un correctif court et clair, et mis en place une relecture par une seconde personne pour chaque envoi. »

: « J’ai prévenu ma responsable dans l’heure, envoyé un correctif court et clair, et mis en place une relecture par une seconde personne pour chaque envoi. » Résultat : « Les inscriptions ont été faites sur la bonne date et la double relecture est devenue la règle. Je vérifie désormais chaque date à la source avant l’envoi. »

Exemple 3 : « Donnez-moi un exemple où vous avez dû convaincre »

Situation : « Dans l’association sportive où je suis bénévole, les inscriptions se faisaient uniquement sur papier, et beaucoup de familles abandonnaient en cours de route. »

: « Dans l’association sportive où je suis bénévole, les inscriptions se faisaient uniquement sur papier, et beaucoup de familles abandonnaient en cours de route. » Tâche : « Je voulais proposer une inscription en ligne, mais le bureau craignait de perdre les adhérents peu à l’aise avec Internet. »

: « Je voulais proposer une inscription en ligne, mais le bureau craignait de perdre les adhérents peu à l’aise avec Internet. » Action : « J’ai préparé un test sur une seule section, gardé le formulaire papier en parallèle et présenté au bureau un bilan à la fin de la période, avec les retours des familles. »

: « J’ai préparé un test sur une seule section, gardé le formulaire papier en parallèle et présenté au bureau un bilan à la fin de la période, avec les retours des familles. » Résultat : « Le bureau a validé l’inscription en ligne pour toutes les sections la saison suivante, en conservant le papier pour ceux qui le préfèrent. J’en retiens qu’un essai limité convainc mieux qu’un long argumentaire. »

À l’oral : rythme, posture et relances

Une bonne structure ne suffit pas si elle est mal dite. Quelques repères simples :

Annoncez la situation en une ou deux phrases , puis passez vite à ce que vous avez fait : c’est là que le recruteur cherche des preuves.

, puis passez vite à ce que vous avez fait : c’est là que le recruteur cherche des preuves. Parlez au passé et à la première personne : « j’ai organisé », « j’ai proposé ». Le conditionnel (« j’aurais fait ») transforme l’exemple réel en hypothèse.

: « j’ai organisé », « j’ai proposé ». Le conditionnel (« j’aurais fait ») transforme l’exemple réel en hypothèse. Marquez les transitions sans réciter les lettres : « le problème, c’était… », « ce que j’ai fait… », « au final… ».

sans réciter les lettres : « le problème, c’était… », « ce que j’ai fait… », « au final… ». Acceptez les relances : elles ne sont pas un piège, mais une façon de vérifier votre rôle. Si vous ne savez plus un détail, dites-le plutôt que de l’inventer.

: elles ne sont pas un piège, mais une façon de vérifier votre rôle. Si vous ne savez plus un détail, dites-le plutôt que de l’inventer. Terminez par ce que vous en avez appris : c’est souvent la phrase que le recruteur retient, parce qu’elle montre que vous savez prendre du recul.

Remarquez que, dans ces trois exemples, le résultat ne prétend pas à un chiffre précis que le candidat ne pourrait pas justifier. Si vous avez un chiffre fiable, utilisez-le ; sinon, décrivez le changement observé.

Les questions auxquelles la méthode STAR répond le mieux

Elle s’applique aux questions ouvertes qui demandent de décrire une situation vécue. Wikipédia cite la gestion des conflits, la gestion du temps, la résolution de problèmes et les compétences relationnelles. Exemples de formulations :

« Parlez-moi d’une situation où vous avez dû convaincre quelqu’un. »

« Décrivez un projet qui ne s’est pas passé comme prévu. »

« Racontez-moi une fois où vous avez dû gérer plusieurs priorités en même temps. »

« Donnez-moi un exemple de décision difficile que vous avez prise. »

Pour la question d’ouverture « Parlez-moi de vous », c’est un autre exercice : le pitch de présentation, que France Travail décrit comme une façon courte et impactante de résumer parcours, compétences et motivation. Voir aussi notre guide de l’elevator pitch.

Comment préparer ses histoires STAR

Relisez l’offre d’emploi et listez les compétences demandées. Associez à chaque compétence une expérience réelle : professionnelle, associative, scolaire ou personnelle. Écrivez chaque histoire en quatre lignes, une par lettre, puis lisez-la à voix haute en chronométrant. Préparez des réponses aux relances : qui, comment, combien, et qu’auriez-vous fait autrement. Gardez des histoires variées : une réussite, une difficulté surmontée, une erreur. Une même histoire ne doit pas servir trois fois.

Si vous changez de métier, la méthode STAR est particulièrement utile pour montrer des compétences transférables : voir notre article sur le storytelling de reconversion professionnelle.

Les erreurs à éviter

Une situation trop longue : le recruteur décroche avant d’arriver à l’action.

: le recruteur décroche avant d’arriver à l’action. Le « nous » partout : il masque votre rôle. Distinguez ce que l’équipe a fait et ce que vous avez fait.

: il masque votre rôle. Distinguez ce que l’équipe a fait et ce que vous avez fait. Pas de résultat : une histoire sans dénouement laisse le recruteur sans conclusion.

: une histoire sans dénouement laisse le recruteur sans conclusion. Des chiffres invérifiables : un pourcentage sorti de nulle part affaiblit la crédibilité de toute la réponse.

: un pourcentage sorti de nulle part affaiblit la crédibilité de toute la réponse. Une histoire apprise par cœur : elle sonne faux. Retenez les quatre étapes, pas les phrases.

: elle sonne faux. Retenez les quatre étapes, pas les phrases. Un exemple hors sujet : l’histoire doit répondre à la compétence demandée, même si une autre vous semble plus flatteuse.

Côté recruteur : utiliser la méthode STAR en entretien

La méthode sert aussi aux recruteurs. LinkedIn explique qu’en posant des questions comportementales, le recruteur évite que le candidat ne dise seulement ce qu’il pense qu’on veut entendre : il doit étayer ses affirmations par des exemples. Quelques pratiques :

préparer les mêmes questions pour tous les candidats d’un même poste, afin de comparer les réponses ;

relancer sur l’étape manquante (« Et qu’avez-vous fait, vous ? », « Quel a été le résultat ? ») ;

noter les réponses selon une grille définie à l’avance, liée aux compétences du poste.

Pour aller plus loin sur le récit dans le recrutement, voir notre article sur le storytelling RH.

Questions fréquentes

Que veut dire STAR ?

Situation, Tâche, Action, Résultat (en anglais : Situation, Task, Action, Result). Ce sont les quatre temps d’une réponse structurée en entretien.

Combien de temps doit durer une réponse STAR ?

LinkedIn recommande de ne pas dépasser deux à trois minutes, en consacrant l’essentiel du temps à l’action.

Peut-on utiliser la méthode STAR sans expérience professionnelle ?

Oui. Un projet scolaire, une mission associative, un job d’été ou une expérience personnelle peuvent servir, à condition que l’histoire montre la compétence demandée.

Faut-il annoncer qu’on utilise la méthode STAR ?

Non. La structure doit rester naturelle ; le recruteur doit simplement entendre une histoire claire avec un début, des actions et un résultat.

La méthode STAR fonctionne-t-elle pour un CV ou LinkedIn ?

Sa logique peut inspirer la description d’une expérience : contexte, mission, actions, résultats. Sur un CV, on la résume en une ou deux lignes par expérience.

Sources