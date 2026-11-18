En bref. Une charte éditoriale est le document de référence qui fixe comment une marque, un média ou une institution écrit et publie : à qui elle s’adresse, sur quel ton, dans quels formats, avec quelles règles de rédaction et quel circuit de validation. Elle ne se confond pas avec la ligne éditoriale, qui dit de quoi l’on parle et sous quel angle : la ligne est l’un des composants de la charte. Ce guide en donne la définition, le contenu type, une méthode en six étapes et un exemple commenté.

Qu’est-ce qu’une charte éditoriale ?

L’article de référence de Wikipédia la définit comme « un document de référence destiné à assurer la cohérence et la qualité d’une publication ». Elle formalise les règles et procédures auxquelles doivent se soumettre tous ceux qui participent au projet éditorial, et aborde « à la fois le fond et la forme des contenus ». Elle vaut pour un site, un blog, une newsletter, des réseaux sociaux ou une publication imprimée.

Concrètement, une charte éditoriale répond à une question simple : si une nouvelle personne rejoint l’équipe demain, que doit-elle lire pour écrire comme nous ? Elle permet à plusieurs rédacteurs, internes ou externes, de produire des contenus qui semblent venir d’une seule voix, et à un responsable de valider un texte sur des critères connus de tous plutôt que sur son goût du jour.

Charte éditoriale, ligne éditoriale, charte graphique : les différences

Où se place la charte éditoriale entre la plateforme de marque et les contenus publiés (visuel On-Storytelling). Visuel : rédaction On-Storytelling (cliquer pour agrandir).

Ces documents s’emboîtent, du plus stratégique au plus opérationnel :

Document Question à laquelle il répond Exemple de contenu Plateforme de marque Qui sommes-nous, pour qui, avec quelle promesse ? Mission, vision, valeurs, positionnement Ligne éditoriale De quoi parle-t-on, à qui, sous quel angle ? Thèmes traités et exclus, angle, promesse au lecteur Charte éditoriale Comment écrit-on et publie-t-on ? Ton, règles de rédaction, formats, sources, validation Charte graphique À quoi cela ressemble-t-il ? Logo, couleurs, typographies, mise en page Calendrier éditorial Quand et où publie-t-on ? Dates, canaux, responsables

Wikipédia souligne que la ligne éditoriale, « rarement formulée par écrit », n’est qu’un des composants de la charte. Dans la pratique, beaucoup d’organisations rédigent un seul document qui contient les deux. Ce n’est pas un problème, à condition que les choix de fond (la ligne) et les règles de forme (la charte) y soient clairement distingués.

Que contient une charte éditoriale ?

Il n’existe pas de modèle officiel. Les rubriques ci-dessous reprennent celles décrites par Wikipédia et par le cours d’OpenClassrooms consacré au marketing de contenu. Prenez celles qui servent votre projet ; une charte de trois pages réellement utilisée vaut mieux qu’un document de quarante pages que personne n’ouvre.

Rubrique Ce qu’on y écrit Exemple de règle Objectifs Pourquoi on publie, pour quels publics « Aider les responsables RH de PME à recruter sans agence » Ligne éditoriale Thèmes, angles, formats autorisés, rythme « Pas d’actualité people, pas de classement non vérifié » Ton et style Registre, personne grammaticale, niveau technique « On vouvoie ; une phrase = une idée ; pas de jargon sans définition » Règles de rédaction Titres, chapô, intertitres, liens, appels à l’action, typographie « Titre de 60 caractères au plus ; dates écrites en toutes lettres » Éléments de langage Mots à employer ou à éviter, nom de la marque, termes métier « On écrit « adhérents », jamais « clients » » Sources et vérification Quelles sources sont acceptées, comment on cite « Tout chiffre est accompagné de sa source et de sa date » Référencement Mots-clés du territoire, maillage interne « Chaque article renvoie vers au moins deux guides de la rubrique » Rubriquage Rôle de chaque rubrique ou page « La rubrique Méthodes ne publie que des tutoriels pas à pas » Images Style, droits, légendes, textes alternatifs « Aucune image sans droit d’usage vérifié ; alt descriptif obligatoire » Déclinaison par canal Ce qui change sur le site, la newsletter, les réseaux « LinkedIn : 1 300 caractères au plus, pas de hashtags en série » Processus de production Choix des sujets, relecture, validation, mise à jour « Double relecture ; mise à jour annuelle des guides » Cadre légal Droit d’auteur, droit des personnes, licences, contenus sponsorisés « Tout contenu rémunéré est signalé comme tel »

Wikipédia insiste sur deux points souvent oubliés : le processus de production (choix des sujets, plan, contrôle qualité, validation, traduction éventuelle, coordination, suivi des statistiques) et la législation (droits d’auteur, droit des personnes, conditions de réutilisation et licence des contenus). Pour la signalisation des contenus de marque, voir la section dédiée de notre article sur la ligne éditoriale.

Comment créer sa charte éditoriale en 6 étapes

Partir de l’existant. Rassemblez la plateforme de marque, la ligne éditoriale si elle est écrite, et une dizaine de contenus déjà publiés. Notez ce qui fonctionne et ce qui varie d’un auteur à l’autre. Écrire les objectifs et les publics. Pour chaque public, précisez son niveau de connaissance et ce qu’il vient chercher. C’est ce qui fixera le niveau technique et le vocabulaire. Définir le ton par des exemples. Un adjectif (« proche », « expert ») ne suffit pas. Donnez pour chaque trait une phrase à écrire et une phrase à éviter. Notre guide sur le tone of voice détaille cette méthode. Fixer les règles de rédaction et de forme. Titres, chapô, intertitres, longueur, typographie, liens, appels à l’action, règles de citation des sources. Décrire le circuit de validation. Qui propose un sujet, qui écrit, qui relit, qui valide, en combien de temps, et qui met à jour les contenus anciens. Tester puis réviser. Faites écrire deux ou trois contenus avec la charte, relevez les questions restées sans réponse, et complétez. Datez chaque version.

Exemple commenté de charte éditoriale

L’exemple suivant est fictif : il illustre le format d’une charte courte pour une petite structure, ici une coopérative de réparation de vélos qui publie un blog et une newsletter.

Rubrique Contenu de la charte Objectif Rendre les cyclistes du quotidien autonomes pour l’entretien courant de leur vélo. Publics Débutants qui roulent en ville ; pas de contenu pour les compétiteurs. Ton On tutoie. Phrases courtes. On explique chaque mot technique la première fois. Formats Tutoriels pas à pas avec photos ; une newsletter mensuelle ; pas de vidéo pour l’instant. Règles Une étape = une photo. Les outils nécessaires sont listés en début d’article. Sources Notices des fabricants et règles du Code de la route citées avec un lien. Validation Un mécanicien relit chaque tutoriel avant publication. Interdits Pas de comparatif de marques ; pas de promesse de sécurité absolue.

Ce qui rend cette charte utile : chaque règle peut être vérifiée sur un texte. « On tutoie » se contrôle ; « ton chaleureux » ne se contrôle pas sans exemple.

Des chartes éditoriales publiques à consulter

De nombreuses organisations publient leur charte, ce qui permet de voir des choix réels :

Médianes , structure d’accompagnement des médias, publie une « charte éditoriale et déontologique » qui expose sa vision, ses valeurs, ses publics, son positionnement et ses engagements. C’est un bon exemple de charte qui assume aussi un volet éthique.

, structure d’accompagnement des médias, publie une « charte éditoriale et déontologique » qui expose sa vision, ses valeurs, ses publics, son positionnement et ses engagements. C’est un bon exemple de charte qui assume aussi un volet éthique. Le Département du Pas-de-Calais met en ligne la charte éditoriale de son site datée de septembre 2011, en précisant qu’une refonte est en cours. On y voit l’utilité d’une charte pour une institution aux nombreux contributeurs, et la nécessité de la mettre à jour.

met en ligne la charte éditoriale de son site datée de septembre 2011, en précisant qu’une refonte est en cours. On y voit l’utilité d’une charte pour une institution aux nombreux contributeurs, et la nécessité de la mettre à jour. On-Storytelling publie sa méthodologie : sources acceptées, traitement des chiffres, exemples, contenus rémunérés. C’est l’équivalent public de notre charte interne.

Les erreurs les plus courantes

La charte sans exemples : des principes abstraits que chacun interprète à sa façon.

: des principes abstraits que chacun interprète à sa façon. Le document figé : jamais daté ni révisé, il finit par décrire des canaux ou des formats abandonnés.

: jamais daté ni révisé, il finit par décrire des canaux ou des formats abandonnés. Le copier-coller : reprendre la charte d’une autre organisation sans l’adapter donne des règles qui ne correspondent ni à vos publics ni à vos moyens.

: reprendre la charte d’une autre organisation sans l’adapter donne des règles qui ne correspondent ni à vos publics ni à vos moyens. Oublier la validation : sans circuit clair, la charte n’est appliquée que par ceux qui l’ont écrite.

: sans circuit clair, la charte n’est appliquée que par ceux qui l’ont écrite. Oublier le cadre légal : droits des images, citations, contenus sponsorisés. Ce sont des sujets à trancher avant publication, pas après.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre charte éditoriale et ligne éditoriale ?

La ligne éditoriale dit de quoi l’on parle, à qui et sous quel angle. La charte éditoriale fixe en plus comment on écrit et publie : ton, règles, formats, sources, validation. La ligne est un composant de la charte.

Quelle longueur doit faire une charte éditoriale ?

Il n’y a pas de norme. Pour une petite structure, quelques pages suffisent si chaque règle est illustrée par un exemple. Une grande organisation avec de nombreux contributeurs aura besoin d’un document plus détaillé.

Qui rédige la charte éditoriale ?

En général le responsable éditorial ou de la communication, avec les personnes qui écrivent au quotidien. Les associer garantit que les règles sont applicables.

Faut-il publier sa charte éditoriale ?

Ce n’est pas obligatoire. Publier une partie de ses règles, notamment sur les sources et les contenus rémunérés, renforce toutefois la confiance des lecteurs.

À quelle fréquence la mettre à jour ?

Dès qu’un canal, un format ou un public change, et au moins lors d’une revue régulière. Datez chaque version pour savoir quelle règle s’appliquait à quel contenu.

Sources