En bref. Une bande-annonce de marque est une vidéo très courte qui donne envie d’en savoir plus sur une entreprise, comme la bande-annonce d’un film donne envie de voir le film. En format vertical 9:16, sur 30 à 45 secondes, elle tient en quatre temps : une accroche lisible dès la première seconde, une promesse claire, une preuve ou un univers qui la rend crédible, puis un appel à l’action. Elle se comprend sans le son, avance d’une idée par plan et utilise une musique sous licence respectée. Exemple à l’appui : une bande-annonce réelle de 40 secondes, décortiquée plan par plan.

Bande-annonce de marque : de quoi parle-t-on ?

Au cinéma, une bande-annonce ne raconte pas tout le film : elle installe un univers, pose un enjeu et s’arrête quand on a envie de la suite. Pour une marque, il ne s’agit pas de présenter toute l’entreprise ni de vendre un produit, mais de donner en quelques secondes une image nette de ce qu’elle propose et de son état d’esprit.

Elle se distingue de la vidéo de présentation d’entreprise, plus longue, qui raconte l’histoire et l’équipe, et de la publicité produit, centrée sur une offre ou un prix.

Pour une TPE, c’est souvent le premier contenu vidéo réaliste : un montage, des textes à l’écran, une musique. Les principes du storytelling en format vidéo court s’appliquent ; l’objectif, lui, est de faire exister la marque, pas d’expliquer une offre.

La structure narrative en quatre temps

En 40 secondes, on garde l’essentiel de l’arc dramatique en trois actes (une situation, un enjeu, une résolution) et on le compresse en quatre fonctions, chacune répondant à une question du spectateur.

Les 9 plans de la bande-annonce et leur rôle : accroche et promesse (0-4 s), preuve et univers (4-33 s), promesse reformulée et appel à l’action (33-40 s). Visuel : rédaction on-storytelling.fr, à partir d’images extraites de la vidéo.

Temps Question du spectateur Dans l’exemple étudié Point de contrôle 1. Accroche Pourquoi m’arrêter sur cette vidéo ? « Votre marque. Un nouveau terrain de jeu. » sur une ville néon en bord de mer, dès la première seconde. Le texte est-il lisible avant la troisième seconde, sans le son ? 2. Promesse Qu’est-ce que j’y gagne ? « Faites passer votre présence digitale au niveau supérieur », puis « Un site. De la visibilité. Une stratégie pour avancer. » La promesse tient-elle en une phrase courte, sans jargon ? 3. Preuve et univers Est-ce crédible ? Est-ce pour moi ? Sept chapitres numérotés, un service et un décor par plan. Chaque plan porte-t-il une seule idée ? 4. Appel à l’action Que dois-je faire maintenant ? « Votre prochain chapitre », puis un bouton « Parlons de votre projet ». L’action est-elle unique, visible et réalisable depuis le réseau où la vidéo est vue ?

1. L’accroche : les trois premières secondes

Sur un fil vertical, la vidéo démarre sans avoir été choisie. Image forte et phrase courte doivent donc être là dès la première image, pas après un logo animé. Les règles d’une bonne phrase d’accroche valent ici : s’adresser au spectateur (« votre marque »), créer une image mentale, rester bref.

2. La promesse : ce que la marque apporte

Elle répond à « et alors ? ». La poser deux fois n’est pas une redite : en ouverture, elle oriente le regard ; à la fin, elle résume ce qu’on vient de voir.

3. La preuve et l’univers : montrer plutôt qu’affirmer

Savoir-faire mis en scène, geste de métier filmé, lieu, client (avec son accord) : la preuve se montre. Couleurs, lumière, typographie et musique restent constantes d’un plan à l’autre pour que l’ensemble se lise comme une seule histoire.

4. L’appel à l’action : une seule porte de sortie

« Contactez-nous », « découvrez » et « suivez-nous » en même temps, c’est n’en demander aucune. L’action doit aussi correspondre au réseau : sur Instagram, un lien écrit dans la vidéo n’est pas cliquable ; on renvoie vers les messages privés ou le lien du profil.

Exemple : une bande-annonce néon de 40 secondes, plan par plan

Pour rendre ces principes concrets, prenons la bande-annonce verticale réalisée par l’agence SiteNova, une agence web, pour présenter ses services. La vidéo dure 40 secondes, en 1080 × 1920 pixels, dans un univers de « ville néon en bord de mer » : palmiers, route mouillée, gratte-ciel violets et cyan.

Musique : « Neon » de Scott Buckley, sous licence CC BY 4.0

Voici ce que l’on voit, seconde par seconde :

0 à 4 s, l’accroche. Un plan large sur la route en bord de mer, marqué « 00 / Nouvelle partie », avec le titre « Votre marque. Un nouveau terrain de jeu. » et le sous-titre « Faites passer votre présence digitale au niveau supérieur ». Le texte est là dès la première image.

Un plan large sur la route en bord de mer, marqué « 00 / Nouvelle partie », avec le titre « Votre marque. Un nouveau terrain de jeu. » et le sous-titre « Faites passer votre présence digitale au niveau supérieur ». Le texte est là dès la première image. 4 à 33 s, la preuve. Sept chapitres numérotés de 01 à 07, environ quatre secondes chacun : création et refonte WordPress, SEO, Google Ads, GEO (visibilité dans les moteurs de réponse IA), Meta Ads, audit, maintenance. Chaque chapitre a son propre décor (un bureau face à la baie, une vue aérienne de la ville, un tableau de bord de voiture, une avenue d’écrans géants…) et une phrase d’explication courte.

Sept chapitres numérotés de 01 à 07, environ quatre secondes chacun : création et refonte WordPress, SEO, Google Ads, GEO (visibilité dans les moteurs de réponse IA), Meta Ads, audit, maintenance. Chaque chapitre a son propre décor (un bureau face à la baie, une vue aérienne de la ville, un tableau de bord de voiture, une avenue d’écrans géants…) et une phrase d’explication courte. 33 à 40 s, la promesse et l’appel à l’action. Retour au décor du début, avec « Votre prochain chapitre », la promesse « Un site. De la visibilité. Une stratégie pour avancer. » et un bouton « Parlons de votre projet ». Le crédit de la musique s’affiche en bas de l’écran.

Premier et dernier plan : le même décor, mais le message passe de l’accroche à l’appel à l’action. Images extraites de la bande-annonce de SiteNova.

Trois choix narratifs méritent d’être relevés :

Le récit en chapitres. La numérotation « 00 » à « 07 » et une barre de progression en neuf segments en bas de l’écran donnent au spectateur un repère : il sait où il en est et que la fin approche. Le vocabulaire suit la même idée, de « Nouvelle partie » à « Votre prochain chapitre ».

La numérotation « 00 » à « 07 » et une barre de progression en neuf segments en bas de l’écran donnent au spectateur un repère : il sait où il en est et que la fin approche. Le vocabulaire suit la même idée, de « Nouvelle partie » à « Votre prochain chapitre ». La boucle visuelle. Le dernier plan reprend exactement le décor du premier. La vidéo se referme sur elle-même, ce qui donne une impression de récit complet en 40 secondes.

Le dernier plan reprend exactement le décor du premier. La vidéo se referme sur elle-même, ce qui donne une impression de récit complet en 40 secondes. La signature répétée. La phrase « Votre ambition. Notre point de départ. » reste affichée en pied d’écran sur tous les plans. Elle joue le rôle d’une tagline sans jamais occuper le centre de l’image.

Une vidéo qui se comprend sans le son

Sur mobile, une vidéo démarre souvent le son coupé. Le message doit donc passer par l’image et le texte, la musique venant en plus :

Des textes courts et gros , en contraste fort avec le fond (texte clair sur zone sombre, ou bandeau).

, en contraste fort avec le fond (texte clair sur zone sombre, ou bandeau). Une phrase par plan , lisible deux fois avant la coupe.

, lisible deux fois avant la coupe. Des marges en haut et en bas : les réseaux superposent à la vidéo le nom du compte, la légende et les boutons. Placez les textes importants dans la partie centrale de l’image.

: les réseaux superposent à la vidéo le nom du compte, la légende et les boutons. Placez les textes importants dans la partie centrale de l’image. Des sous-titres dès qu’il y a une voix.

Le rythme : un plan, une idée

Dans l’exemple, chaque plan dure environ quatre secondes et le plan final près de sept : une pulsation régulière, puis du temps pour lire l’appel à l’action. Partez du texte : comptez le temps de lecture de chaque phrase, ajoutez une seconde de marge, jamais deux idées par plan. Trop long ? Supprimez un plan entier plutôt que d’accélérer tous les autres. Pour aller plus loin sur le maintien de l’attention, voir notre article sur l’écriture pour la courbe de rétention.

La musique : sous licence, et créditée

Une musique « trouvée sur Internet » n’est pas libre pour autant. Dans l’exemple, la piste est « Neon » de Scott Buckley, publiée sous licence Creative Commons CC BY 4.0, dont un extrait (de 01:00 à 01:40) a été utilisé, avec des fondus ajoutés.

La licence CC BY 4.0 permet de partager et d’adapter l’œuvre, y compris à des fins commerciales, à condition de créditer l’auteur, d’intégrer un lien vers la licence et d’indiquer si des modifications ont été effectuées. D’où la mention « extrait adapté » dans le crédit. Le compositeur précise aussi ses propres demandes : sur YouTube, le crédit doit figurer dans la description de la vidéo (et pas seulement dans l’image), et pour une publicité qui ne permet pas d’afficher de crédit, la licence CC BY ne s’applique pas : il faut acheter une licence.

Vérifiez donc la licence exacte, la forme de crédit demandée et l’usage prévu (publication organique ou publicité). La musique participe aussi à l’identité : voir notre article sur la signature sonore de marque.

Adapter la bande-annonce à Reels, Shorts et TikTok

Un même montage 1080 × 1920 peut servir partout, mais les règles de chaque plateforme évoluent : vérifiez-les au moment de publier.

YouTube Shorts : l’aide YouTube indique qu’un Short peut durer jusqu’à 3 minutes et être au format carré ou vertical. Le crédit musical va dans la description.

: l’aide YouTube indique qu’un Short peut durer jusqu’à 3 minutes et être au format carré ou vertical. Le crédit musical va dans la description. Instagram Reels : Instagram indique, dans sa FAQ pour les créateurs, recommander aux personnes qui ne suivent pas le compte les reels de 3 minutes ou moins. Le lien n’étant pas cliquable dans la légende, l’appel à l’action renvoie vers le profil ou les messages privés.

: Instagram indique, dans sa FAQ pour les créateurs, recommander aux personnes qui ne suivent pas le compte les reels de 3 minutes ou moins. Le lien n’étant pas cliquable dans la légende, l’appel à l’action renvoie vers le profil ou les messages privés. TikTok : même fichier, légende plus courte, crédit musical conservé. Les durées autorisées dépendent du mode d’import : consultez l’aide TikTok.

Partout : une légende adaptée au réseau, une image de couverture choisie, et le même crédit musical.

Les erreurs fréquentes

Commencer par le logo : les premières secondes servent à accrocher, pas à signer.

: les premières secondes servent à accrocher, pas à signer. Trop de texte par plan.

Un message qui dépend du son : coupez le son et regardez la vidéo ; si on ne comprend plus, il manque du texte.

: coupez le son et regardez la vidéo ; si on ne comprend plus, il manque du texte. Plusieurs appels à l’action : choisissez-en un.

: choisissez-en un. Une musique sans licence vérifiée , ou un crédit oublié dans la description.

, ou un crédit oublié dans la description. Des chiffres invérifiables à l’écran : une promesse claire vaut mieux.

Questions fréquentes

Quelle durée pour une bande-annonce de marque ?

Il n’y a pas de durée officielle. 30 à 45 secondes suffisent pour dérouler les quatre temps, comme dans l’exemple de 40 secondes. YouTube accepte des Shorts jusqu’à 3 minutes.

Quel format choisir pour une vidéo verticale ?

Le format 9:16, en 1080 × 1920 pixels, est celui de l’exemple et convient à Reels, Shorts et TikTok. Gardez les textes importants au centre de l’image, loin des boutons et de la légende.

Peut-on utiliser une musique gratuite pour une vidéo d’entreprise ?

Oui, si sa licence l’autorise. Une musique sous CC BY 4.0 peut être utilisée commercialement à condition de créditer l’auteur, de mettre un lien vers la licence et de signaler les modifications. Lisez aussi les conditions propres à l’auteur, notamment pour la publicité.

Une TPE peut-elle réaliser sa bande-annonce elle-même ?

Oui, si le texte est écrit avant le montage : une accroche, une promesse, quelques plans de preuve, un appel à l’action. Le plus difficile est de choisir ce qu’on ne dira pas.

Sources