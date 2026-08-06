Storytelling de la page tarifs : raconter le prix

La page tarifs occupe une place singuliere dans l’architecture d’un site. Elle est souvent l’une des plus consultees, elle precede immediatement la decision, et elle est pourtant l’une des dernieres a etre travaillee sur le plan editorial. Dans la plupart des organisations, elle reste un objet financier confie a l’equipe commerciale ou produit : une grille, des colonnes, des puces, un bouton. Le recit s’arrete a la porte.

Cette separation a une consequence mesurable en termes d’experience. Le visiteur qui arrive sur la page tarifs vient de parcourir un site construit autour d’un discours : une promesse, des cas d’usage, une maniere de nommer les problemes. En franchissant le seuil de la grille, il change brutalement de registre. Le vocabulaire devient technique, les benefices redeviennent des fonctionnalites, et la question qu’il se pose reellement, savoir s’il fait le bon choix, reste sans reponse.

Appliquer le storytelling a une page tarifs ne consiste pas a y ajouter une anecdote ou un temoignage. Il s’agit de restituer une continuite narrative : faire en sorte que la grille prolonge le recit du site au lieu de l’interrompre, et que chaque offre raconte un moment precis de la trajectoire du client.

Ce que le visiteur cherche reellement sur une page tarifs

Avant de decider quoi raconter, il faut identifier ce qui se joue au moment de la consultation. Trois besoins coexistent, rarement formules explicitement.

Une confirmation, plus qu’une decouverte

Dans la majorite des parcours B2B, la page tarifs n’est pas une page d’entree. Elle est atteinte apres plusieurs visites, parfois apres une recommandation interne. Le visiteur n’y cherche pas a comprendre l’offre : il cherche a verifier que son intuition tient. Un recit efficace confirme ce qu’il a compris ailleurs sur le site, avec les memes mots. Changer de terminologie entre la page produit et la page tarifs suffit a reintroduire le doute.

Un point de comparaison stable

Le prix n’a pas de sens isole. Il prend sens par rapport a une reference : un budget existant, une solution concurrente, un cout interne, le cout de l’inaction. Lorsque la page ne fournit aucun repere, le visiteur en construit un lui-meme, generalement le moins favorable. Le recit sert ici a proposer un cadre de comparaison legitime, sans denigrer quiconque.

Une projection dans l’usage

La question sous-jacente est rarement combien cela coute, mais a quoi cela ressemblera dans six mois. Le visiteur tente d’anticiper le moment ou il devra justifier ce choix devant un responsable, une direction financiere, une equipe. La page tarifs qui l’aide a se projeter dans cette scene future lui rend un service concret.

Quatre recits qui structurent une grille

Une page tarifs n’a pas besoin d’une histoire, elle a besoin de plusieurs micro-recits qui se completent. Quatre reviennent regulierement dans les pages qui fonctionnent.

Le recit du seuil : pourquoi ces offres et pas d’autres

Toute segmentation tarifaire repose sur une hypothese : il existe des moments distincts dans la vie d’un client, et chacun appelle un perimetre different. Ce raisonnement est presque toujours implicite. Le rendre explicite en une phrase par offre transforme la grille en carte de lecture. Non pas ce que contient le plan intermediaire, mais a quel moment une organisation en a besoin. Le passage d’un palier a l’autre cesse alors d’apparaitre comme une contrainte commerciale et devient une etape logique.

Le recit de l’usage : decrire une journee, pas une fonctionnalite

Les listes de fonctionnalites sont indispensables pour la comparaison, mais elles ne racontent rien. Adosser a chaque offre une courte description d’usage reel, deux ou trois lignes, restitue la matiere manquante. La contrainte est stricte : ces descriptions doivent decrire des situations verifiables au sein de la base clients existante, jamais des scenarios inventes pour les besoins de la page. Une description d’usage fausse se detecte des le premier echange commercial et abime la credibilite construite ailleurs.

Le recit de la valeur transformee

Il s’agit de relier le prix a ce qu’il remplace ou a ce qu’il libere : un temps de traitement, une tache repetitive, une dependance a un prestataire, un risque assume manuellement. Ce recit demande de la prudence. Toute quantification presentee doit provenir de donnees reelles, documentees, et attribuables. En l’absence de mesures fiables, il reste preferable de decrire la nature du gain sans le chiffrer que d’avancer un ordre de grandeur non verifie.

Le recit du renoncement : dire ce que le prix ne couvre pas

C’est le recit le plus rare et souvent le plus efficace. Enoncer clairement les limites d’une offre, les cas ou elle ne convient pas, les besoins qu’elle ne couvre pas, produit un effet de credibilite que nulle affirmation positive n’obtient. Une page qui indique a qui elle ne s’adresse pas envoie un signal fort : la selection a deja eu lieu, et elle a ete faite honnetement. Ce recit reduit egalement le volume de prospects mal qualifies, ce qui allege le travail commercial en aval.

Nommer les offres : un exercice narratif a part entiere

Les noms d’offres sont le point de contact le plus dense de la page. Ils sont repris dans les echanges internes du client, dans les comparatifs, dans les demandes de budget. Trois familles de nommage coexistent, avec des effets narratifs differents.

Les noms de taille (Essentiel, Standard, Avance) : lisibles immediatement, mais neutres. Ils positionnent le client sur une echelle et suggerent implicitement que le palier inferieur est incomplet.

(Essentiel, Standard, Avance) : lisibles immediatement, mais neutres. Ils positionnent le client sur une echelle et suggerent implicitement que le palier inferieur est incomplet. Les noms de profil (Independant, Equipe, Organisation) : ils racontent une situation plutot qu’un niveau. Le client se reconnait au lieu de se classer, ce qui reduit la friction psychologique du choix.

(Independant, Equipe, Organisation) : ils racontent une situation plutot qu’un niveau. Le client se reconnait au lieu de se classer, ce qui reduit la friction psychologique du choix. Les noms metaphoriques : ils portent un univers de marque mais exigent une explication permanente. Ils ne se justifient que si la metaphore est deja installee ailleurs dans la communication.

Le critere de decision est simple : le nom doit pouvoir etre prononce sans commentaire dans une reunion interne du cote client. S’il appelle une glose, il coute plus qu’il ne rapporte.

Traiter l’objection prix sans la contourner

La tentation classique consiste a masquer le prix, a le fractionner, a l’ancrer sur un tarif barre ou a le noyer dans un formulaire. Ces techniques deplacent l’objection sans la resoudre, et elles entrent souvent en contradiction avec un positionnement editorial expert.

Une approche narrative traite l’objection frontalement, dans un bloc dedie place sous la grille. Ce bloc reprend les questions reellement posees en phase commerciale, formulees dans les termes du client, et y repond sans detour. La matiere premiere existe deja : elle se trouve dans les comptes rendus d’appels, les fils de discussion avec les prospects, les demandes du service support. Collecter ces formulations et les restituer telles quelles produit un texte plus juste que n’importe quelle reformulation marketing.

Deux precautions accompagnent cet exercice. La premiere consiste a ne jamais repondre a une objection de prix par une justification de cout interne : le client n’achete pas une structure de couts. La seconde consiste a assumer le positionnement tarifaire lorsqu’il est haut, en expliquant ce qui le motive, plutot qu’a laisser entendre qu’il est negociable.

Les erreurs les plus frequentes

La rupture de ton : une page tarifs redigee dans un registre different du reste du site, generalement plus seche et plus technique.

: une page tarifs redigee dans un registre different du reste du site, generalement plus seche et plus technique. La grille sans hierarchie : trois colonnes strictement equivalentes visuellement, qui laissent au visiteur la totalite du travail de decision.

: trois colonnes strictement equivalentes visuellement, qui laissent au visiteur la totalite du travail de decision. Les mentions ambigues : un asterisque, une condition renvoyee en bas de page, une limite non explicitee. Chaque zone d’ombre se paie en confiance.

: un asterisque, une condition renvoyee en bas de page, une limite non explicitee. Chaque zone d’ombre se paie en confiance. Le temoignage decoratif : un avis client place sous la grille sans lien avec l’offre concernee, qui n’apporte aucune information de decision.

: un avis client place sous la grille sans lien avec l’offre concernee, qui n’apporte aucune information de decision. L’absence de suite : une page qui se termine sur un bouton, sans indiquer ce qui se passe apres le clic. Decrire les etapes suivantes, meme brievement, leve un frein reel.

Une methode de travail applicable

La reecriture narrative d’une page tarifs suit un ordre stable. Elle commence par la collecte des formulations clients, sur trois sources au minimum : les echanges commerciaux, les demandes support et les motifs de resiliation. Elle se poursuit par la formalisation du seuil de chaque offre, en une phrase validee conjointement par les equipes produit et commerciale. Vient ensuite la redaction des descriptions d’usage, adossees a des cas clients reels et anonymises si necessaire. Le bloc d’objections est ecrit en dernier, une fois la grille stabilisee.

Sur le plan editorial, deux verifications s’imposent avant publication. La cohérence lexicale d’abord : les termes employes doivent etre identiques a ceux des pages produit et de la documentation. La verifiabilite ensuite : toute affirmation chiffree ou comparative doit pouvoir etre rattachee a une source interne consultable. Une page tarifs est l’un des rares contenus qu’un prospect relit plusieurs fois et confronte a la realite du produit. Elle ne supporte aucun ecart.

Questions frequentes

Faut-il afficher les prix ou renvoyer vers un formulaire de contact ?

La reponse depend de la variabilite reelle du perimetre vendu. Lorsque l’offre est standardisee, masquer le prix ajoute une friction sans contrepartie et penalise la comparaison. Lorsque le perimetre depend fortement du contexte client, un point d’entree sur mesure se justifie, a condition d’indiquer un ordre de grandeur ou les criteres qui font varier le montant. La formule la moins efficace reste le formulaire seul, sans aucun repere, qui laisse le visiteur sans element de decision.

Combien d’offres presenter sur une page tarifs ?

Le nombre importe moins que la lisibilite du critere qui les separe. Une grille de deux offres dont la difference est immediatement comprehensible fonctionne mieux qu’une grille de quatre offres aux perimetres proches. Le test pratique consiste a demander a une personne exterieure au projet de designer l’offre qui lui correspond apres une lecture rapide. Si l’hesitation persiste, le probleme se situe dans la segmentation, pas dans la mise en page.

Le storytelling ne risque-t-il pas de rendre la page moins claire ?

Ce risque existe lorsque le recit s’ajoute a la grille au lieu de la structurer. Une page tarifs narrative n’est pas une page plus longue : c’est une page ou chaque element factuel est accompagne de son motif. La grille reste comparable, scannable, chiffree. Le recit intervient dans les intitules, les phrases de seuil, les descriptions d’usage et le traitement des objections, sans jamais remplacer l’information brute.

A quelle frequence reviser cette page ?

Une revision s’impose a chaque evolution du perimetre des offres, ce qui va de soi, mais egalement lorsque les objections remontees par les equipes commerciales changent de nature. Ce second signal est le plus utile : il indique que la comprehension du marche a evolue et que le cadre de comparaison propose par la page n’est plus le bon. Une relecture semestrielle des formulations clients suffit generalement a detecter ce decalage avant qu’il ne se traduise dans les taux de transformation.

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