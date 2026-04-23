Le voyage du héros, théorisé par Joseph Campbell dans Le Héros aux mille visages (1949), est sans doute la structure narrative la plus universelle jamais identifiée. George Lucas s’en est ouvertement inspiré pour Star Wars. Christopher Vogler en a tiré un manuel pour scénaristes hollywoodiens. Et le marketing s’en est emparé comme d’une matrice quasi inépuisable.

Joseph Campbell et le monomythe

Mythologue américain, Joseph Campbell a démontré que la majorité des grands mythes de l’humanité — du périple d’Ulysse à la quête du Graal, en passant par les récits initiatiques amérindiens et la vie du Bouddha — suivent une structure commune en douze étapes qu’il a appelée le « monomythe ». Cette permanence à travers les cultures n’est pas un hasard : elle correspond, selon Campbell, à des structures profondes de la psyché humaine.

Le voyage du héros de Joseph Campbell appliqué au marketing

Les douze étapes du voyage du héros

Le monde ordinaire : la vie quotidienne du héros avant l’aventure. L’appel à l’aventure : un événement perturbateur l’invite à sortir de son monde. Le refus de l’appel : la peur, le doute, la résistance. La rencontre du mentor : un guide apparaît pour transmettre un savoir ou un outil. Le passage du seuil : le héros quitte son monde pour entrer dans l’inconnu. Épreuves, alliés et ennemis : il apprend les règles du nouveau monde. L’approche de la caverne : il se prépare à l’épreuve centrale. L’épreuve suprême : il affronte sa plus grande peur et triomphe. La récompense : il obtient ce qu’il cherchait. Le chemin du retour : il rentre vers son monde ordinaire. La résurrection : une dernière épreuve le transforme définitivement. Le retour avec l’élixir : il partage ce qu’il a appris avec sa communauté.

La version condensée pour le marketing

Toutes ces étapes ne sont pas nécessaires pour un récit marketing. La version condensée en sept temps suffit pour la majorité des contenus :

Monde ordinaire (le client avant le produit) Appel à l’aventure (le problème ou l’opportunité) Rencontre du mentor (votre marque) Épreuve principale (l’usage, la mise en place) Transformation (la nouvelle situation) Retour (le client transformé) Partage (le client devient ambassadeur)

Illustration éditoriale

Exemples d’application en marketing

Apple a structuré sa communication entière autour de cette grammaire : un utilisateur ordinaire (vous) découvre un produit (l’appel) qui lui permet de devenir créateur (la transformation). Nike raconte des sportifs amateurs qui dépassent leurs limites grâce à leur équipement. Intermarché, dans « L’amour, l’amour », met en scène toute la trajectoire d’un amour né dans un supermarché.

Pour creuser les autres structures narratives applicables au marketing, consultez notre guide des techniques de storytelling.