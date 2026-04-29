L'arc dramatique en trois actes : la grammaire d'Aristote au service du marketing

L’arc dramatique en trois actes est la structure narrative la plus enseignée dans les écoles de cinéma et de théâtre. Théorisée par Aristote dans la Poétique, perfectionnée par les dramaturges classiques, formalisée par Hollywood, elle reste à ce jour la grammaire dominante du récit occidental. Elle est également d’une efficacité redoutable pour structurer un contenu marketing, une vidéo publicitaire ou un cas client.

Les trois actes en détail

Acte I — Exposition (25%)

On présente le contexte, les personnages principaux, le problème central. Cet acte se termine par un point de bascule appelé « incident déclencheur » : l’événement qui force le héros à agir. Sans cet incident, l’histoire ne démarre pas.

Acte II — Confrontation (50%)

La majeure partie du récit. Le héros affronte les obstacles, échoue, apprend, monte en puissance. Cet acte se termine par un point bas : tout semble perdu. C’est le moment de la plus grande tension dramatique, ce que les scénaristes appellent « le ventre noir ».

Acte III — Résolution (25%)

Le héros trouve la ressource pour surmonter l’obstacle final. Climax (l’affrontement décisif), dénouement (les conséquences), nouvelle situation (le monde après l’épreuve).

L’arc dramatique en trois actes : la grammaire d’Aristote au service du marketing

Pourquoi la proportion 25-50-25 fonctionne

Cette répartition n’est pas arbitraire. Elle correspond au rythme attentionnel humain : un quart pour s’installer dans une histoire, la moitié pour vivre la tension, un quart pour la résolution et la satisfaction. Toute distorsion significative de ces proportions désoriente le lecteur ou le spectateur, sans qu’il sache pourquoi.

Les meilleures campagnes publicitaires de 60 à 90 secondes respectent cette proportion : 15 secondes d’exposition, 30 secondes de confrontation, 15 secondes de résolution. Les vidéos qui ratent le plus souvent sont celles qui sautent l’exposition (le spectateur ne comprend pas) ou la résolution (le spectateur reste sur sa faim).

Application à un cas client B2B

Une étude de cas client efficace peut suivre cette structure :

Acte I — Exposition : présentation du client, son secteur, son équipe, sa situation avant.

: présentation du client, son secteur, son équipe, sa situation avant. Incident déclencheur : l’événement qui a poussé à chercher une solution (perte d’un gros client, accident, opportunité, etc.).

: l’événement qui a poussé à chercher une solution (perte d’un gros client, accident, opportunité, etc.). Acte II — Confrontation : le diagnostic, les essais, les difficultés, les hésitations.

: le diagnostic, les essais, les difficultés, les hésitations. Point bas : le moment où tout semble bloqué.

: le moment où tout semble bloqué. Acte III — Résolution : la mise en place de votre solution, le déploiement, les premiers résultats.

: la mise en place de votre solution, le déploiement, les premiers résultats. Nouvelle situation : le client transformé, ses nouveaux indicateurs, ses projets futurs.

Illustration éditoriale

Erreurs classiques

Sauter l’exposition pour entrer directement dans l’action (le lecteur ne peut pas s’identifier).

Diluer la confrontation en péripéties trop nombreuses (perte de tension).

Brusquer la résolution (effet de magie qui détruit la crédibilité).

Oublier le point bas (sans crise, pas de catharsis).

Pour découvrir les autres structures narratives applicables, consultez notre guide des techniques de storytelling.