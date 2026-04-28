Storytelling et leadership : diriger ses équipes par le récit

Diriger, c’est en grande partie raconter. Howard Schultz a transformé Starbucks en racontant inlassablement son enfance pauvre de Brooklyn. Steve Jobs a porté Apple par la guerre symbolique des hippies contre les costumes-cravates. Yvon Chouinard a fait de Patagonia un mouvement par son récit d’engagement environnemental. Le storytelling de leadership n’est pas une compétence accessoire : c’est le cœur du métier de dirigeant.

Pourquoi un dirigeant doit être un narrateur

Une équipe qui comprend pourquoi elle agit s’engage dix fois plus qu’une équipe qui exécute des consignes. Or, le pourquoi se transmet par le récit, jamais par le tableau Excel ou la présentation PowerPoint. Le rôle du dirigeant est précisément de fournir ce récit, de l’incarner, de le répéter, de le défendre quand les difficultés surviennent.

Storytelling et leadership : diriger ses équipes par le récit

Les trois récits qu’un dirigeant doit maîtriser

1. Le récit fondateur

Pourquoi cette entreprise existe-t-elle ? Que se passerait-il si elle n’existait pas ? Ce récit doit être disponible en 60 secondes et en 10 minutes, selon les contextes.

2. Le récit de la transformation en cours

Pendant un changement organisationnel, c’est le dirigeant qui doit raconter d’où l’on vient, où l’on va, et pourquoi. Sans ce récit, les équipes inventent leur propre histoire — souvent inquiète.

3. Le récit de la victoire et de l’échec

Les dirigeants qui savent raconter leurs propres erreurs, et ce qu’ils en ont tiré, génèrent infiniment plus de confiance que ceux qui ne montrent que leurs succès.

La répétition n’est pas un défaut

Beaucoup de dirigeants évitent de répéter le même message, par peur d’ennuyer. C’est une erreur. La répétition est précisément ce qui imprime un récit dans la mémoire collective. Howard Schultz a raconté la même histoire fondatrice mille fois en quarante ans. Steve Jobs aussi. Ce n’est pas un manque d’imagination : c’est une discipline de leadership.

Illustration éditoriale

Comment structurer son récit de dirigeant

Quatre questions à vous poser, avant chaque grande prise de parole interne :

Qui est le héros de cette histoire ? (Les équipes, jamais vous-même.) Quel est l’obstacle à surmonter ? (Soyez précis et honnête.) Quelle transformation est en jeu ? (Pour les personnes, pas seulement pour l’entreprise.) Quel rôle ai-je à jouer là-dedans, et quel rôle leur reste-t-il ?

Pour aller plus loin, lisez notre pilier sur le storytelling d’entreprise.