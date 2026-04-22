L’elevator pitch — ce résumé de 60 secondes censé convaincre un interlocuteur dans le temps d’un trajet en ascenseur — est l’un des exercices de communication les plus redoutés par les entrepreneurs et les commerciaux. Pourtant, sa structure est simple et reproductible. Cet article propose une méthode claire et trois exemples qui fonctionnent.

Pourquoi l’elevator pitch fonctionne

Un elevator pitch n’est pas censé tout dire. Son objectif unique : susciter un « racontez-moi en plus » de votre interlocuteur. C’est une porte d’entrée, pas une démonstration. Cette nuance change tout : vous n’avez pas à convaincre, vous avez à intriguer.

Elevator pitch : comment écrire un pitch percutant en 60 secondes

La structure en 5 temps

Le hook (10 sec) : une phrase d’accroche qui crée l’attention. Une question, une statistique, une affirmation contre-intuitive. Le problème (15 sec) : la situation insatisfaisante que vivent vos clients. Concrète, vivement formulée. La solution (15 sec) : ce que vous proposez, en une phrase claire que tout le monde peut répéter. La preuve (10 sec) : un chiffre, un client, une traction qui montre que ça marche. L’appel à l’action (10 sec) : ce que vous demandez précisément (un café, un rendez-vous, une introduction).

Trois exemples qui marchent

Pour une startup SaaS : « Vous savez ces trois heures par jour que les commerciaux passent à recopier des emails dans leur CRM ? On les a fait disparaître. Notre outil capte les conversations et alimente le CRM tout seul. Doctolib et BlaBlaCar nous ont déjà adoptés. Vingt minutes pour vous montrer ?»

Pour un consultant indépendant : « La plupart des PME industrielles que je rencontre paient deux fois trop cher leur énergie sans le savoir. Je trouve les économies en deux semaines, et je suis payé sur les économies réelles. Une de mes clientes a économisé 80 K€ l’an dernier. On s’en parle quand ?»

Pour un candidat en recherche de poste : « Pendant huit ans, j’ai aidé des marques comme Veja et Sézane à structurer leurs équipes content. J’ai monté trois équipes de zéro, formé une trentaine de profils, et publié ma méthode sur LinkedIn — 15 000 abonnés aujourd’hui. Je cherche maintenant à mettre tout ça au service d’une marque B2B en pleine accélération.»

Illustration éditoriale

Les erreurs classiques

Commencer par votre nom et votre fonction (personne ne s’en souvient).

Énumérer toutes vos compétences (vous n’avez pas le temps).

Utiliser du jargon technique qui crée une distance.

Oublier l’appel à l’action (et donc rater la conversion).

Réciter mécaniquement un texte appris par cœur.

Pour aller plus loin sur le storytelling appliqué aux contextes professionnels, consultez notre pilier dédié.