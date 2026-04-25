Le pitch deck reste l’outil central de la levée de fonds. Un mauvais pitch deck condamne immédiatement une discussion ; un excellent pitch deck ne garantit pas le financement, mais ouvre toutes les portes. Voici la structure en dix slides utilisée par les startups françaises qui réussissent leur levée, et les pièges à éviter à chaque étape.

Les 10 slides indispensables

Slide 1 — Couverture : nom, baseline en une phrase, date. Slide 2 — Problème : la douleur vivement exprimée, chiffrée, datée. Slide 3 — Solution : votre approche en quelques mots et une image. Slide 4 — Marché : taille (TAM / SAM / SOM), tendances, dynamique. Slide 5 — Produit : démo visuelle, captures, ce qui vous distingue concrètement. Slide 6 — Traction : chiffres clés (revenus, utilisateurs, croissance), logos clients. Slide 7 — Modèle économique : comment vous gagnez de l’argent. Slide 8 — Concurrence : votre positionnement vs alternatives, sans dénigrer. Slide 9 — Équipe : qui sont les fondateurs, pourquoi eux, pourquoi ensemble. Slide 10 — Demande et roadmap : combien vous levez, pour faire quoi, sur quelle période.

Pitch deck : 10 slides pour convaincre un investisseur

Les erreurs qui tuent un pitch deck

Plus de 12 slides (les VC décrochent).

Trop de texte par slide (on lit, on n’écoute plus).

Slide concurrence qui prétend qu’il n’y a pas de concurrent (impossible et inquiétant).

Projections financières fantaisistes (les VC les déconstruisent en 30 secondes).

Aucune démonstration visuelle du produit.

Une équipe sans complémentarité claire.

Ce que les VC regardent vraiment

Au-delà du contenu des slides, les investisseurs évaluent trois dimensions : la qualité de l’équipe (60 % de la décision), la traction démontrable (30 %), la vision et l’exécutabilité (10 %). Un pitch deck excellent met l’équipe et la traction au cœur du récit, pas le produit.

Pour aller plus loin sur la communication des dirigeants et le pitch oral, consultez notre pilier sur le storytelling d’entreprise.