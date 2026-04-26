Le format vidéo court — entre 15 et 90 secondes — s’est imposé en quelques années comme le format dominant des plateformes mobiles : YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels. Apprendre à raconter en si peu de temps est une compétence narrative à part entière, qui exige autant de discipline qu’un long métrage. Cet article rassemble les techniques utilisées par les créateurs qui obtiennent les meilleurs taux de rétention.
Pourquoi le format court est si exigeant
Contrairement aux apparences, raconter une histoire en 30 secondes est plus difficile que de la raconter en 5 minutes. Le format court ne pardonne aucune faiblesse : pas d’introduction, pas de digression, pas de rythme mou. Chaque seconde doit servir le récit. Un mauvais cut, et le pouce balaye.
La structure d’une vidéo courte qui marche
- Hook (0-3 sec) : un visuel ou une affirmation qui interrompt le scroll. Plus c’est inattendu, mieux c’est.
- Promesse (3-8 sec) : ce que le viewer va apprendre, voir ou ressentir s’il reste.
- Contenu (8-50 sec) : trois à cinq points clairs, illustrés visuellement.
- Conclusion (50-60 sec) : une révélation finale ou une question qui laisse une trace.
Les hooks qui fonctionnent
- Une affirmation contre-intuitive (« Tout ce qu’on vous a dit sur X est faux »).
- Une question directe (« Vous saviez que… ? »).
- Un avant-après visuel immédiat.
- Un démarrage en pleine action.
- Une statistique frappante en gros caractères.
Les pièges à éviter
- Démarrer par un logo ou un générique (mort instantanée).
- Se présenter avant d’entrer dans le sujet.
- Remplir avec de la musique sans contenu.
- Vouloir tout dire au lieu de choisir un seul point.
- Une accroche en voix off pendant que l’image montre autre chose.
Pour explorer plus largement le storytelling digital, consultez notre pilier dédié.
Questions fréquentes
Quelle longueur idéale pour une vidéo TikTok ?
Entre 15 et 60 secondes pour la majorité des contenus. Les vidéos plus longues (jusqu’à 3 minutes) fonctionnent uniquement sur des sujets très denses et avec un storytelling impeccable.
Faut-il un script avant de filmer une vidéo courte ?
Oui, absolument. Improviser fonctionne rarement en format court. Préparez le hook, la structure et la conclusion avant de tourner. Cela ne vous empêche pas d’ajouter de la spontanéité dans le ton.