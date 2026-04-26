Le format vidéo court — entre 15 et 90 secondes — s’est imposé en quelques années comme le format dominant des plateformes mobiles : YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels. Apprendre à raconter en si peu de temps est une compétence narrative à part entière, qui exige autant de discipline qu’un long métrage. Cet article rassemble les techniques utilisées par les créateurs qui obtiennent les meilleurs taux de rétention.

Pourquoi le format court est si exigeant

Contrairement aux apparences, raconter une histoire en 30 secondes est plus difficile que de la raconter en 5 minutes. Le format court ne pardonne aucune faiblesse : pas d’introduction, pas de digression, pas de rythme mou. Chaque seconde doit servir le récit. Un mauvais cut, et le pouce balaye.

Vidéo storytelling : maîtriser le format court sur YouTube et TikTok

La structure d’une vidéo courte qui marche

Hook (0-3 sec) : un visuel ou une affirmation qui interrompt le scroll. Plus c’est inattendu, mieux c’est. Promesse (3-8 sec) : ce que le viewer va apprendre, voir ou ressentir s’il reste. Contenu (8-50 sec) : trois à cinq points clairs, illustrés visuellement. Conclusion (50-60 sec) : une révélation finale ou une question qui laisse une trace.

Les hooks qui fonctionnent

Une affirmation contre-intuitive (« Tout ce qu’on vous a dit sur X est faux »).

Une question directe (« Vous saviez que… ? »).

Un avant-après visuel immédiat.

Un démarrage en pleine action.

Une statistique frappante en gros caractères.

Illustration éditoriale

Les pièges à éviter

Démarrer par un logo ou un générique (mort instantanée).

Se présenter avant d’entrer dans le sujet.

Remplir avec de la musique sans contenu.

Vouloir tout dire au lieu de choisir un seul point.

Une accroche en voix off pendant que l’image montre autre chose.

Pour explorer plus largement le storytelling digital, consultez notre pilier dédié.