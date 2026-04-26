Le schéma narratif quintaire, hérité de la narratologie classique, est la grammaire de base de tout récit occidental. C’est la structure qu’on enseigne à l’école primaire, et c’est aussi celle qu’utilisent, consciemment ou non, les meilleurs publicitaires, scénaristes et conteurs professionnels. Cinq étapes simples mais redoutablement efficaces.

Les 5 étapes du schéma narratif

Situation initiale : on plante le décor. Qui est le héros, où vit-il, qu’est-ce qui caractérise son équilibre quotidien ? Élément perturbateur : un événement vient rompre cet équilibre. Sans perturbation, pas d’histoire. Péripéties : le héros tente de résoudre le problème, échoue, apprend, progresse, recommence. Élément de résolution : la clé qui permet de surmonter l’obstacle final. Situation finale : le héros revient à un nouvel équilibre, transformé par son parcours.

Le schéma narratif quintaire : structure de base de tout récit

Pourquoi cette structure fonctionne universellement

Cette structure suit le rythme naturel des attentes humaines. On commence par installer un cadre pour que le lecteur s’y projette. On crée une tension pour qu’il ait envie de connaître la suite. On déroule des obstacles pour entretenir cette tension. On apporte une résolution qui satisfait l’attente. On termine sur un nouvel équilibre qui clôt le récit.

Ce rythme correspond à ce que les psychologues appellent une « gestalt narrative » : un tout cohérent que l’esprit referme spontanément en ses cinq parties. C’est pour cela que les histoires inachevées laissent une frustration, là où celles qui suivent ce schéma laissent une satisfaction.

Exemples d’application

Le Petit Chaperon Rouge suit ce schéma à la lettre : situation initiale (la fillette part chez sa grand-mère), élément perturbateur (le loup), péripéties (le détour, la rencontre, le déguisement), résolution (le chasseur), situation finale (sauvée mais avertie).

Une étude de cas client bien construite suit la même structure : votre client avant l’achat (situation initiale), le problème qui le pousse à chercher (élément perturbateur), les essais infructueux (péripéties), votre solution (résolution), sa nouvelle vie professionnelle (situation finale).

Illustration éditoriale

Comment l’utiliser pour structurer un contenu

Identifier le héros (votre client, votre prospect, votre lecteur). Décrire son équilibre initial en quelques phrases. Choisir un élément perturbateur fort et concret. Dérouler 2 à 3 péripéties qui montrent la difficulté du problème. Apporter une résolution claire, jamais miraculeuse. Terminer sur une situation finale qui montre la transformation.

Pour explorer d’autres structures narratives, consultez notre guide complet des techniques de storytelling.