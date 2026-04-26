Le schéma narratif quintaire, hérité de la narratologie classique, est la grammaire de base de tout récit occidental. C’est la structure qu’on enseigne à l’école primaire, et c’est aussi celle qu’utilisent, consciemment ou non, les meilleurs publicitaires, scénaristes et conteurs professionnels. Cinq étapes simples mais redoutablement efficaces.
Les 5 étapes du schéma narratif
- Situation initiale : on plante le décor. Qui est le héros, où vit-il, qu’est-ce qui caractérise son équilibre quotidien ?
- Élément perturbateur : un événement vient rompre cet équilibre. Sans perturbation, pas d’histoire.
- Péripéties : le héros tente de résoudre le problème, échoue, apprend, progresse, recommence.
- Élément de résolution : la clé qui permet de surmonter l’obstacle final.
- Situation finale : le héros revient à un nouvel équilibre, transformé par son parcours.
Pourquoi cette structure fonctionne universellement
Cette structure suit le rythme naturel des attentes humaines. On commence par installer un cadre pour que le lecteur s’y projette. On crée une tension pour qu’il ait envie de connaître la suite. On déroule des obstacles pour entretenir cette tension. On apporte une résolution qui satisfait l’attente. On termine sur un nouvel équilibre qui clôt le récit.
Ce rythme correspond à ce que les psychologues appellent une « gestalt narrative » : un tout cohérent que l’esprit referme spontanément en ses cinq parties. C’est pour cela que les histoires inachevées laissent une frustration, là où celles qui suivent ce schéma laissent une satisfaction.
Exemples d’application
Le Petit Chaperon Rouge suit ce schéma à la lettre : situation initiale (la fillette part chez sa grand-mère), élément perturbateur (le loup), péripéties (le détour, la rencontre, le déguisement), résolution (le chasseur), situation finale (sauvée mais avertie).
Une étude de cas client bien construite suit la même structure : votre client avant l’achat (situation initiale), le problème qui le pousse à chercher (élément perturbateur), les essais infructueux (péripéties), votre solution (résolution), sa nouvelle vie professionnelle (situation finale).
Comment l’utiliser pour structurer un contenu
- Identifier le héros (votre client, votre prospect, votre lecteur).
- Décrire son équilibre initial en quelques phrases.
- Choisir un élément perturbateur fort et concret.
- Dérouler 2 à 3 péripéties qui montrent la difficulté du problème.
- Apporter une résolution claire, jamais miraculeuse.
- Terminer sur une situation finale qui montre la transformation.
Pour explorer d’autres structures narratives, consultez notre guide complet des techniques de storytelling.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le schéma narratif quintaire ?
Le schéma narratif quintaire est une structure narrative en cinq étapes (situation initiale, élément perturbateur, péripéties, résolution, situation finale) qui sert de matrice à la majorité des récits classiques.
Le schéma narratif fonctionne-t-il pour tous les types de contenus ?
Pour la majorité des contenus narratifs, oui. Il est moins adapté aux contenus purement descriptifs ou démonstratifs qui n’ont pas de personnage central. Pour ces cas, d’autres structures (problème-solution, comparaison, démonstration) sont plus pertinentes.