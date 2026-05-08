Mesurer le ROI du content marketing est l’un des sujets les plus mal traités du marketing digital. Trop de tableaux de bord se contentent de comptabiliser les vues, les clics et les abonnés, sans jamais relier ces métriques à du chiffre d’affaires. Cet article propose sept indicateurs réellement actionnables, classés par horizon temporel, pour piloter une stratégie de contenu en pleine conscience.

Court terme (3 mois) : la traction

Trafic organique qualifié : pas le volume brut, mais le trafic provenant de mots-clés transactionnels ou commerciaux. Taux de complétion des contenus longs : combien de lecteurs lisent jusqu’au bout. Si moins de 30 %, votre intro est défaillante.

ROI du content marketing : 7 indicateurs qui comptent vraiment

Moyen terme (6 mois) : la conversion

Leads qualifiés générés par contenu : combien de prospects identifiés (newsletter, livre blanc, démo) sont passés par un contenu spécifique. Coût par lead organique : à comparer avec le coût par lead payant. Un content marketing mature divise ce coût par 3 à 5. Taux de conversion lead-to-client : les leads venus du contenu convertissent-ils mieux que ceux venus de la pub ? Souvent oui, et significativement.

Long terme (12 mois et plus) : la marque

Notoriété spontanée dans la cible : mesurée par une étude annuelle. Combien de prospects citent spontanément votre marque parmi les références ? Backlinks gagnés naturellement : un signal fort que votre contenu fait autorité dans son domaine.

Pour aller plus loin sur la méthodologie, lisez notre guide du storytelling marketing.

Illustration éditoriale

Les KPI à ne PAS mesurer (ou à dépriortiser)

Le nombre de pages vues totales (vanity metric).

Le nombre d’abonnés réseaux sociaux (volatil et trompeur).

Le nombre de likes et commentaires (peu corrélés au CA).

Ces métriques ne sont pas inutiles, mais elles ne mesurent pas le ROI. Ne les placez jamais en haut de votre dashboard.