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Storytelling et RSE : raconter ses engagements sans tomber dans le greenwashing

Les marques qui investissent dans la RSE — environnement, diversité, conditions de travail, gouvernance — sont nombreuses ; celles qui parviennent à le raconter sans tomber dans le greenwashing sont beaucoup plus rares. La frontière est étroite : trop de discours, et la marque devient suspecte ; trop peu, et l’effort reste invisible. Le storytelling RSE est l’art de communiquer sur ses engagements avec assez de transparence pour être crédible, et assez de récit pour être mémorable.

La règle d’or : raconter ce qui est fait, pas ce qui est promis

La majorité des accidents de communication RSE viennent de marques qui annoncent un engagement ambitieux avant de l’avoir tenu. La règle inverse fonctionne : raconter ce qui est déjà accompli, avec des chiffres vérifiables et des éléments concrets, et ne parler des engagements futurs que comme des prolongements de ce qui est déjà en marche.

Storytelling et RSE : raconter ses engagements sans tomber dans le greenwashing

Quatre principes pour un storytelling RSE crédible

Chiffrer plutôt que qualifier : « 73 % de plastique recyclé » dit plus que « beaucoup de plastique recyclé ». Reconnaître les zones d’ombre : aucune marque n’est parfaite. Celles qui assument leurs limites sont infiniment plus crédibles. Donner la voix aux acteurs internes : un ingénieur qui explique sa démarche est plus convaincant qu’une page corporate. Documenter dans la durée : le storytelling RSE est un récit chronique, pas une campagne ponctuelle.

Trois exemples français à étudier

Patagonia France applique la rigueur narrative de la maison mère : transparence radicale sur la chaîne de production, refus de la croissance à tout prix, communication centrée sur les engagements concrets. Veja documente ses ateliers brésiliens et ses producteurs de coton avec une rigueur quasi journalistique. La Camif raconte sa relocalisation française par des reportages chez ses fournisseurs.

Illustration éditoriale

Les pièges à éviter absolument

Communiquer sur un engagement futur sans étape concrète actuelle (greenwashing typique).

Mettre en avant un détail vertueux pour masquer un modèle global problématique.

Utiliser des images de nature ou d’enfants déconnectées de la réalité de l’activité.

Annoncer des objectifs 2030, 2040, 2050 sans jalons intermédiaires vérifiables.

Pour creuser le storytelling appliqué à la communication d’entreprise, consultez notre pilier dédié.