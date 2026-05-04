La guerre des talents ne se joue plus seulement sur le salaire ou les avantages. Elle se joue sur le récit : quelle histoire votre entreprise raconte, et est-elle suffisamment crédible et désirable pour qu’un candidat ait envie d’en faire partie. Le storytelling RH est devenu, ces cinq dernières années, l’un des leviers les plus puissants de la marque employeur.

Pourquoi le récit a remplacé la fiche de poste

Une fiche de poste classique liste des compétences requises et des missions. Elle informe, mais elle ne séduit pas. Un récit RH met en scène un collaborateur réel qui raconte ce qu’il fait, pourquoi il y croit, ce qui l’a fait choisir cette entreprise plutôt qu’une autre. Cette différence d’approche peut multiplier par cinq le nombre de candidatures qualifiées sur une offre.

Storytelling RH : recruter et fidéliser par le récit

Les trois piliers du storytelling RH

La mythologie fondatrice : pourquoi l’entreprise existe et contre quoi elle se bat. Ce récit doit être partagé et incarné par tous les niveaux hiérarchiques.

: pourquoi l’entreprise existe et contre quoi elle se bat. Ce récit doit être partagé et incarné par tous les niveaux hiérarchiques. Les rituels et la culture vécue : les manières de travailler qui rendent l’expérience unique. Pas les valeurs affichées, mais les pratiques observables.

: les manières de travailler qui rendent l’expérience unique. Pas les valeurs affichées, mais les pratiques observables. Les portraits de collaborateurs : des récits incarnés, sans filtre marketing, qui montrent la réalité du quotidien.

Trois exemples français qui marchent

Doctolib publie régulièrement des portraits de ses ingénieurs et de ses équipes médicales, avec un ton sincère qui contraste avec le marketing employeur classique. BlaBlaCar a longtemps utilisé ses propres employés comme témoins de sa culture interne. Mirakl mise sur des récits de progression interne — du stagiaire devenu manager, du commercial devenu country manager. Toutes ces marques convertissent significativement mieux que leurs concurrents en termes de candidatures qualifiées.

Illustration éditoriale

Les erreurs à éviter

Faire raconter par le DRH plutôt que par les collaborateurs eux-mêmes (manque de crédibilité).

Lisser les difficultés (un récit sans aspérité n’est pas crédible).

Recourir à des photos d’agence (les candidats détectent immédiatement le faux).

Utiliser un vocabulaire managérial déconnecté du quotidien réel.

Pour aller plus loin sur le storytelling appliqué au management, consultez notre pilier dédié.