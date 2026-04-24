Le copywriting traditionnel s’est longtemps appuyé sur des formules éprouvées (AIDA, PAS, FAB) qui mettent l’accent sur la persuasion directe. Le copywriting narratif y ajoute une couche supplémentaire : raconter une histoire qui place le lecteur en situation, déclenche l’identification, puis propose la solution comme une évidence. Cette approche fonctionne particulièrement bien sur les pages de vente longues, les e-mails commerciaux et les pitchs B2B.

Copywriting et storytelling : pourquoi les marier

Un argument rationnel — « notre logiciel fait gagner 40 % de temps » — laisse le lecteur dans le doute. Une histoire courte qui montre Marie, responsable RH, gagner ses soirées du mardi grâce à ce gain de temps, déclenche l’identification. La raison vient ensuite valider l’émotion, jamais l’inverse. C’est précisément le mécanisme qu’exploite le copywriting narratif.

Copywriting narratif : écrire des textes qui convertissent vraiment

Trois structures narratives à connaître

1. La structure PASTOR

Inventée par Ray Edwards : Problem, Amplify, Story, Transformation, Offer, Response. Le récit est encastré au milieu, après l’amplification du problème.

2. Le micro-récit du client transformé

Une page de vente s’ouvre par un client type — nommé, situé, daté — qui vivait un problème précis. On déroule sa transformation grâce au produit. On termine par l’offre. Marie, Thomas, Sophie : la nominalisation est cruciale.

3. Le récit fondateur de la marque

Pourquoi le produit existe-t-il ? Quelle frustration a poussé son créateur à le développer ? Ce récit, placé en haut de page, crée l’attachement avant même la lecture des bénéfices.

Les sept erreurs classiques du copywriting narratif

Inventer un témoignage ou un client fictif (faute éthique majeure, détectable et destructrice).

Trop de personnages : un seul héros par récit.

Aucune transformation visible.

Le produit est le héros à la place du client.

Pas d’appel à l’action clair en fin de récit.

Un ton corporate qui casse l’identification.

Une longueur excessive qui dilue le message.

Illustration éditoriale

Mesurer l’efficacité

Le seul indicateur fiable du copywriting reste le taux de conversion, mesuré par A/B test contre une version de contrôle. Les meilleures équipes testent une seule variable à la fois : titre, accroche, structure du récit, CTA. Les gains constatés varient de 15 à 80 % selon le secteur et la qualité du copy initial.

Pour creuser les techniques narratives applicables, consultez notre guide des techniques de storytelling.