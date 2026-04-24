Le copywriting traditionnel s’est longtemps appuyé sur des formules éprouvées (AIDA, PAS, FAB) qui mettent l’accent sur la persuasion directe. Le copywriting narratif y ajoute une couche supplémentaire : raconter une histoire qui place le lecteur en situation, déclenche l’identification, puis propose la solution comme une évidence. Cette approche fonctionne particulièrement bien sur les pages de vente longues, les e-mails commerciaux et les pitchs B2B.
Copywriting et storytelling : pourquoi les marier
Un argument rationnel — « notre logiciel fait gagner 40 % de temps » — laisse le lecteur dans le doute. Une histoire courte qui montre Marie, responsable RH, gagner ses soirées du mardi grâce à ce gain de temps, déclenche l’identification. La raison vient ensuite valider l’émotion, jamais l’inverse. C’est précisément le mécanisme qu’exploite le copywriting narratif.
Trois structures narratives à connaître
1. La structure PASTOR
Inventée par Ray Edwards : Problem, Amplify, Story, Transformation, Offer, Response. Le récit est encastré au milieu, après l’amplification du problème.
2. Le micro-récit du client transformé
Une page de vente s’ouvre par un client type — nommé, situé, daté — qui vivait un problème précis. On déroule sa transformation grâce au produit. On termine par l’offre. Marie, Thomas, Sophie : la nominalisation est cruciale.
3. Le récit fondateur de la marque
Pourquoi le produit existe-t-il ? Quelle frustration a poussé son créateur à le développer ? Ce récit, placé en haut de page, crée l’attachement avant même la lecture des bénéfices.
Les sept erreurs classiques du copywriting narratif
- Inventer un témoignage ou un client fictif (faute éthique majeure, détectable et destructrice).
- Trop de personnages : un seul héros par récit.
- Aucune transformation visible.
- Le produit est le héros à la place du client.
- Pas d’appel à l’action clair en fin de récit.
- Un ton corporate qui casse l’identification.
- Une longueur excessive qui dilue le message.
Mesurer l’efficacité
Le seul indicateur fiable du copywriting reste le taux de conversion, mesuré par A/B test contre une version de contrôle. Les meilleures équipes testent une seule variable à la fois : titre, accroche, structure du récit, CTA. Les gains constatés varient de 15 à 80 % selon le secteur et la qualité du copy initial.
Pour creuser les techniques narratives applicables, consultez notre guide des techniques de storytelling.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le copywriting narratif ?
Le copywriting narratif est une variante du copywriting commercial qui intègre des techniques de storytelling — personnages, transformation, arc narratif — pour rendre les messages publicitaires plus émotionnels et donc plus persuasifs.
Le copywriting narratif fonctionne-t-il en B2B ?
Oui, et même particulièrement bien. Le B2B reste un marché humain où les décideurs cherchent à se projeter. Un récit de pair (un autre directeur RH, un autre DAF) déclenche plus d’engagement qu’une fiche produit pure.