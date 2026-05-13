- Pourquoi l’UGC fonctionne aussi bien
- Trois stratégies UGC qui marchent
- Les règles éthiques et juridiques
- Questions fréquentes
- À lire également
Le user-generated content (UGC) — ces contenus produits par les clients eux-mêmes — est devenu en quelques années une matière première stratégique pour les marques. Plus crédible qu’une publicité, moins coûteux qu’une production interne, plus impactant qu’un témoignage sollicité, l’UGC bien exploité multiplie l’efficacité du content marketing. Mais mal géré, il peut créer des dégâts importants en termes d’image et de droits.
Pourquoi l’UGC fonctionne aussi bien
Plusieurs études convergent : un contenu produit par un utilisateur réel est perçu comme jusqu’à neuf fois plus crédible qu’un contenu produit par la marque. La raison est simple : l’absence d’intérêt commercial direct (apparent) lève les défenses du lecteur. Quand un client poste spontanément une photo de son produit, le message est implicitement « je n’ai aucun intérêt à dire du bien, donc je dis du bien parce que c’est vrai ».
Trois stratégies UGC qui marchent
1. Le hashtag de marque
Inviter les clients à poster leurs photos avec un hashtag dédié, puis republier les meilleurs sur les comptes officiels. GoPro a popularisé cette technique, Sézane et Veja la pratiquent quotidiennement.
2. La place de marché de témoignages
Mettre en place un espace dédié sur le site où les clients peuvent partager leurs récits longs, photos avant/après, retours d’expérience. Ces contenus deviennent une réserve éditoriale réutilisable.
3. Le concours créatif
Plus engageant : proposer aux clients de créer un contenu original (vidéo, photo, texte) autour de la marque. Les meilleurs gagnent un avantage. Innocent Drinks excelle à ce jeu.
Les règles éthiques et juridiques
- Toujours demander l’autorisation explicite avant de réutiliser un contenu, même si la mention « @nom_de_marque » semble valoir consentement implicite. Ce n’est pas le cas juridiquement.
- Créditer systématiquement l’auteur original, idéalement avec un lien vers son profil.
- Ne jamais modifier le contenu sans accord (recadrage, retouche, retranscription).
- Ne pas exploiter commercialement sans contrat clair et idéalement contrepartie.
Pour creuser les autres facettes du content marketing, consultez notre pilier dédié.
Questions fréquentes
Faut-il rémunérer les créateurs UGC ?
Pas nécessairement, mais c’est de plus en plus la norme pour les contenus repris à des fins commerciales (publicité, packaging, site officiel). Pour une simple republication sur les réseaux, un simple crédit suffit généralement, à condition d’avoir l’autorisation.
Comment encourager les clients à produire de l’UGC ?
Trois leviers : un produit qui se prête à la mise en scène (déballage, transformation, usage visible), un hashtag mémorable, et la valorisation publique des meilleurs contributeurs. La reconnaissance prime souvent sur la récompense matérielle.
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