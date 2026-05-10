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Pendant longtemps, TikTok a été perçu comme un terrain réservé aux ados et aux marques B2C grand public. Cette époque est révolue. Plusieurs entreprises B2B y ont fait leurs premiers tests avec un succès inattendu : Adobe, HubSpot, Salesforce, Notion, et même certaines ETI françaises industrielles. Le storytelling TikTok B2B est devenu un nouveau territoire à explorer pour les marques courageuses.

Pourquoi TikTok touche aussi le B2B

L’audience de TikTok a vieilli en quelques années. Plus de 35 % de ses utilisateurs européens ont aujourd’hui plus de 25 ans. Les décideurs B2B sont sur la plateforme, même s’ils l’utilisent souvent en consommation passive. Surtout, l’algorithme privilégie le contenu pertinent sur le contenu personnalisé : vous pouvez toucher une audience cible sans avoir d’abonnés préalables.

Storytelling TikTok pour les marques B2B : ça marche, vraiment ?

Les formats qui marchent en B2B

Le tutoriel express : une astuce métier en 30 secondes, démontrée à l’image.

: une astuce métier en 30 secondes, démontrée à l’image. Le portrait d’employé : un développeur, un commercial, une consultante qui raconte son quotidien sans fard.

: un développeur, un commercial, une consultante qui raconte son quotidien sans fard. L’analyse de cas : décortiquer publiquement une stratégie d’une autre marque, avec un point de vue tranché.

: décortiquer publiquement une stratégie d’une autre marque, avec un point de vue tranché. Le « jour dans la vie » : montrer les coulisses réelles d’un métier méconnu.

: montrer les coulisses réelles d’un métier méconnu. L’humour B2B : tourner en dérision les travers du secteur, format particulièrement viral.

Les marques B2B pionnières

Adobe utilise TikTok pour démocratiser ses outils créatifs avec des tutos express. HubSpot publie des conseils marketing en format court qui rivalisent avec ses guides longs. Notion mise sur des démos visuelles minimalistes. Côté français, Doctolib et BlaBlaCar testent prudemment, et plusieurs ETI industrielles (Lapeyre, Schmidt) ont commencé à publier des contenus de coulisses.

Illustration éditoriale

Les pièges à éviter en B2B

Vouloir transposer brut son contenu LinkedIn sur TikTok (échec garanti).

Faire intervenir uniquement le DG ou le directeur marketing (manque de fraîcheur).

Trop de jargon professionnel.

Oublier que le ton doit rester conversationnel, jamais corporate.

Pour aller plus loin sur le storytelling digital, consultez notre pilier dédié.