Entreprise sur LinkedIn : bâtir une ligne éditoriale

Ouvrir une page entreprise sur LinkedIn prend quelques minutes. La faire vivre pendant des années sans qu’elle devienne un panneau d’affichage que personne ne consulte est un autre exercice, celui d’une ligne éditoriale. La page n’est qu’un des supports du récit de l’entreprise. Les profils du dirigeant et des salariés en portent souvent la part la plus visible. Ce guide part de ce récit, le répartit entre ces supports, puis traite deux points que les tutoriels de création laissent de côté : la mesure honnête des résultats et la conformité du suivi publicitaire.

Une entreprise a-t-elle intérêt à être sur LinkedIn en France ?

Oui, dès que l’activité repose sur une vente entre professionnels, sur le recrutement ou sur la réputation d’une expertise. Pour un commerce de proximité qui vend surtout à des particuliers, l’intérêt est plus faible : le temps investi rapportera davantage sur d’autres canaux.

L’audience française est réelle et mesurée par un tiers. LinkedIn a réuni 16 954 000 visiteurs uniques en France en août 2026 (Médiamétrie, août 2026), et 4 457 000 visiteurs uniques en moyenne chaque jour (Médiamétrie, août 2026). La fiche publique de France Num avance de son côté plus de 33 millions de membres en France début 2025 (France Num, 2025), dont entre 13,5 et 16 millions d’utilisateurs actifs mensuels (France Num, 2025). L’écart entre membres inscrits et visiteurs réels rappelle qu’un compte ouvert n’est pas un lecteur.

Côté entreprises, l’enquête TIC de l’Insee indique qu’en 2023, 67 % des sociétés françaises de 10 salariés ou plus utilisent les médias sociaux (Insee, 2025), et que 65 % ont un profil sur un réseau social tel que Facebook ou LinkedIn (Insee, 2025). Ce second chiffre regroupe plusieurs réseaux : il ne dit pas combien d’entreprises sont présentes sur LinkedIn en particulier, et il serait faux de le lui attribuer. Il montre en revanche qu’une présence sociale est devenue la norme. La même enquête relève qu’une entreprise sur cinq n’est présente ni sur un site web ni sur un média social (Insee, 2025).

Page entreprise, vitrine, produit : quel format choisir

LinkedIn propose plusieurs formats de pages. D’après sa documentation commerciale, les pages Entreprise, Vitrine, Services et Produit sont gratuites, tandis que les Career Pages, consacrées au recrutement, sont payantes (LinkedIn, 2025). Le bon choix dépend moins des fonctionnalités que du récit à porter.

Format Récit porté Cas typique Page Entreprise La marque globale : mission, expertise, vie de l’entreprise Toute structure qui veut une présence officielle Page Vitrine Une marque ou une division qui s’adresse à un public distinct Un cabinet qui sépare son activité conseil de son activité formation Page Services L’offre d’un prestataire, présentée de façon plus commerciale Indépendants et petites agences Page Produit Une marque produit et les retours de ses utilisateurs Éditeurs de logiciels, fabricants Career Page (payante) La marque employeur : culture, équipes, métiers Entreprises qui recrutent régulièrement Formats décrits par LinkedIn (LinkedIn, 2025) ; correspondances éditoriales proposées par la rédaction.

Multiplier les pages dilue l’audience. Une page Vitrine ne se justifie que si le public visé est réellement différent et si quelqu’un peut l’alimenter. Dans le doute, une seule page Entreprise bien tenue vaut mieux que trois pages à l’abandon.

France Num signale aussi l’existence d’un badge de vérification de la page (France Num, 2026). Il rassure les visiteurs sur l’authenticité de la page et vaut la peine d’être demandé dès la création.

Illustration originale — On-Storytelling

Page ou profil du dirigeant : répartir le récit

La fiche France Num le dit sans détour : l’algorithme de LinkedIn favorise les publications issues des profils individuels, et pour une petite structure la page entreprise n’est pas indispensable. Sa formule mérite d’être retenue : « mieux vaut un profil personnel actif qu’une page entreprise vide » (France Num, 2026).

Cela ne rend pas la page inutile. Elle remplit des fonctions qu’aucun profil ne remplace : elle constitue la présence officielle de l’entreprise, elle rattache les salariés qui l’indiquent comme employeur, elle rassemble la vie de l’entreprise au même endroit et elle sert de support aux campagnes publicitaires. C’est aussi elle que consulte un candidat ou un acheteur qui vérifie à qui il a affaire.

La méthode consiste à définir un récit central, puis à le décliner selon les voix :

La page porte le registre institutionnel : annonces, réalisations, études de cas, recrutements, coulisses.

porte le registre institutionnel : annonces, réalisations, études de cas, recrutements, coulisses. Le profil du dirigeant incarne le point de vue : convictions sur le métier, décisions expliquées, lecture de l’actualité du secteur.

incarne le point de vue : convictions sur le métier, décisions expliquées, lecture de l’actualité du secteur. Les profils des salariés volontaires apportent le terrain : un chantier, un problème client résolu, une compétence acquise.

Chaque voix reste libre de sa forme, mais toutes racontent la même entreprise. La page relaie ou commente les meilleures prises de parole individuelles, ce qui crée des passerelles entre les audiences.

Cette répartition a une limite qu’il faut anticiper : la dépendance à une seule personne. Si toute la visibilité repose sur le dirigeant et qu’il quitte l’entreprise, change de fonction ou cesse de publier, l’audience part avec lui. Une page entretenue, même modestement, garde une trace du récit et un point d’ancrage pour les abonnés.

Pour la prospection, certains dirigeants complètent leur profil avec Sales Navigator. Bpifrance Création rappelle que cet outil, accessible avec un abonnement Premium, ouvre l’accès aux profils jusqu’au 3e degré et au-delà avec des filtres plus précis, mais qu’il ne dispense ni d’une stratégie de contenus adaptée à la cible ni d’un travail régulier d’interaction (Bpifrance Création, consulté en 2026).

Construire une ligne éditoriale de page qui tient dans la durée

Une ligne éditoriale se construit à partir de quelques piliers, chacun relié à un élément du positionnement. Pour une PME industrielle, cela peut donner :

Expertise : expliquer un choix technique, décrypter une norme, montrer un avant/après.

: expliquer un choix technique, décrypter une norme, montrer un avant/après. Preuves : études de cas clients, avec leur accord, et réalisations documentées.

: études de cas clients, avec leur accord, et réalisations documentées. Marque employeur : métiers, parcours internes, arrivées, formation.

: métiers, parcours internes, arrivées, formation. Vie de l’entreprise : salons, investissements, partenariats, engagements.

France Num cite plusieurs formats qui fonctionnent sur la plateforme : carrousels, storytelling, vidéos verticales courtes et captures d’écran commentées (France Num, 2026). Le format suit le contenu : un raisonnement technique passe bien en carrousel, un témoignage de salarié en vidéo courte, une étude de cas en récit structuré autour du problème, de la décision et du résultat.

Le rythme doit correspondre à ce que l’équipe peut tenir sans s’épuiser. Une cadence régulière, même modeste, vaut mieux qu’un départ intense suivi de plusieurs mois de silence, qui laisse une impression d’abandon. Trois erreurs reviennent souvent :

Ne parler que de soi : les publications utiles au lecteur (méthode, retour d’expérience, analyse) attirent plus que les autocongratulations.

: les publications utiles au lecteur (méthode, retour d’expérience, analyse) attirent plus que les autocongratulations. Le ton de communiqué : une page d’entreprise peut rester professionnelle sans être impersonnelle. Des phrases simples, un point de vue assumé, des personnes nommées.

: une page d’entreprise peut rester professionnelle sans être impersonnelle. Des phrases simples, un point de vue assumé, des personnes nommées. L’automatisation excessive : publier automatiquement tous les articles du blog ou des textes génériques produits en série donne une page sans voix.

Voici un exemple de calendrier mensuel construit à partir des piliers ci-dessus. Il sert de point de départ, à ajuster selon l’actualité de l’entreprise.

Semaine Page entreprise Profil du dirigeant Semaine 1 Carrousel d’expertise : décryptage d’une évolution réglementaire du secteur Point de vue sur ce que cette évolution change pour les clients Semaine 2 Étude de cas client : problème, solution, résultat constaté Récit de la décision la plus difficile du projet Semaine 3 Vidéo courte : un salarié présente son métier Partage commenté de la vidéo, avec la raison du recrutement Semaine 4 Vie de l’entreprise : salon, investissement ou partenariat Bilan du mois et question ouverte à la communauté

Mesurer ce que la page rapporte vraiment

Les statistiques natives de la page donnent une première lecture : portée des publications, interactions, évolution des abonnés, visites de la page. France Num invite à aller plus loin et à suivre aussi les demandes entrantes et les prospects qualifiés issus de LinkedIn (France Num, 2026). Ce sont ces indicateurs qui disent si le récit touche les bonnes personnes.

Les chiffres publiés par LinkedIn sur ses propres pages demandent du recul. La plateforme affirme par exemple que les pages complètes obtiennent 30 % de vues hebdomadaires en plus (LinkedIn, 2025), et revendique 2 milliards de membres dans le monde (LinkedIn, 2025). Ce sont des données internes, sans méthodologie publiée et produites par un acteur qui vend de la publicité. Compléter sa page reste une bonne pratique, mais ce type de promesse ne remplace pas la mesure de ses propres résultats.

Le lien le plus solide avec le chiffre d’affaires passe par le CRM. Concrètement :

ajouter « LinkedIn » comme origine possible dans la fiche contact ou opportunité ;

demander systématiquement aux nouveaux contacts comment ils ont connu l’entreprise ;

distinguer ce qui vient de la page, du profil du dirigeant et de la publicité ;

comparer, trimestre après trimestre, le nombre d’opportunités et leur taux de conversion.

Un volume de « j’aime » élevé sur une publication de coulisses est agréable. Un rendez-vous obtenu grâce à une étude de cas vaut davantage.

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Insight Tag, traceurs et RGPD : ce que l’entreprise doit vérifier

Dès que l’entreprise fait de la publicité sur LinkedIn, la plateforme lui propose d’installer l’Insight Tag sur son site. Ce script repose sur des cookies LinkedIn qui permettent de relier les visiteurs du site à leur compte membre, afin de suivre les conversions et de recibler ces visiteurs (LinkedIn).

Ce fonctionnement exclut toute exemption de consentement. La CNIL précise que les traceurs de mesure d’audience ne sont dispensés de consentement que s’ils se limitent à la mesure d’audience pour le compte exclusif de l’éditeur du site, produisent des statistiques anonymes, ne permettent pas de suivre la navigation d’un site à l’autre et ne transmettent pas les données à des tiers (CNIL, 2026). Elle ajoute qu’une offre de mesure sort de l’exemption notamment quand le fournisseur réutilise les données pour son propre compte (CNIL, 2020). Un traceur qui rattache la visite à un compte membre en vue de publicité ciblée ne remplit pas ces conditions.

La conséquence pratique est simple : le tag ne doit se déclencher qu’après un consentement explicite, recueilli par le bandeau cookies du site. Il faut vérifier que l’outil de gestion du consentement bloque réellement le script tant que le visiteur n’a pas accepté, et pas seulement qu’il affiche un bandeau. Pour la durée de conservation des données issues de ces traceurs, la CNIL recommande 25 mois maximum (CNIL, 2020).

Le sujet n’est pas théorique. Le 24 octobre 2024, la Data Protection Commission irlandaise a infligé à LinkedIn Ireland une amende de 310 M€ (DPC, 2024), assortie d’un blâme et d’une injonction de mise en conformité, pour le traitement des données de ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée. L’enquête faisait suite à une plainte déposée initialement auprès de l’autorité française de protection des données. Cette sanction vise la plateforme, pas les annonceurs, mais elle montre que le ciblage publicitaire sur LinkedIn est surveillé de près. L’entreprise qui pose le tag reste responsable du consentement sur son propre site.

Check-list de lancement en 10 points

Définir l’objectif principal (vente, recrutement, notoriété d’expertise) et le récit que l’entreprise veut porter, avant de créer quoi que ce soit. Choisir le format de page adapté à ce récit, sans multiplier les pages Vitrine. Compléter toutes les informations : description, secteur, localisation, site web. Soigner les visuels (logo, bannière) et configurer le bouton d’appel à l’action. Demander le badge de vérification de la page. Décider de la répartition entre la page, le profil du dirigeant et les salariés volontaires. Fixer les piliers éditoriaux et un calendrier sur un mois, à un rythme tenable. Désigner la personne responsable de la page et de ses réponses aux commentaires. Construire un tableau de bord d’indicateurs relié au CRM, au-delà des statistiques natives. Configurer le consentement et vérifier le blocage effectif avant toute pose de l’Insight Tag.

Une page entreprise bien pensée ne remplace pas les prises de parole individuelles, et ces dernières ne remplacent pas la page. Les deux servent le même récit, et c’est cette cohérence, plus que le nombre de publications, qui donne à l’entreprise une présence crédible sur LinkedIn.

Sources