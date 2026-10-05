Relations presse : l’angle, les journalistes et le droit

Les relations presse ne consistent pas à diffuser une annonce le plus largement possible. Elles consistent à proposer à un journaliste un sujet qu’il peut traiter pour ses lecteurs. Ce déplacement du regard change presque tout : la façon de choisir les destinataires, d’écrire le communiqué, de relancer, de tenir un fichier de contacts et de réagir quand un article déplaît. Les guides habituels décrivent la méthode du point de vue de l’entreprise. Ce dossier adopte aussi celui du destinataire et celui du droit.

Relations presse : de quoi parle-t-on exactement ?

Ce sujet s’inscrit dans notre guide de reference : Marque employeur : définition, preuves et cadre légal.

Les relations presse désignent l’ensemble des actions par lesquelles une organisation fournit aux journalistes une information exploitable, dans le but d’obtenir une couverture éditoriale qu’elle ne paie pas. Les professionnels anglophones parlent d’earned media : l’espace est gagné par l’intérêt du sujet, par opposition à l’espace acheté (publicité) et aux supports que l’entreprise possède (site, lettre d’information, réseaux sociaux).

Elles ne se confondent pas avec les relations publiques. Les relations publiques s’adressent à tous les publics d’une organisation : élus, investisseurs, riverains, salariés, associations. Les relations presse n’en sont qu’une composante, tournée vers les médias. Bpifrance Big média insiste sur cette distinction dans sa méthode destinée aux entrepreneurs. La statistique publique, elle, regroupe les deux métiers : la sous-classe 70.21Z « Conseil en relations publiques et communication » couvre le conseil et l’assistance opérationnelle, lobbying compris, et exclut les agences de publicité (73.1) ainsi que les études de marché et sondages (73.20Z) (INSEE, NAF rév. 2).

Ce que les relations presse ne sont pas compte autant. Un communiqué n’est pas un texte destiné à être reproduit tel quel, et un journaliste n’est pas un relais. La charte d’éthique professionnelle du SNJ prévoit que le journaliste « refuse et combat […] toute confusion entre journalisme et communication » et que le contenu journalistique doit être distingué de la publi-information (Charte SNJ, mars 2011, texte commenté par l’Enssib). Conséquence pratique : exiger une relecture de l’article, conditionner une interview à un droit de validation ou réclamer un lien vers une page commerciale place le journaliste face à une demande qu’il doit refuser. Mieux vaut le savoir avant d’envoyer le premier message.

Ce que les journalistes attendent, et ce qu’ils rejettent

L’étude la plus citée sur le sujet interroge plus de 3 000 journalistes dans 19 marchés (Cision, 2025). Il s’agit d’une enquête mondiale, pas d’une mesure propre à la France, mais ses enseignements recoupent ce que décrivent les rédactions françaises.

Le hors-sujet est rédhibitoire. 86 % des répondants rejettent immédiatement une proposition qui ne correspond pas à leur rubrique ou à leur audience (Cision, 2025).

86 % des répondants rejettent immédiatement une proposition qui ne correspond pas à leur rubrique ou à leur audience (Cision, 2025). Le communiqué reste utile. 72 % le citent comme la ressource la plus utile que peuvent leur fournir les communicants (Cision, 2025).

72 % le citent comme la ressource la plus utile que peuvent leur fournir les communicants (Cision, 2025). L’e-mail reste le canal attendu. 85 % jugent qu’un e-mail de présentation est le meilleur moyen de nouer une relation (Cision, 2025).

Le premier chiffre est le plus structurant. Il signifie qu’un envoi massif ne compense pas un mauvais ciblage : il l’aggrave, car chaque message hors sujet use la crédibilité de l’expéditeur auprès d’un destinataire qu’il faudra peut-être solliciter plus tard pour une vraie information.

L’ordre de grandeur de la profession en France confirme l’intérêt d’un fichier court et qualifié. La Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels a délivré 34 948 cartes en 2024, en hausse de 1,46 % (CCIJP, via CB News, 2025). Les pigistes et CDD représentent 25,88 % des titulaires, et 18 992 journalistes encartés travaillent en Île-de-France contre 15 901 dans les autres régions (CCIJP, via CB News, 2025). Deux conséquences : une entreprise implantée en région a intérêt à identifier nommément les journalistes locaux qui couvrent son secteur, et un pigiste spécialisé, souvent absent des annuaires de rédaction, peut être le meilleur interlocuteur pour un sujet de fond.

Reste la question de l’intelligence artificielle. Plus de la moitié des journalistes interrogés utilisent l’IA générative, mais 72 % s’inquiètent des erreurs factuelles dans les contenus de relations presse produits avec elle (Cision, 2025). Un communiqué rédigé avec un outil d’IA n’est pas en soi un problème ; un chiffre non sourcé ou une citation que le dirigeant n’a jamais prononcée en est un. Chaque donnée doit pouvoir être retracée jusqu’à sa source, et chaque citation validée par la personne à qui elle est attribuée.

Illustration originale — On-Storytelling

Trouver l’angle : le storytelling au service du sujet, pas de la marque

Un journaliste ne cherche pas une entreprise à présenter, il cherche un sujet à raconter à ses lecteurs. Le travail d’angle consiste à passer de « nous lançons » à « ce que cela change, et pour qui ». Le storytelling n’est pas ici un embellissement : c’est la structure qui rend l’information lisible, avec une situation, une tension et une issue.

Prenons un exemple fictif, construit pour l’illustration. Une PME édite un logiciel de planification pour les services d’aide à domicile.

Avant : « La société X lance Y, la solution innovante qui révolutionne la gestion des plannings. » Aucune rédaction généraliste ne peut en faire un article ; seule une publication spécialisée en logiciels pourrait, au mieux, l’inscrire dans une brève.

« La société X lance Y, la solution innovante qui révolutionne la gestion des plannings. » Aucune rédaction généraliste ne peut en faire un article ; seule une publication spécialisée en logiciels pourrait, au mieux, l’inscrire dans une brève. Après : « Aides à domicile : les tournées morcelées, angle mort des difficultés de recrutement. » L’entreprise devient une source parmi d’autres : elle apporte l’observation de terrain, un client qui témoigne, et éventuellement des données tirées de son activité, à condition d’en expliquer la méthode et le périmètre.

Le second angle intéresse une rubrique emploi, santé ou économie régionale, et le produit n’y apparaît qu’en filigrane. C’est le prix à payer pour exister dans un article plutôt que dans une corbeille.

Quatre briques narratives rendent une annonce traitable par un journaliste :

un fait nouveau , daté et vérifiable : une ouverture, un recrutement, un contrat, une décision ;

, daté et vérifiable : une ouverture, un recrutement, un contrat, une décision ; un témoin qui accepte d’être nommé et joignable : client, salarié, partenaire, et pas seulement le dirigeant ;

qui accepte d’être nommé et joignable : client, salarié, partenaire, et pas seulement le dirigeant ; une donnée sourcée , publique ou interne, dont la méthode peut être expliquée ;

, publique ou interne, dont la méthode peut être expliquée ; une tension : un problème non résolu, un arbitrage, une contrainte réglementaire, un désaccord dans le secteur.

Une annonce qui ne réunit aucune de ces briques relève sans doute de la communication propre de l’entreprise plutôt que des relations presse. Le reconnaître évite des envois inutiles.

Le travail d’angle s’anticipe. Bpifrance recommande de construire un plan de relations presse aligné sur les objectifs commerciaux et de recenser les annonces prévisibles de l’année : lancements, résultats, salons, recrutements, anniversaires (Bpifrance Big média, 2026). Ce calendrier permet de croiser ses propres échéances avec celles des rédactions (numéros spéciaux, marronniers, actualité réglementaire) et de préparer les angles plusieurs semaines à l’avance plutôt que la veille.

Les outils, sans inventaire décoratif

Chaque outil répond à une question précise que se pose le journaliste. S’il n’y répond pas, il est superflu.

Le communiqué de presse

Il tient sur une page. Le premier paragraphe répond aux questions de base du journalisme : qui, quoi, quand, où, pourquoi, et si possible comment. Suit une citation du dirigeant qui apporte une position ou une explication, pas un slogan : « Nous sommes fiers de… » ne sera jamais repris. Viennent ensuite les éléments de contexte, puis un contact nominatif joignable. Les visuels sont fournis en haute définition, légendés, crédités et libres de droits pour l’usage éditorial. C’est cette rigueur qui explique que le communiqué reste la ressource jugée la plus utile par 72 % des journalistes interrogés (Cision, 2025).

Le kit qui l’accompagne

Le kit de communication décrit par Bpifrance ajoute le dossier de presse, la biographie du dirigeant et un document questions-réponses. Ce dernier est le plus souvent négligé et le plus utile : il recense à l’avance les questions sensibles (financement, rentabilité, concurrence, incidents passés, plan social) et la réponse que l’entreprise est prête à assumer publiquement. Il sert d’abord en interne, pour que le porte-parole ne découvre pas la question pendant l’interview.

La salle de presse en ligne

Une page dédiée du site regroupe les communiqués archivés et datés, les visuels téléchargeables, les biographies et un contact presse nominatif. Elle répond aux demandes faites en dehors des heures de bureau et sert de référence quand un journaliste revient sur un sujet des mois plus tard.

Les relances

Une relance se justifie quand elle apporte un élément nouveau : un témoin disponible, une donnée complémentaire, un lien avec l’actualité du jour. Le message « avez-vous bien reçu notre communiqué ? » n’apporte rien et figure parmi les irritants les plus souvent cités par les rédactions. Après une relance restée sans réponse, il faut s’arrêter : le silence est une réponse.

Fichier presse et RGPD : ce que la sanction Monsanto enseigne

Un fichier de journalistes est un fichier de données personnelles : noms, adresses électroniques nominatives, numéros de téléphone, rubriques suivies, parfois annotations. Il relève donc du RGPD, ce que les guides grand public omettent presque toujours.

La CNIL l’a rappelé le 26 juillet 2021 en sanctionnant une société de biotechnologies agricoles, Monsanto, d’une amende de 400 000 € pour défaut d’information des personnes concernées et manquement à l’obligation d’encadrer la relation avec un sous-traitant (CNIL, 2021). L’affaire portait sur un fichier de personnalités, journalistes compris, constitué pour une campagne d’influence. Deux leçons s’en dégagent pour toute entreprise. D’une part, les personnes inscrites dans un fichier doivent en être informées, même si leurs coordonnées professionnelles sont publiques. D’autre part, confier la constitution ou la gestion du fichier à une agence ne transfère pas la responsabilité : le donneur d’ordre doit encadrer ce prestataire par un contrat de sous-traitance conforme.

Pour les envois eux-mêmes, les règles de la CNIL sur la prospection par courrier électronique s’appliquent par analogie aux sollicitations adressées à des professionnels. En BtoB, l’envoi peut reposer sur l’intérêt légitime si le message est en lien avec la profession du destinataire ; celui-ci doit être informé de l’utilisation de son adresse et pouvoir s’y opposer simplement, et chaque message doit identifier son émetteur. Les adresses génériques de type redaction@ ou contact@ relèvent de la personne morale et ne sont pas soumises à ces règles. Le critère du lien avec la profession rejoint exactement l’exigence des journalistes : un message hors rubrique est à la fois inefficace et juridiquement plus fragile.

Checklist de conformité d’un fichier presse

Documenter la base légale retenue (en pratique, l’intérêt légitime) et la finalité du fichier.

N’inscrire que des journalistes dont la rubrique correspond réellement aux sujets envoyés.

Informer chaque personne dès le premier contact : identité de l’émetteur, finalité, origine des données, droits.

Proposer dans chaque message un moyen simple de ne plus être sollicité, et traiter les oppositions sans délai.

Fixer une durée de conservation et purger les contacts inactifs ou partis de leur rédaction.

Pour un fichier acheté, vérifier son origine et les conditions d’information des personnes auprès du fournisseur.

Signer un contrat de sous-traitance avec toute agence qui gère le fichier ou les envois.

Proscrire les annotations subjectives sur les journalistes (jugements, opinions supposées, notations).

Limiter l’accès au fichier aux personnes qui en ont besoin.

Illustration originale — On-Storytelling

Mesurer et gérer l’après-publication

La mesure d’impact fait partie des étapes recommandées par Bpifrance, mais tous les indicateurs ne se valent pas. Compter les retombées sans les qualifier mesure surtout l’effort fourni. L’équivalence publicitaire, qui convertit un article en prix d’un encart de même taille, reste une convention de calcul : elle ne mesure ni l’audience réellement touchée ni l’effet sur la réputation, et ne doit pas être présentée comme une valeur.

Indicateur Question à se poser Pertinence du média Ses lecteurs correspondent-ils aux clients, partenaires ou recrues visés ? Message repris L’information centrale figure-t-elle dans l’article, sans contresens ? Prise de parole Le porte-parole est-il cité, et sur quel point ? Lien vers le site L’article en contient-il un, et génère-t-il des visites mesurables ? Relation créée Le journaliste a-t-il recontacté l’entreprise pour un autre sujet ?

Quand l’article est inexact

Un article peut contenir une erreur factuelle, ou un angle que l’entreprise juge injuste. La première démarche est amiable : contacter l’auteur, signaler précisément l’erreur, fournir l’élément vérifiable qui la corrige. La plupart des rédactions rectifient une erreur démontrée, surtout en ligne.

Si cette démarche échoue, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ouvre un droit de réponse à toute personne nommée ou désignée dans un périodique. Son article 13 oblige le directeur de la publication à insérer la réponse, sous peine d’une amende de 3 750 € (loi de 1881, Légifrance), et l’action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus à compter de la publication. Le délai court vite : une entreprise qui attend la fin d’une crise pour réagir peut le laisser passer. La réponse doit rester en rapport avec l’article et la loi encadre sa longueur ; pour la presse en ligne, le droit de réponse relève d’un régime voisin prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Dans les situations sensibles, un avocat spécialisé en droit de la presse vérifie la recevabilité avant l’envoi.

Faire ou faire faire

Une gestion interne convient quand l’entreprise a peu d’annonces par an, un dirigeant disponible pour les journalistes et un secteur dont elle connaît déjà les rédactions. Une agence se justifie quand le volume d’annonces augmente, quand il faut ouvrir des médias que l’entreprise ne connaît pas ou quand une situation de crise exige une réponse rapide et encadrée. Dans tous les cas, quelques critères départagent les options : la connaissance réelle des journalistes du secteur, la transparence sur la méthode de constitution du fichier, l’existence d’un contrat de sous-traitance conforme au RGPD et le refus de promettre un nombre de retombées. Aucune agence sérieuse ne peut garantir qu’un journaliste écrira, puisque c’est précisément sa liberté de ne pas le faire qui donne de la valeur à l’article obtenu.

Des relations presse solides tiennent donc en peu de principes : proposer un sujet plutôt qu’une marque, cibler moins mais mieux, sourcer chaque chiffre, tenir un fichier que l’on pourrait montrer à la CNIL et connaître ses droits le jour où un article dérape.

Sources