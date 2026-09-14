Communication de crise : exemples français et leçons

Une crise mal gérée laisse peu de détails dans la mémoire collective. On retient un nom, une image, parfois une polémique. Les documents officiels gardent le reste : rapports d’enquête du Sénat, communiqués des autorités sanitaires, guides de l’ANSSI et de la CNIL. Ils permettent de relire plusieurs crises françaises à froid et de voir ce qui a aggravé ou contenu la situation. Chaque exemple est ramené ci-dessous à une erreur ou à un réflexe vérifiable, puis à une règle qu’une entreprise peut appliquer.

Communication de crise : ce qui distingue une crise gérée d’une crise subie

Ce sujet s’inscrit dans notre guide de reference : Marque employeur : définition, preuves et cadre légal.

La communication de crise regroupe les prises de parole d’une organisation quand un événement menace ses publics, son activité ou sa réputation : accident industriel, produit dangereux, incident lors d’un événement, cyberattaque, fuite de données. Elle vise l’extérieur (clients, riverains, médias, autorités) comme l’intérieur (salariés, partenaires).

Dans les cas documentés, l’échec tient moins à la gravité de l’événement qu’à trois fautes qui reviennent souvent : parler trop tard, laisser plusieurs voix se contredire, et vouloir rassurer avant d’avoir établi les faits. Les organisations qui s’en sortent le mieux reconnaissent vite la situation, même sans tout savoir.

Les exemples retenus couvrent quatre situations :

une crise industrielle et sanitaire, avec l’incendie de Lubrizol à Rouen ;

une crise d’événement où tout se joue sur un chiffre, avec le Stade de France ;

des crises produit, avec Kinder et Lactalis ;

les crises cyber et de données, à travers les obligations fixées par la CNIL et le guide de l’ANSSI.

La même grille de lecture sert pour chaque cas : délai de la première prise de parole, cohérence entre les porte-parole, exactitude des chiffres, choix des canaux et qualité du suivi dans les jours suivants.

Lubrizol (Rouen, 2019) : quand vouloir éviter la panique crée la défiance

Après l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, le Sénat a créé une commission d’enquête. Son rapport, intitulé « Risques industriels : prévenir et prévoir pour ne plus subir », a été rendu en juin 2020 par les rapporteures Christine Bonfanti-Dossat et Nicole Bonnefoy (Sénat, 2020). Toute une section y porte sur « une communication de crise défaillante ».

Le constat est sévère. Le rapport relève des « imprécisions, omissions et approximations », ainsi qu’un manque d’information vers les milieux économiques et scolaires (Sénat, rapport n° 480, 2020). Les acteurs qui devaient prendre des décisions concrètes dès les jours suivants, comme les chefs d’établissement ou les entreprises, n’avaient pas les éléments pour le faire.

Le passage le plus instructif porte sur l’intention. Selon le rapport, l’attitude des pouvoirs publics a « principalement visé à éviter la panique, quand les citoyens demandaient simplement à connaître la réalité de la situation ». Ce réflexe est courant en entreprise : on minimise pour ne pas inquiéter. L’effet obtenu est inverse. Chaque information révélée plus tard, ou par quelqu’un d’autre, renforce le soupçon que l’on cachait quelque chose.

Le rapport pointe aussi un usage insuffisant des réseaux sociaux, une faiblesse déjà signalée par une inspection en 2013 (Sénat, 2020). Quand une crise se voit depuis toute une agglomération, le public cherche l’information là où il se trouve déjà. Si la source officielle se tait, les rumeurs prennent la place.

Règle à retenir : construire chaque message sur trois éléments. D’abord ce que l’on sait, ensuite ce que l’on ignore encore, enfin l’heure de la prochaine mise à jour. Admettre une incertitude coûte moins cher que corriger une affirmation rassurante démentie par les faits.

Illustration originale — On-Storytelling

Stade de France (2022) : le chiffre avancé trop tôt

Après les incidents autour de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, les commissions de la culture et des lois du Sénat ont mené des auditions communes. Leur rapport a été publié le 13 juillet 2022 (Sénat, rapport n° 776, 2022).

Les faux billets y occupent une place centrale. Lors des auditions, un sénateur rappelle que les responsables entendus avaient avancé 30 000 à 40 000 faux billets (Sénat, 2022), alors que l’UEFA en a identifié environ 2 800 (Sénat, 2022). Le rapport mentionne aussi 2 471 faux billets scannés, dont 1 644 dans le secteur sud, selon la Fédération française de football (Sénat, 2022).

L’écart est si grand que le chiffre de départ est devenu un sujet à part entière. Le débat a glissé de l’organisation de l’accueil vers la fiabilité de la parole publique. C’est le piège classique d’une donnée non consolidée lancée trop tôt : on la retient mieux que ses corrections, et elle sert ensuite de preuve de mauvaise foi.

Le même rapport offre un contre-exemple. Un membre du gouvernement y est salué pour avoir reconnu les difficultés « dès les premières heures ». Reconnaître un dysfonctionnement n’oblige pas à en désigner tout de suite la cause. Cela montre seulement que l’on voit la même réalité que le public.

Règle à retenir : aucun chiffre ne sort sans source, sans date et sans périmètre. Si la donnée n’est pas encore consolidée, mieux vaut dire qu’elle est en cours de vérification que proposer une estimation.

Kinder (2022) et Lactalis (2017-2018) : le rappel produit comme test de transparence

Dans une crise produit, l’entreprise ne parle jamais seule. Chaque retrait-rappel se fait sous le regard des autorités, qui publient leurs propres communiqués. Tout écart entre le discours de la marque et les informations transmises à l’administration finit donc par se voir.

Kinder : des informations jugées incomplètes par les autorités

Selon le communiqué commun de la DGCCRF, de la Direction générale de la santé et de Santé publique France, plusieurs références Kinder faisaient l’objet d’un retrait-rappel en France depuis le 4 avril 2022 (Santé publique France, DGCCRF et DGS, 2022). Le 8 avril, les autorités belges retirent l’autorisation de production de l’usine d’Arlon après avoir constaté que « les informations fournies par Ferrero sont incomplètes ». Toute la production du site est alors rappelée.

Pour la marque, c’est le pire enchaînement possible. Un rappel partiel est suivi d’un rappel total décidé par l’autorité, qui le justifie publiquement par un manque de transparence du fabricant. Le périmètre s’élargit et l’entreprise ne maîtrise plus le récit.

Lactalis : l’information pendant le rappel devient un sujet d’enquête

Après l’affaire des laits infantiles, les commissions des affaires économiques et des affaires sociales du Sénat ont publié le rapport « Après l’affaire Lactalis : mieux contrôler, informer et sanctionner ». Il contient 17 propositions (Sénat, rapport n° 403, 2018), dont un axe consacré à « fiabiliser l’information dans le cadre des procédures de retrait et de rappel ». Le directeur de la communication du groupe, Michel Nalet, a été auditionné le 24 janvier 2018 (Sénat, 2018). La communication elle-même faisait donc partie de l’enquête.

RappelConso, le canal de référence

Aujourd’hui, le consommateur dispose d’un point d’entrée public : RappelConso, présenté comme « le site des alertes de produits dangereux ». Les rappels y sont classés par catégorie et le portail propose des données publiques ainsi qu’un flux RSS (RappelConso, 2026). Pour une entreprise, la fiche publiée sur ce portail sert de version de référence. Les affichettes en magasin, le site de la marque et les réseaux sociaux doivent y renvoyer et dire la même chose.

Règle à retenir : en crise produit, le discours de la marque ne doit jamais être plus rassurant ni plus flou que les déclarations faites aux autorités. Lots concernés, dates et conduite à tenir doivent être identiques sur tous les supports.

Cyberattaque et fuite de données : les obligations qui fixent le calendrier

Parmi les crises présentées ici, la crise cyber est la seule dont le droit fixe une partie du calendrier dès le départ. Une violation de données personnelles qui présente un risque pour les droits et libertés des personnes doit être notifiée à la CNIL. La notification initiale est attendue dans les 72 heures si possible (CNIL, 2018), puis complétée. On peut donc notifier en deux temps, sans attendre d’avoir tout compris. En cas de risque élevé, les personnes concernées doivent aussi être informées.

Il faut bien distinguer deux choses. La notification à la CNIL et l’information des personnes sont des obligations. Le ton, le choix du porte-parole, l’envoi d’un communiqué de presse ou le rythme des mises à jour relèvent d’un choix éditorial. Les confondre mène soit au silence, parce que « la déclaration est faite », soit à une publication précipitée de tout ce que l’on croit savoir.

Le premier public est interne. France Num, qui reprend les conseils de Cybermalveillance.gouv.fr, liste 5 consignes en cas d’attaque (France Num, 2023). On y trouve notamment le fait de débrancher la machine du réseau sans l’éteindre et de prévenir ses collègues de l’attaque en cours. La même fiche cite l’atteinte à la réputation parmi les conséquences possibles. Un salarié non prévenu peut aggraver à la fois l’incident technique et l’incident d’image, par exemple en répondant à un client sans consigne.

En juin 2026, l’ANSSI a publié le guide « Anticiper et gérer sa communication de crise cyber », destiné aux communicants des administrations, des entreprises et des associations. Il comprend 10 fiches et une checklist (ANSSI, 2026). Ses recommandations portent d’abord sur la préparation : « initier un dialogue interne et anticiper des scénarios », « créer une boîte à outils dédiée », « entraîner ses équipes ». Le guide insiste sur le dialogue entre équipes cyber et communication avant l’incident, et sur les modes de communication dégradés.

Ce dernier point est propre à la crise cyber. Messagerie, intranet et parfois site web peuvent être hors service au moment précis où il faut parler.

Règle à retenir : rédiger avant tout incident des messages à trous pour chaque public (salariés, clients, partenaires, personnes concernées), et garder hors du système d’information la liste des contacts et des canaux de secours.

Illustration originale — On-Storytelling

Méthode : bâtir son dispositif à partir de ces exemples

Ces cas ne viennent pas des mêmes secteurs, mais leurs leçons se complètent. Elles se répartissent en trois temps.

Avant la crise

Lister les scénarios plausibles pour l’activité : accident sur site, produit défectueux, rançongiciel, fuite de données, mise en cause d’un dirigeant.

Désigner nommément une cellule de crise, avec des suppléants.

Choisir et former un porte-parole, et prévoir son remplaçant.

Préparer des messages à trous par scénario et par public.

Identifier des canaux de secours utilisables si les outils habituels ne fonctionnent plus.

Pendant la crise

Prendre la parole vite, sur des faits établis, en disant clairement ce qui reste inconnu.

Parler d’une seule voix : direction, service client, réseaux sociaux et équipes de terrain relaient le même message.

Ne publier que des chiffres sourcés, datés et dont le périmètre est précisé.

Annoncer le rythme des mises à jour, puis le respecter.

Aligner chaque message sur les déclarations faites aux autorités compétentes.

Après la crise

Rédiger un retour d’expérience qui sépare les faits des impressions.

Remercier les équipes mobilisées, un point auquel le guide de l’ANSSI sur la communication de crise cyber consacre une fiche.

Corriger publiquement les informations fausses diffusées pendant la crise, y compris les siennes.

Synthèse établie à partir des sources officielles : Sénat, rapport n° 480, Sénat, rapport n° 776, Santé publique France, Sénat, rapport n° 403, CNIL, France Num, ANSSI. Cas Erreur ou bon réflexe Règle à retenir Lubrizol Communication tournée vers l’évitement de la panique, information lacunaire Dire ce que l’on sait, ce que l’on ignore et quand viendra la suite Stade de France Nombre de faux billets avancé avant d’être consolidé Ne communiquer que des chiffres vérifiés, datés et sourcés Stade de France Difficultés reconnues dès les premières heures (bon réflexe) Reconnaître le problème sans attendre d’en connaître la cause Kinder Informations du fabricant jugées incomplètes par les autorités Aligner le discours de marque sur les déclarations officielles Lactalis Fiabilité de l’information pendant le rappel mise en cause Faire de la fiche RappelConso la version de référence Violation de données Notification encadrée par la CNIL, possible en deux temps Notifier tôt, puis compléter Cyberattaque Collègues prévenus de l’attaque en cours (bon réflexe) Traiter les salariés comme le premier public Crise cyber Outils habituels parfois indisponibles Préparer messages à trous et canaux de secours

Relus dans les documents officiels, ces cas mènent au même constat. L’événement lui-même est rarement évitable. La crise de confiance qui s’y ajoute l’est souvent : elle naît d’un silence, d’un chiffre lancé trop tôt ou d’un écart entre ce que l’on dit au public et ce que l’on déclare aux autorités.

Sources