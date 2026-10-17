Marque employeur et recrutement : un récit à prouver

Une marque employeur n’est pas une campagne de communication. C’est un récit sur ce que l’on vit en travaillant dans une entreprise, et les candidats le vérifient à chaque étape. Ce récit doit d’abord être vrai. Il doit ensuite respecter le cadre français du recrutement, puis être mesuré sur des embauches réelles, et non sur des mentions « J’aime ».

Marque employeur et recrutement : de quoi parle-t-on vraiment ?

Ce sujet s’inscrit dans notre guide de reference : Marque employeur : définition, preuves et cadre légal.

La marque employeur, c’est la réputation d’employeur que les candidats et les salariés attribuent à une entreprise. Elle repose moins sur les messages diffusés que sur trois réalités : ce que l’entreprise offre (rémunération, horaires, perspectives, formation), la manière dont elle traite les candidats, et ce que vivent les salariés au quotidien. Dans un recrutement, son rôle est simple : aider le bon candidat à se reconnaître dans le poste, et permettre aux autres de s’écarter avant d’avoir perdu leur temps.

Trois notions sont souvent confondues. La communication de recrutement regroupe les supports ponctuels : l’annonce, la publication sur un réseau social, le stand dans un salon. La marque commerciale exprime ce que l’entreprise promet à ses clients. La marque employeur est l’image qui résulte de l’expérience des candidats et des salariés. Ces trois images peuvent se contredire. Un fabricant reconnu pour la qualité de ses produits peut avoir, dans son bassin d’emploi, la réputation d’un atelier où personne ne reste.

Notre position est donc la suivante : il faut traiter la marque employeur comme un récit vérifiable. Le candidat interroge son réseau, pose des questions en entretien, puis découvre le poste pendant la période d’essai. Chaque affirmation du récit finira confrontée au terrain. Autant l’écrire à partir de ce qui est vrai.

Pourquoi le sujet revient en 2026 alors que les embauches ralentissent

Les employeurs prévoient moins d’embauches cette année. Selon l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) publiée par France Travail le 21 avril 2026, les projets de recrutement atteignent environ 2,3 millions (Banque des Territoires, 2026), en baisse de 6,5 % sur un an (Banque des Territoires, 2026). Les résultats détaillés par métier et par bassin d’emploi sont accessibles sur la page officielle de l’enquête BMO.

Le ralentissement ne fait pas disparaître les difficultés. Les recruteurs interrogés désignent trois freins principaux :

Dans le BTP, 65 % des employeurs anticipent des difficultés (Banque des Territoires, 2026).

Pour les petites entreprises, le constat est plus ancien. Selon l’enquête de la CPME de décembre 2023 relayée par le ministère de l’Économie, 46 % des dirigeants interrogés cherchent à recruter (France Num, 2024). Parmi eux, 85 % rencontrent des difficultés (France Num, 2024), et 53 % des dirigeants concernés refusent des commandes ou des ventes pour cette raison (France Num, 2024).

Il faut aussi regarder plus loin en arrière. En juillet 2022, la part d’entreprises déclarant des difficultés de recrutement a atteint des niveaux inédits : 67 % dans l’industrie manufacturière (Insee, 2022) et 82 % dans le bâtiment (Insee, 2022). L’Insee relevait que ces difficultés tiennent en partie à des problèmes structurels, comme les compétences ou l’attractivité, et qu’elles s’accentuent quand les embauches repartent. Le creux de 2026 offre donc un moment utile : on peut retravailler le récit sans l’urgence d’un poste vacant, avant la prochaine reprise.

Illustration originale — On-Storytelling

Ce qu’une marque employeur peut et ne peut pas faire

Bien travaillée, elle agit sur trois leviers. Elle fait connaître l’entreprise à des candidats qui ne l’auraient jamais remarquée. Elle rend le poste compréhensible : ce que l’on fait, avec qui, dans quelles conditions. Elle filtre en amont, ce qui compte le plus. Le premier frein cité par les recruteurs, l’inadéquation des profils, vient en partie d’offres floues qui attirent tout le monde et ne convainquent personne.

Elle ne compense en revanche ni une rémunération en dessous du marché, ni des horaires pénibles, ni un management défaillant. Le frein des conditions de travail, cité par plus d’un recruteur sur trois, relève de l’organisation, pas de la communication. Un récit séduisant sur un poste difficile produit des embauches rapides, puis des départs rapides. L’entreprise paie alors deux fois : le coût du recrutement raté, et une réputation locale qui se dégrade par le bouche-à-oreille.

Le guide de la CPME et d’Indeed, présenté par France Num, va dans ce sens : il recommande d’être transparent et honnête dans l’offre, sans exagérer ni sous-estimer les responsabilités. Le plus sûr est de décrire le poste tel qu’il est, contraintes comprises. Un candidat qui accepte en connaissant les contraintes a plus de chances de rester.

Construire le récit employeur : une méthode en 5 étapes pour une PME

1. Écouter avant d’écrire

Commencez par quelques entretiens courts avec des salariés de profils différents : un ancien, un arrivé récent, un manager de proximité. Trois questions suffisent : pourquoi êtes-vous resté ? Qu’est-ce qui vous a surpris en arrivant ? Que diriez-vous à un ami qui hésite à postuler ? Complétez avec les motifs des départs récents, surtout pendant la période d’essai, et avec les questions que les candidats posent en entretien. Ces questions révèlent ce que l’offre ne dit pas.

2. Formuler une promesse vérifiable

Résumez en une phrase ce que l’entreprise offre vraiment, puis soumettez-la à deux tests. Un salarié la signerait-il sans hésiter ? Un candidat peut-il la vérifier en entretien ou pendant sa première semaine ? « Une ambiance familiale » échoue aux deux tests. « Des horaires de journée, pas de travail le week-end et un tuteur désigné à l’arrivée » les réussit, à condition que ce soit exact.

3. Collecter des preuves

Une promesse sans preuve reste un slogan. Les preuves les plus solides sont des témoignages réels de salariés nommés, recueillis avec leur accord écrit, qu’ils peuvent retirer à tout moment. Ajoutez des situations concrètes du poste : une journée type, les outils utilisés, l’atelier ou le bureau réel plutôt qu’une photo d’illustration. Mentionner une contrainte, comme le travail posté ou les déplacements, renforce la crédibilité de tout le reste.

4. Décliner le récit sur chaque support

La même promesse doit se retrouver dans l’offre d’emploi, sur la page carrière du site, dans les publications sur les réseaux sociaux et dans les échanges avec les écoles ou les partenaires locaux de l’emploi. Le guide pratique de Bpifrance Le Lab sur la marque employeur, destiné aux dirigeants de PME et d’ETI, propose un cadre de travail pour ce passage du diagnostic à l’action. Le critère reste la cohérence : un candidat qui lit trois supports doit y reconnaître la même entreprise.

5. Confronter le récit aux résultats

Après quelques recrutements, vérifiez si le récit attire les bons profils et si les nouveaux arrivants retrouvent sur le terrain ce qu’on leur a annoncé. Si ce n’est pas le cas, corrigez le récit, ou bien le poste.

Exemple construit : une PME de mécanique de précision

Cet exemple est fictif et sert uniquement à illustrer la méthode. Une PME de mécanique installée en zone rurale reçoit des candidatures de régleurs, souvent hors sujet, et perd régulièrement des recrues pendant la période d’essai. L’écoute des salariés montre qu’ils restent pour la stabilité des équipes et pour la formation apprise sur place. Les nouveaux, eux, partent parce que le travail en horaires postés n’était pas annoncé. La promesse devient : « Un métier de précision appris sur place, avec un tuteur, dans une équipe stable, en horaires postés annoncés dès l’offre. » Les preuves : le témoignage d’un régleur formé en interne, cité avec son accord, et des photos de l’atelier réel. L’objectif n’est pas de recevoir plus de candidatures, mais de recevoir celles de personnes qui savent à quoi elles s’engagent.

L’offre d’emploi, premier support du récit

Pour recruter des cadres, la diffusion d’une offre d’emploi reste le premier canal utilisé par les entreprises, devant les réseaux sociaux, selon les travaux de l’Apec sur les pratiques de recrutement. L’offre est souvent le premier contact entre le candidat et l’entreprise, et parfois le seul avant la candidature. Elle concentre donc le récit.

Le guide de la CPME et d’Indeed relayé par France Num insiste sur deux points : la transparence sur les missions et l’affichage de la rémunération. On peut y ajouter un intitulé de poste que le candidat utiliserait lui-même dans sa recherche, et un texte qui va à l’essentiel.

Le récit a aussi des limites légales. Le guide « Pour un recrutement sans discrimination » du Défenseur des droits suit le processus en 6 étapes (Défenseur des droits, 2019), de la définition du besoin à l’embauche. Il a été élaboré avec des professionnels de l’emploi, dont l’Apec, l’ANDRH et Prism’emploi. Il rappelle que l’offre ne doit contenir aucun critère discriminatoire. Certaines formules courantes dans les récits « dynamiques » posent problème : « jeune équipe » utilisé comme critère, une langue « maternelle » exigée là où un niveau de maîtrise suffit, un intitulé au seul masculin ou au seul féminin.

Avant de publier, relisez l’offre avec cette grille :

l’intitulé correspond-il à un terme que les candidats recherchent ?

les missions décrites sont-elles celles du poste réel, contraintes comprises ?

la rémunération ou sa fourchette est-elle indiquée ?

chaque exigence est-elle justifiée par le poste et non par une préférence personnelle ?

le texte évite-t-il toute mention liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à la situation de famille ou à l’état de santé ?

la promesse employeur peut-elle être vérifiée en entretien ?

Illustration originale — On-Storytelling

Données des candidats et site carrière : le cadre CNIL

Un récit employeur crédible suppose aussi de traiter correctement les candidatures. Le référentiel de la CNIL sur les durées de conservation en ressources humaines fixe les règles. Les données d’un candidat non retenu peuvent être conservées 5 ans (CNIL, 2026) à compter de la date où le poste a été pourvu. Cette durée sert à des fins probatoires, en cas d’action pour discrimination, en application de l’article L.1134-5 du Code du travail. Les données du candidat retenu, elles, ne font pas l’objet d’un archivage à part : elles basculent dans le dossier de gestion du personnel.

Le vivier, ou CV-thèque, est plus encadré. Selon le même référentiel, il ne peut contenir que les candidats qui ne s’y opposent pas ou qui y consentent, et la durée de conservation court à partir du dernier contact. En pratique, informez le candidat dès l’accusé de réception, proposez-lui un choix explicite, et prévoyez une purge régulière.

Le site carrière, enfin, est soumis aux règles sur les traceurs. En application de la directive ePrivacy, l’internaute doit être informé et donner son accord avant le dépôt de certains traceurs, d’autres en étant dispensés, comme le rappelle la CNIL. Les outils de mesure d’audience peuvent être exemptés de consentement, sous plusieurs conditions cumulatives :

une finalité limitée à la mesure d’audience ;

une mesure réalisée pour le seul compte de l’éditeur du site ;

la production de données statistiques anonymes uniquement ;

aucun recoupement avec d’autres traitements ;

aucune transmission de données non anonymes à des tiers ;

aucun suivi de la navigation sur plusieurs sites.

Les pixels de réseaux sociaux et le reciblage publicitaire sortent de ce cadre et demandent un consentement préalable. Pour une PME, une mesure d’audience sobre, configurée selon ces conditions, suffit généralement à savoir quelles offres sont lues.

Mesurer l’effet de la marque employeur sur le recrutement

Le récit se juge sur les recrutements, pas sur la visibilité. Quatre indicateurs suffisent à une PME : le nombre de candidatures adaptées par poste (et non le total), le délai entre la publication et l’embauche, la part d’offres acceptées par les candidats retenus, et les départs pendant la période d’essai. Ce dernier indicateur mesure le plus directement l’écart entre la promesse et la réalité.

D’autres chiffres font illusion : le nombre d’abonnés, les impressions, les mentions « J’aime » sur une publication. Ils indiquent qu’un contenu a circulé, pas qu’il a attiré la bonne personne. Il existe des repères publics, comme ceux de l’Apec pour les postes de cadres, mais ils ne se comparent qu’à des postes équivalents. La référence la plus fiable reste l’historique de vos propres recrutements, suivi poste par poste.

Tableau de décision établi par la rédaction à partir de la méthode décrite plus haut. Il ne contient aucune donnée chiffrée. Problème constaté Indicateur à suivre Piste d’action Beaucoup de candidatures, peu d’adaptées Candidatures adaptées par poste Préciser l’intitulé, les missions et les contraintes dans l’offre Trop peu de candidatures Lectures de l’offre et candidatures reçues Élargir la diffusion : écoles, partenaires locaux, offre visible sur la page carrière Candidats retenus qui déclinent Part d’offres acceptées Afficher la rémunération dès l’offre, raccourcir le processus Départs en période d’essai Départs pendant l’essai et motifs Corriger le récit ou le poste, renforcer l’accueil et le tutorat Postes longs à pourvoir Délai de recrutement Vérifier si le frein vient des conditions de travail plutôt que de la visibilité

Si les indicateurs ne bougent pas après plusieurs recrutements, le problème est rarement dans le récit. Il se trouve plus souvent dans le poste lui-même, et c’est là qu’il faut agir en premier.

Sources