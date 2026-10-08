Conférencier storytelling : choisir, briefer, évaluer

Faire venir un conférencier storytelling, c’est acheter une heure d’attention collective : le choix se joue moins sur la notoriété de l’intervenant que sur sa place dans votre événement. Séminaire de direction, convention commerciale, journée d’équipe ou congrès professionnel : les occasions de programmer une intervention sur le récit sont nombreuses, et l’offre l’est aussi. Ce guide s’adresse à ceux qui organisent l’événement. Il ne propose pas de classement d’intervenants, mais une méthode pour définir le besoin, choisir, briefer et évaluer.

Ce qu’un conférencier storytelling apporte réellement

Une intervention sur le storytelling peut remplir trois fonctions différentes, et il vaut mieux savoir laquelle on attend avant de contacter qui que ce soit.

Inspirer : faire comprendre pourquoi le récit compte, par des exemples et une démonstration en direct de sa force. L’objectif est un changement de regard.

: faire comprendre pourquoi le récit compte, par des exemples et une démonstration en direct de sa force. L’objectif est un changement de regard. Outiller : transmettre une méthode utilisable dès le lendemain (structure d’un récit, construction d’un pitch, prise de parole). L’objectif est un changement de pratique.

: transmettre une méthode utilisable dès le lendemain (structure d’un récit, construction d’un pitch, prise de parole). L’objectif est un changement de pratique. Servir de fil rouge : intervenir à plusieurs moments d’un événement pour relier les séquences, reformuler les messages et clore la journée. L’objectif est la cohérence de l’ensemble.

Ces trois fonctions n’appellent pas le même profil. Un excellent orateur inspirant peut décevoir un public venu chercher une méthode ; un formateur rigoureux peut sembler terne en ouverture de convention. La plupart des déceptions viennent de ce décalage, pas de la qualité intrinsèque de l’intervenant.

Conférencier, formateur ou facilitateur : bien nommer le besoin

Trois formats d’intervention à ne pas confondre Format Durée habituelle Rapport au public Ce que le participant emporte Conférence (keynote) Une intervention unique, souvent inférieure à une heure Un orateur face à une salle Une idée, des exemples, une envie d’agir Conférence-atelier Une demi-journée environ Exposé suivi d’exercices en petits groupes Un premier essai de récit, une méthode simple Formation Une ou plusieurs journées Groupe restreint, pratique encadrée Une compétence travaillée et corrigée

Si l’objectif est que les équipes sachent réellement écrire ou raconter, une conférence seule ne suffira pas : elle ouvre la porte, une formation au storytelling professionnel fait le travail. À l’inverse, programmer une formation là où l’on cherche un moment fort en plénière alourdit inutilement l’événement.

Où trouver un conférencier storytelling

Trois canaux coexistent, chacun avec ses avantages.

Les agences de conférenciers (ou bureaux de speakers) présentent des catalogues thématiques, gèrent la contractualisation et peuvent proposer plusieurs profils. Elles facilitent la recherche, mais leur sélection reflète les intervenants qu’elles représentent.

(ou bureaux de speakers) présentent des catalogues thématiques, gèrent la contractualisation et peuvent proposer plusieurs profils. Elles facilitent la recherche, mais leur sélection reflète les intervenants qu’elles représentent. Le contact direct avec un intervenant repéré lors d’un événement, d’une vidéo ou de ses publications. C’est le moyen le plus sûr de juger sa manière de parler, à condition de voir une intervention complète et pas seulement un extrait.

avec un intervenant repéré lors d’un événement, d’une vidéo ou de ses publications. C’est le moyen le plus sûr de juger sa manière de parler, à condition de voir une intervention complète et pas seulement un extrait. Le réseau professionnel : la recommandation d’un organisateur qui a programmé l’intervenant devant un public comparable au vôtre reste l’information la plus fiable.

Les critères de choix

Le voir parler, en entier

Une bande-démo montée sur ses meilleurs moments ne dit rien de la tenue d’une intervention sur la durée, de la gestion des questions ou de la capacité à s’adapter à une salle fatiguée. Demandez l’enregistrement d’une intervention complète, idéalement devant un public d’entreprise.

Sa capacité à parler de votre public

Un conférencier storytelling qui applique ses propres principes doit placer votre public au centre de son propos, pas son parcours personnel. Lors du premier échange, observez s’il pose des questions sur les participants, leurs enjeux et leur niveau, ou s’il déroule une conférence identique quel que soit l’auditoire. C’est l’application directe du principe selon lequel le public est le héros du récit.

Des exemples adaptés à votre contexte

Les histoires de grandes marques grand public fonctionnent en ouverture, mais un public B2B, industriel ou du secteur public a besoin d’exemples proches de son quotidien pour passer à l’action. Demandez si l’intervenant peut adapter ses exemples, et dans quelle mesure.

La cohérence entre ce qu’il dit et ce qu’il fait

Une conférence sur le récit doit elle-même être un récit : un enjeu posé, une progression, une résolution. Les grandes structures comme le voyage du héros ou l’arc en trois actes doivent être perceptibles dans l’intervention, pas seulement présentées sur des diapositives.

Briefer le conférencier

Le brief est le moment le plus négligé et celui qui pèse le plus sur le résultat. Il doit couvrir au minimum :

Le message central de l’événement et la place de l’intervention dans le déroulé : ce qui précède, ce qui suit, ce que la séquence suivante attend de lui ;

et la place de l’intervention dans le déroulé : ce qui précède, ce qui suit, ce que la séquence suivante attend de lui ; Le public : fonctions, niveau de familiarité avec le sujet, préoccupations du moment, sujets sensibles à éviter ou à aborder avec prudence ;

: fonctions, niveau de familiarité avec le sujet, préoccupations du moment, sujets sensibles à éviter ou à aborder avec prudence ; L’action attendue après l’intervention : ce que les participants doivent penser ou faire différemment ;

après l’intervention : ce que les participants doivent penser ou faire différemment ; Les conditions matérielles : durée réelle (et non théorique), configuration de la salle, possibilité d’interagir, temps de questions ;

: durée réelle (et non théorique), configuration de la salle, possibilité d’interagir, temps de questions ; Le vocabulaire de l’entreprise : les termes à employer, les projets internes à citer ou à ne pas citer.

Un échange préparatoire avec la personne qui interviendra juste avant ou juste après permet d’éviter les redites et de créer des transitions. Lorsque la direction prend aussi la parole, coordonner les deux interventions donne de la cohérence à l’ensemble ; la préparation d’une prise de parole de dirigeant suit d’ailleurs les mêmes principes narratifs.

Les points à prévoir au contrat

Au-delà du montant et des frais de déplacement, deux sujets méritent une clause explicite.

L’enregistrement et la diffusion. En droit français, les conférences sont expressément citées parmi les œuvres de l’esprit protégées (article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle). Filmer l’intervention, la diffuser en direct, la publier en ligne ou en reprendre des extraits suppose donc l’accord de l’intervenant, et la cession de chaque droit doit faire l’objet d’une mention distincte, avec un domaine d’exploitation délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (article L131-3 du même code). Si vous prévoyez une vidéo de l’événement, prévoyez-le dans le contrat.

Les supports. Précisez si les diapositives ou documents de l’intervenant pourront être transmis aux participants après l’événement, et sous quelle forme.

Les autres points habituels (conditions d’annulation, prise en charge des frais, besoins techniques) relèvent de la contractualisation classique d’un prestataire d’événement.

Intégrer l’intervention dans le récit de l’événement

Une conférence storytelling placée au hasard du programme devient un moment agréable et isolé. Intégrée au déroulé, elle peut servir de charnière : en ouverture, elle pose l’enjeu ; au milieu, elle relance l’attention et donne une méthode pour la suite ; en clôture, elle aide chacun à formuler ce qu’il retient. Le choix du moment dépend du rôle attendu, et il se décide avec la construction d’ensemble de l’événement, que nous détaillons dans notre guide du storytelling événementiel.

Évaluer l’intervention

Les applaudissements et la note de satisfaction mesurent l’expérience immédiate. Pour savoir si l’intervention a servi l’objectif, il faut revenir à la fonction attendue :

pour une intervention inspirante, vérifier quelques jours plus tard ce que les participants en retiennent et si l’idée centrale circule dans les échanges ;

pour une intervention qui outille, observer si la méthode est réutilisée : un pitch restructuré, une présentation construite autrement ;

pour un fil rouge, mesurer la cohérence perçue de l’événement dans les retours des participants.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un conférencier storytelling ? C’est un intervenant qui prend la parole lors d’un événement pour expliquer comment le récit permet de convaincre, de fédérer ou de transmettre, et qui en fait souvent la démonstration par sa propre manière de raconter. Selon les profils, l’intervention vise à inspirer, à transmettre une méthode ou à relier les séquences d’un événement.

Quelle différence entre un conférencier storytelling et un conférencier motivationnel ? Le conférencier motivationnel cherche avant tout à créer un élan, souvent à partir de son propre parcours. Le conférencier storytelling traite le récit comme un outil : il explique comment une histoire se construit et comment l’utiliser dans un contexte professionnel. Les deux registres peuvent se recouper, mais l’objectif de l’événement doit guider le choix.

Combien de temps à l’avance faut-il réserver un conférencier ? Il n’existe pas de règle fixe : cela dépend de la disponibilité de l’intervenant et de la période. L’essentiel est de réserver suffisamment tôt pour laisser le temps d’un vrai brief et d’un échange préparatoire, plutôt que de caler l’intervention à quelques jours de l’événement.

Peut-on filmer et diffuser la conférence ? Oui, à condition que le contrat le prévoie. Une conférence est une œuvre protégée par le Code de la propriété intellectuelle : l’enregistrement, la diffusion et la réutilisation d’extraits doivent être autorisés explicitement, en précisant les supports, les territoires et la durée.

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