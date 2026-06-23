Faire du client le héros de votre récit de marque

La plupart des récits de marque souffrent d’un défaut de perspective : ils racontent l’entreprise. Son histoire, ses valeurs, son expertise, ses prix. Le lecteur, lui, cherche une réponse à une question simple : « qu’est-ce que cela change pour moi ? ». Déplacer le client au centre du récit ne relève pas d’une posture marketing flatteuse. C’est un choix narratif structurant qui modifie la manière dont une marque écrit ses pages, ses études de cas et ses argumentaires. Cet article détaille ce déplacement de point de vue et la manière de l’appliquer concrètement en contexte B2B.

Le réflexe du héros-marque et ses limites

Quand une entreprise prend la parole, elle parle naturellement d’elle-même. C’est compréhensible : elle connaît son produit, sa trajectoire et ses différenciateurs mieux que quiconque. Le résultat est un récit où la marque occupe le premier rôle. Elle est fondée par des passionnés, elle innove, elle accompagne, elle transforme. Le client n’apparaît qu’en arrière-plan, comme destinataire passif de cette excellence.

Ce schéma pose un problème d’attention. Le lecteur d’une page commerciale ou d’un article n’arrive pas avec l’intention d’admirer une entreprise. Il arrive avec un problème, une contrainte de temps, parfois une certaine méfiance. Un récit centré sur la marque lui demande un effort de traduction permanent : il doit deviner, derrière chaque affirmation, ce qui le concerne. Beaucoup de lecteurs ne font pas cet effort et quittent la page.

Le réflexe du héros-marque produit aussi un appauvrissement narratif. Une marque qui se raconte comme héroïque n’a, par définition, pas d’obstacle réel : elle réussit toujours. Or un récit sans tension n’engage pas. La tension, dans une relation commerciale, appartient au client : c’est lui qui affronte une difficulté et risque quelque chose en cherchant à la résoudre.

Déplacer le point de vue : le client comme protagoniste

Faire du client le héros consiste à réorganiser le récit autour de sa situation, de son objectif et de son obstacle. La marque ne disparaît pas, elle change de fonction : elle devient l’élément qui permet au protagoniste de progresser. Dans la tradition du récit, ce rôle est celui du guide ou du mentor — une figure qui apporte un plan, un outil ou une compétence, mais qui ne se substitue jamais au héros.

Ce déplacement répond à une logique de lecture, pas à une mode. Un lecteur s’identifie à un personnage qui lui ressemble et qui affronte un problème qu’il reconnaît. Lorsque le récit met en scène une situation proche de la sienne, il se projette et continue sa lecture pour savoir comment elle se dénoue. La marque gagne en pertinence parce qu’elle apparaît au moment où le protagoniste en a besoin, et non en ouverture comme une autocélébration.

Concrètement, ce qui change dans le texte

Le changement le plus visible est grammatical. Un récit centré sur la marque multiplie les phrases dont le sujet est « nous » ou le nom de l’entreprise. Un récit centré sur le client place le client en sujet : « vous », « votre équipe », « vos clients ». Ce n’est pas un simple jeu de pronoms : la place du sujet détermine qui agit dans la phrase, donc qui est le héros perçu.

Le second changement concerne l’ordre des informations. Au lieu d’ouvrir sur la présentation de l’offre, le texte ouvre sur la situation du lecteur : le contexte, l’enjeu, la difficulté. L’offre n’arrive qu’ensuite, présentée comme une réponse à cette difficulté. Cet ordre respecte la manière dont une décision se forme : on s’intéresse à une solution une fois le problème reconnu.

Une structure narrative applicable

Pour passer de la théorie à la rédaction, une trame simple suffit. Elle s’inspire des schémas narratifs classiques, ramenés à l’essentiel utile en communication de marque.

Le héros et son objectif. Identifiez clairement qui est votre client et ce qu’il cherche à accomplir. Pas ce qu’il devrait vouloir selon vous, mais l’objectif tel qu’il le formule lui-même.

Identifiez clairement qui est votre client et ce qu’il cherche à accomplir. Pas ce qu’il devrait vouloir selon vous, mais l’objectif tel qu’il le formule lui-même. L’obstacle. Nommez ce qui empêche le héros d’atteindre son objectif. C’est le cœur de la tension. Plus l’obstacle est précis et reconnaissable, plus le récit est crédible.

Nommez ce qui empêche le héros d’atteindre son objectif. C’est le cœur de la tension. Plus l’obstacle est précis et reconnaissable, plus le récit est crédible. Le guide. La marque entre ici. Elle démontre qu’elle comprend la situation et qu’elle dispose d’un moyen d’aider. La compréhension précède la solution.

La marque entre ici. Elle démontre qu’elle comprend la situation et qu’elle dispose d’un moyen d’aider. La compréhension précède la solution. Le plan. Le guide propose un chemin clair : les étapes par lesquelles le héros va franchir l’obstacle. Un plan lisible réduit le risque perçu.

Le guide propose un chemin clair : les étapes par lesquelles le héros va franchir l’obstacle. Un plan lisible réduit le risque perçu. La résolution. Le récit montre la situation une fois l’obstacle franchi. On décrit le nouvel état du héros, pas les fonctionnalités du produit.

Cette trame n’impose pas une forme unique. Elle se décline dans une page d’accueil, une étude de cas, un courriel de prospection ou un article de fond. Ce qui reste constant, c’est la hiérarchie des rôles : le client agit, la marque accompagne.

L’étude de cas, terrain naturel de cette approche

L’étude de cas illustre bien la différence entre les deux postures. Dans sa version centrée sur la marque, elle se lit comme une démonstration : voici ce que notre solution a permis. Le client y figure comme preuve, presque comme décor. Dans sa version centrée sur le client, elle se lit comme un récit : voici une organisation confrontée à une difficulté, voici comment elle l’a abordée, voici où elle en est aujourd’hui.

La seconde version est plus persuasive parce qu’elle permet l’identification. Un prospect qui reconnaît sa propre situation dans le point de départ du récit suit le reste avec attention. La marque apparaît dans le rôle qu’elle occupera réellement pour lui : un appui, pas un sauveur. Cette honnêteté de posture renforce la confiance, qui est un signal déterminant en B2B.

Recueillir la matière auprès du client

Un récit centré sur le client suppose de connaître son point de vue, ce qui implique de l’interroger. Les entretiens clients fournissent le vocabulaire exact, les obstacles réels et la formulation des objectifs. Reprendre les mots employés par les clients eux-mêmes ancre le récit dans une réalité reconnaissable et évite la projection. Cette matière first-party constitue par ailleurs un signal d’expérience authentique, ce que recherchent autant les lecteurs que les moteurs.

Les erreurs à éviter

Mettre le client au centre ne signifie pas le flatter en permanence ni effacer la marque. Plusieurs dérives guettent cette approche lorsqu’elle est mal comprise.

La flatterie vide. Affirmer au lecteur qu’il est exceptionnel ne crée pas d’identification. Ce qui crée l’identification, c’est la justesse de la situation décrite, pas le compliment.

Affirmer au lecteur qu’il est exceptionnel ne crée pas d’identification. Ce qui crée l’identification, c’est la justesse de la situation décrite, pas le compliment. L’effacement de la marque. Le guide a un rôle actif. Si la marque devient invisible, le récit ne mène plus à aucune action. L’équilibre consiste à laisser le client agir tout en montrant clairement ce que la marque apporte.

Le guide a un rôle actif. Si la marque devient invisible, le récit ne mène plus à aucune action. L’équilibre consiste à laisser le client agir tout en montrant clairement ce que la marque apporte. L’obstacle générique. Un problème vague (« gagner du temps », « être plus performant ») n’engage personne. La précision de l’obstacle conditionne la force du récit.

Un problème vague (« gagner du temps », « être plus performant ») n’engage personne. La précision de l’obstacle conditionne la force du récit. La promesse de transformation excessive. Présenter la résolution comme une métamorphose totale fragilise la crédibilité. Une résolution mesurée et plausible convainc davantage qu’une promesse spectaculaire.

Pourquoi ce déplacement sert la marque sur la durée

On pourrait croire qu’effacer la marque du premier rôle l’affaiblit. C’est l’inverse. Une marque qui se positionne comme guide construit une relation fondée sur l’utilité, plus durable qu’une relation fondée sur l’admiration. Elle se rend mémorable non par ce qu’elle dit d’elle-même, mais par la précision avec laquelle elle décrit la situation de son interlocuteur. Cette précision est difficile à imiter, car elle suppose une connaissance réelle du client.

Le récit centré sur le client est donc autant un outil de différenciation qu’un outil de conversion. Il oblige l’entreprise à clarifier ce qu’elle comprend de ses clients, et cette clarté irrigue ensuite l’ensemble de sa communication. La marque n’a plus besoin de répéter qu’elle est experte : elle le démontre par la justesse de son point de vue.

Questions fréquentes

Faire du client le héros revient-il à ne jamais parler de soi ?

Non. La marque conserve une place essentielle, celle du guide qui apporte un plan et un moyen d’action. La différence porte sur l’ordre et la hiérarchie : on présente d’abord la situation du client, puis ce que la marque apporte pour la résoudre. Parler de soi reste nécessaire, mais comme réponse à un besoin exprimé, pas comme point de départ du récit.

Cette approche convient-elle au B2B comme au grand public ?

Le principe est valable dans les deux cas, car il repose sur un mécanisme d’identification universel. En B2B, le héros n’est pas seulement une personne mais souvent une équipe ou une organisation confrontée à un enjeu professionnel. La trame reste la même : un protagoniste, un obstacle, un guide, un plan, une résolution. Seul le registre s’adapte au contexte et au degré de formalité attendu.

Comment trouver le bon obstacle à mettre en récit ?

L’obstacle juste vient du client, pas de l’imagination de l’entreprise. Les entretiens, les échanges du service commercial et les retours du support révèlent les difficultés réelles et le vocabulaire employé pour les décrire. On privilégie un obstacle précis et reconnaissable plutôt qu’une formulation générale, car la précision est ce qui permet au lecteur de se reconnaître.

Ce déplacement de point de vue suffit-il à améliorer un texte ?

Il en constitue le socle, mais il se combine avec d’autres exigences : clarté de la structure, justesse du vocabulaire, plan d’action lisible. Le point de vue détermine l’architecture du récit ; le travail d’écriture en assure ensuite l’efficacité. Les deux sont indissociables : un bon point de vue mal écrit perd sa force, et une belle écriture centrée sur la marque reste peu engageante.