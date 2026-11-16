En bref. Un slogan est une formule courte, facile à retenir, qui associe une marque, une cause ou une campagne à une idée ou à une émotion. Les plus connus en France jouent sur le rythme, la rime ou la répétition du nom : « Carglass répare, Carglass remplace », « Un Mars et ça repart ». Ce guide présente des exemples de slogans classés par procédé, explique ce qui les rend efficaces, puis donne une méthode et des idées pour trouver le vôtre, sans oublier les règles de la loi Toubon et la protection à l’INPI.

Qu’est-ce qu’un slogan ?

Un slogan est une phrase brève conçue pour être mémorisée et répétée. Il peut servir une marque, un produit, une campagne publique ou une cause. On le distingue en général de la tagline ou signature de marque, qui accompagne durablement le logo, alors qu’un slogan peut être lié à une campagne précise. Dans le langage courant, les deux mots sont souvent employés l’un pour l’autre, et les sondages mélangent d’ailleurs « slogans » et « signatures ».

Un slogan efficace n’est pas une description de l’offre : c’est une promesse, une posture ou un trait d’humour qui fait reconnaître la marque. Il découle de ce que la marque veut dire d’elle-même, ce que fixe sa plateforme de marque.

Pourquoi un slogan compte encore

Une enquête Toluna réalisée pour l’agence New Business auprès de 1 080 Français, du 25 au 30 avril 2025, donne quelques repères. Selon les résultats publiés par The Media Leader :

93 % des répondants estiment qu’un slogan permet de mieux retenir une marque ;

79 % considèrent que les slogans font partie de la culture populaire ;

70 % déclarent qu’un slogan influence leur décision d’achat (82 % chez les plus jeunes, 61 % chez les plus de 65 ans) ;

les années 1980 et 1990 sont vues comme « l’âge d’or » du slogan (32 % chacune), loin devant les années 2010 (8 %) et 2020 (3 %).

Il s’agit d’opinions déclarées dans une enquête commandée par une agence de publicité : elles disent ce que les gens pensent des slogans, pas leur effet mesuré sur les ventes.

Exemples de slogans célèbres, classés par procédé

Les exemples ci-dessous sont tous issus du classement des 20 slogans préférés des Français publié en 2025 (enquête New Business / Toluna, relayée par La Réclame, Capital et CoMarketing-News), sauf mention contraire. Ils sont regroupés selon le procédé qui les rend mémorables.

Procédé Exemples Ce qui fonctionne Répétition du nom Carglass : « Carglass répare, Carglass remplace » ; Lapeyre : « Lapeyre, y’en a pas deux ! » Le nom est dit deux fois ou placé au cœur de la phrase : impossible de citer le slogan sans citer la marque. Rime Tropico : « Quand c’est trop, c’est Tropico » ; Boursin : « Du pain, du vin, du Boursin » ; Juvamine : « Si Juvabien, c’est Juvamine » La rime se termine sur le nom de la marque, qui devient la chute de la phrase. Rythme binaire MMA : « Zéro tracas, zéro blabla » ; Haribo : « C’est beau la vie, pour les grands et les petits » Deux segments symétriques, faciles à scander. Bénéfice ou promesse Mars : « Un Mars et ça repart » ; Red Bull : « Red Bull donne des ailes » ; Decathlon : « À fond la forme » Le slogan dit ce que le produit apporte, par une image plutôt qu’une description. Valorisation du public L’Oréal : « Parce que vous le valez bien » ; McDonald’s : « Venez comme vous êtes » Le slogan parle du client, pas du produit. Engagement prix Lidl : « Le vrai prix des bonnes choses » ; Intermarché : « Tous unis contre la vie chère » Une posture claire sur le prix, sans chiffre. Humour et complicité Nespresso : « What else ? » ; Orangina : « Secouez-moi, secouez-moi ! » Une réplique ou un geste que le public reprend. Son et jingle Optic 2000 : « Optiiiiiiiiiiic 2000 » ; Chaussée aux moines Le slogan est indissociable de sa musique ou de sa prononciation.

Des slogans de campagnes publiques

Les slogans ne servent pas qu’à vendre. Deux exemples connus :

« Un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts ! » : campagne du ministère de la Santé lancée le 16 février 1984 contre l’alcoolisme, inventée par le publicitaire Daniel Robert et illustrée par Cabu, selon TF1 Info.

: campagne du ministère de la Santé lancée le 16 février 1984 contre l’alcoolisme, inventée par le publicitaire Daniel Robert et illustrée par Cabu, selon TF1 Info. « Les antibiotiques, c’est pas automatique » : slogan de l’Assurance maladie, repris en novembre 2026 pour lutter contre l’idée que les antibiotiques soignent la grippe, d’après la veille de l’EN3S.

Ces deux slogans reposent sur les mêmes ressorts que les slogans commerciaux : une rime ou un rythme, et une idée unique.

Ce qui fait un bon slogan

La brièveté : la plupart des exemples ci-dessus tiennent en moins de dix mots.

: la plupart des exemples ci-dessus tiennent en moins de dix mots. Une seule idée : un bénéfice, une posture ou une émotion, pas trois.

: un bénéfice, une posture ou une émotion, pas trois. Le son : rime, allitération, répétition ou rythme binaire aident la mémorisation, comme le montrent les slogans les mieux classés.

: rime, allitération, répétition ou rythme binaire aident la mémorisation, comme le montrent les slogans les mieux classés. Le lien avec la marque : un bon slogan ne peut pas être attribué à un concurrent.

: un bon slogan ne peut pas être attribué à un concurrent. La vérité : la promesse doit être tenable. Un slogan qui contredit l’expérience des clients se retourne contre la marque. Sur ce point, voir nos erreurs de brand storytelling à éviter.

Comment trouver un slogan : méthode en 6 étapes

Recherche d’idées sur notes autocollantes, première étape pour trouver un slogan. Photo : Bruno Bueno sur Pexels.

Repartir du fond. Écrivez en une phrase ce que vous voulez que le public retienne : votre bénéfice principal ou votre posture. Si cette phrase n’existe pas, le slogan ne la remplacera pas. Lister les mots de votre univers. Verbes d’action, bénéfices, objets, expressions du quotidien, sonorités de votre nom. Notez tout, sans trier. Essayer plusieurs procédés. Pour la même idée, écrivez une version qui rime avec votre nom, une version en deux temps, une version qui parle du client, une version qui détourne une expression connue. Dire les propositions à voix haute. Un slogan s’entend avant de se lire : si vous butez dessus en le disant, il est trop long ou mal rythmé. Tester auprès de quelques personnes de votre cible. Demandez-leur ce qu’elles ont compris et ce dont elles se souviennent le lendemain, pas seulement si elles « aiment ». Vérifier la disponibilité et le cadre légal avant d’imprimer quoi que ce soit (voir plus bas).

Les générateurs automatiques de slogans peuvent servir à lancer la réflexion, mais leurs propositions sont souvent génériques et doivent passer par les mêmes étapes de tri et de vérification.

Idées de slogan : des structures à adapter

Ces structures sont des points de départ, illustrés par des exemples fictifs pour une boulangerie de quartier nommée « Le Fournil » :

Structure Exemple fictif Nom + rime « Au Fournil, le pain se fait tranquille » Deux temps symétriques « Pétri la nuit, croustillant le midi » Bénéfice en image « Le matin commence chez nous » Parler au client « Votre pain, votre quartier » Engagement « Farines locales, levain maison »

Pour aller plus loin sur l’écriture de formules courtes, voir aussi notre article sur la phrase d’accroche client.

Slogan et droit : loi Toubon et protection

Un slogan en anglais est-il permis ?

Le ministère de la Culture rappelle que la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, impose l’emploi du français « dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ». Cette obligation s’applique aux mentions et messages enregistrés avec une marque, mais « les slogans déposés par ailleurs y échappent » : un slogan déposé comme marque peut donc être en langue étrangère. Dans les autres cas, prévoyez une traduction en français. Pour un cas précis, demandez l’avis d’un juriste.

Peut-on protéger un slogan ?

Oui. L’INPI indique qu’une marque peut prendre la forme d’« un mot, un nom, un slogan », d’un logo ou d’un jingle, et que la protection ne couvre que les produits et services désignés lors du dépôt. Le slogan doit remplir les conditions de validité d’une marque, notamment être distinctif : une phrase purement descriptive ou banale sera refusée. Avant de déposer, vérifiez qu’aucune marque antérieure ne reprend la même formule.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un slogan et une tagline ?

La tagline, ou signature, accompagne durablement la marque, souvent sous le logo. Le slogan peut être lié à une campagne ou à un produit. Dans l’usage, les deux termes se recouvrent souvent. Notre article sur la tagline détaille la distinction.

Quel est le slogan préféré des Français ?

Dans l’enquête New Business / Toluna de 2025, le slogan arrivé en tête est « Carglass répare, Carglass remplace », devant Haribo et L’Oréal.

Combien de mots doit faire un slogan ?

Il n’y a pas de règle fixe, mais les slogans les mieux retenus sont courts : la plupart des exemples cités tiennent en moins de dix mots.

Un slogan peut-il être en anglais en France ?

D’après le ministère de la Culture, la loi Toubon impose le français dans la publicité, mais les slogans déposés comme marques y échappent. Sinon, une traduction en français est nécessaire.

Comment savoir si un slogan est déjà pris ?

Recherchez-le dans les bases de marques de l’INPI et sur le web. Une formule déjà déposée pour des produits proches des vôtres ne peut pas être réutilisée.

Sources