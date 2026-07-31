Une tagline (ou baseline) est la phrase courte qui accompagne un nom de marque — souvent sous le logo, parfois répétée dans chaque campagne. Contrairement au nom de marque, qu’on ne change presque jamais, la tagline peut évoluer avec la stratégie de l’entreprise. Ce guide explique ce qui distingue une bonne tagline d’une phrase oubliable, et comment la construire méthodiquement.

Tagline, slogan, baseline : de quoi parle-t-on exactement

Les trois termes sont souvent utilisés de façon interchangeable, avec des nuances :

Tagline / baseline : phrase d’identité durable, associée en permanence à la marque (elle apparaît sur le logo, les cartes de visite, le site).

: phrase d’identité durable, associée en permanence à la marque (elle apparaît sur le logo, les cartes de visite, le site). Slogan : phrase d’accroche liée à une campagne publicitaire précise, qui peut changer d’une campagne à l’autre.

Dans la pratique courante, notamment en France, les deux termes se confondent largement — l’essentiel est de savoir laquelle des deux fonctions vous cherchez à remplir : une signature permanente ou un message de campagne ponctuel.

Ce qui distingue une tagline mémorable

La brièveté extrême

Les taglines qui traversent les décennies tiennent presque toujours en moins de 5 mots. Plus une phrase est longue, moins elle survit dans la mémoire — l’effort de mémorisation augmente à chaque mot supplémentaire.

Un bénéfice ou une posture, pas une description

Une tagline efficace ne décrit pas ce que fait l’entreprise (c’est le rôle du nom ou de la description courte) ; elle exprime une posture, un bénéfice ou une promesse. « Nous vendons des chaussures de sport » n’est pas une tagline ; « Just Do It » en est une, parce qu’elle parle d’une attitude plutôt que d’un produit.

La sonorité et le rythme

Les taglines qui restent en mémoire exploitent souvent des figures de style sonores simples : répétition de sons, rythme binaire ou ternaire, jeu de mots quand il reste naturel. Une tagline qui se lit à voix haute avec fluidité a plus de chances d’être répétée spontanément.

La cohérence avec la promesse de marque réelle

Une tagline qui promet quelque chose que l’entreprise ne tient pas dans les faits se retourne contre la marque : elle devient un argument facile pour les clients déçus ou les concurrents. La tagline doit pouvoir être défendue par l’expérience client réelle.

Méthode pour construire sa tagline en 5 étapes

Lister les bénéfices réels, pas les fonctionnalités : qu’est-ce que le client obtient concrètement, au-delà du produit lui-même ? Identifier la tension ou le contexte que la marque résout : contre quoi se positionne-t-elle (la lenteur, la complexité, l’ennui, l’exclusion) ? Écrire 20 à 30 variantes sans s’auto-censurer : la meilleure formule émerge rarement dans les cinq premières tentatives. Tester à voix haute et par écrit : une phrase qui fonctionne à l’oral ne fonctionne pas toujours visuellement sur un logo, et inversement. Faire relire par des personnes extérieures au projet : l’équipe interne perd la capacité à juger la clarté d’une phrase qu’elle a trop travaillée.

Les erreurs qui affaiblissent une tagline

Vouloir tout dire : une tagline qui tente de résumer l’ensemble de l’offre finit par être vague et interchangeable avec celle d’un concurrent.

: une tagline qui tente de résumer l’ensemble de l’offre finit par être vague et interchangeable avec celle d’un concurrent. Copier la structure d’une tagline célèbre : le public reconnaît l’emprunt, ce qui associe la marque à l’original plutôt qu’à sa propre identité.

: le public reconnaît l’emprunt, ce qui associe la marque à l’original plutôt qu’à sa propre identité. Choisir par consensus de comité : les phrases qui ne déplaisent à personne sont souvent celles qui ne marquent personne non plus.

: les phrases qui ne déplaisent à personne sont souvent celles qui ne marquent personne non plus. Ne jamais la retester dans le temps : une tagline pertinente au lancement peut devenir datée ou décalée si le marché ou la marque évolue fortement.

FAQ

Faut-il changer de tagline régulièrement ?

Non, la valeur d’une tagline vient largement de sa répétition dans le temps. Un changement ne se justifie que lors d’un repositionnement de marque réel, pas d’une simple lassitude interne.

Une tagline doit-elle contenir le nom de la marque ?

Ce n’est pas nécessaire : la tagline est généralement affichée à côté du nom ou du logo, elle n’a donc pas besoin de le répéter.

Peut-on avoir une tagline différente selon les marchés internationaux ?

C’est fréquent et parfois nécessaire : une formule qui fonctionne par son rythme ou son jeu de mots dans une langue peut perdre tout son sens en traduction littérale, ce qui justifie une adaptation plutôt qu’une traduction directe.

Pour construire l’identité de marque en amont de la tagline, consultez notre guide du storytelling de naming.







