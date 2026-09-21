Exemple de calendrier éditorial B2B, ligne par ligne

Les modèles de calendrier éditorial qu’on trouve en ligne sont presque toujours vides, ou remplis avec des exemples grand public et saisonniers : soldes, Saint-Valentin, fêtes de fin d’année. Une PME qui vend à d’autres entreprises n’en tire pas grand-chose. L’exemple qui suit est un calendrier rempli sur un trimestre. Il part du récit de marque et non des dates commerciales, et chaque ligne est expliquée : pourquoi ce sujet, à ce moment, dans ce format.

Qu’est-ce qu’un calendrier éditorial et que doit-il contenir ?

Ce sujet s’inscrit dans notre guide de reference : Landing page : 7 points pour décoder un exemple.

Un calendrier éditorial est un outil de planification. Il recense les contenus qu’une entreprise publiera sur une période donnée, sur tous ses canaux : site, réseaux sociaux, newsletter. C’est la définition retenue par France Num, le dispositif de la Direction générale des Entreprises, dans une fiche rédigée par l’agence Katla. Le calendrier répond à trois questions : quoi publier, quand, et qui s’en charge.

France Num recommande de structurer le tableau autour de huit colonnes (France Num, 2025) :

date de publication ;

de publication ; thème du contenu ;

du contenu ; objectif visé ;

visé ; responsable de la production ;

de la production ; type de contenu (article, vidéo, carrousel, newsletter…) ;

(article, vidéo, carrousel, newsletter…) ; canal de diffusion ;

de diffusion ; statut (idée, en rédaction, en relecture, publié) ;

(idée, en rédaction, en relecture, publié) ; performances observées après publication.

Le calendrier ne remplace pas la ligne éditoriale. Celle-ci fixe le quoi et le pourquoi : les sujets sur lesquels l’entreprise est légitime, le ton, les publics, les messages à faire passer. Le calendrier, lui, fixe le quand et le qui. Sans ligne éditoriale, il se réduit à une liste de cases à remplir. Sans calendrier, la ligne éditoriale reste une intention.

Exemple complet : douze semaines de calendrier pour une PME B2B

L’entreprise de cet exemple est fictive. C’est une PME qui édite un logiciel de gestion de la maintenance pour des sites industriels. Ses clients sont des responsables maintenance et des directeurs d’usine. Elle a trois échéances ce trimestre : un salon professionnel, le recrutement d’alternants et la publication d’un retour d’expérience client. Son récit de marque repose sur cinq piliers : l’expertise métier, les coulisses, le témoignage client, la marque employeur et la prise de position.

Exemple fictif, construit pour l’illustration : aucun résultat n’y est présenté comme obtenu. La durée d’un trimestre reprend l’horizon de préparation proposé par Bpifrance Création ; les colonnes suivent celles recommandées par France Num. Semaine Pilier Sujet Format Canal Objectif Responsable Indicateur Sem. 1 Expertise Les signes qu’un plan de maintenance préventive doit être revu Article de fond Site Trafic qualifié Responsable technique Visites de la page, requêtes d’entrée Sem. 2 Coulisses Le traitement d’une demande urgente par l’équipe support Carrousel LinkedIn Notoriété Chargée de communication Impressions, commentaires Sem. 3 Témoignage client Le déploiement du logiciel chez un client industriel, raconté par lui Étude de cas Site puis LinkedIn Conversion Commercial Demandes de démonstration issues de la page Sem. 4 Marque employeur Portrait d’un technicien d’intervention Vidéo courte LinkedIn Recrutement Ressources humaines Visites de la page carrières Sem. 5 Prise de position La place de la donnée dans les décisions de maintenance Tribune du dirigeant Newsletter et site Fidélisation Dirigeant Ouvertures, réponses reçues Sem. 6 Mise à jour Refonte du guide le plus consulté du site Article existant Site Trafic qualifié Responsable éditorial Évolution des visites sur la page Sem. 7 Expertise Checklist avant un audit de maintenance Fiche téléchargeable Site Prospects Responsable technique Téléchargements Sem. 8 Coulisses La préparation du stand et des démonstrations du salon Photos et texte court LinkedIn Notoriété Chargée de communication Prises de rendez-vous sur le stand Sem. 9 Témoignage client Les questions les plus entendues sur le stand, et nos réponses Article Site et newsletter Fidélisation Commercial Clics depuis la newsletter Sem. 10 Marque employeur Une journée avec un alternant de l’équipe Vidéo courte LinkedIn Recrutement Ressources humaines Candidatures reçues Sem. 11 Expertise Paramétrer ses alertes de maintenance, pas à pas Webinaire Site et LinkedIn Prospects Responsable technique Inscriptions, présence Sem. 12 Bilan Synthèse du trimestre et préparation du suivant Document interne — Pilotage Responsable éditorial Contenus publiés comparés aux contenus prévus

Pourquoi ces lignes, dans cet ordre

Semaine 1 : ouvrir par un contenu de fond sur le site. Le trimestre commence par un article hébergé sur le site, pas par un post. Le site est l’actif que l’entreprise possède, que les moteurs de recherche indexent et que les publications suivantes pourront citer. Le format long s’impose parce que la question (quand revoir un plan de maintenance) demande des critères et une méthode, pas une accroche.

Semaine 3 : le témoignage client avant le salon. Publier le retour d’expérience cinq semaines avant l’événement permet de l’imprimer, de le montrer sur le stand et de l’envoyer en relance. Deux précautions : obtenir l’accord écrit du client, et ne publier aucun gain chiffré qu’il n’aurait pas lui-même validé.

Semaine 6 : une mise à jour au milieu du trimestre. Ce créneau sert à la fois de respiration pour l’équipe et de rattrapage : on améliore un contenu qui attire déjà du trafic au lieu d’en créer un de plus. Si une semaine précédente a pris du retard, c’est aussi là qu’on la rattrape.

Semaines 8 et 9 : le salon traité deux fois. Avant l’événement, les coulisses annoncent la présence de l’entreprise et invitent à prendre rendez-vous. Après, l’article sur les questions entendues au stand est le plus utile des deux, parce que son contenu vient directement du terrain et répond à de vraies objections de prospects.

Semaine 12 : aucune publication nouvelle. La dernière semaine sert à faire le bilan. On compare ce qui était prévu et ce qui a été publié, on repère les formats qui ont fonctionné et on prépare les sujets du trimestre suivant.

Quant aux canaux, la logique est simple : ce qui doit rester trouvable par une recherche (guides, études de cas, tutoriels) est publié sur le site ; ce qui relève de la relation et de l’incarnation (coulisses, portraits, marque employeur) est publié sur LinkedIn, où se trouvent à la fois les acheteurs B2B et les candidats.

Illustration originale — On-Storytelling

Quel rythme de publication tenir sans s’épuiser ?

Les pratiques réelles des entreprises françaises invitent à la modestie. Selon le Baromètre France Num 2025 de la Direction générale des Entreprises, 46 % (DGE, Baromètre France Num, 2025) des entreprises présentes sur les réseaux sociaux les utilisent au moins une fois par semaine pour promouvoir leur activité, et 13 % (DGE, Baromètre France Num, 2025) au moins une fois par jour. Ce taux hebdomadaire était de 61 % (DGE, Baromètre France Num, 2025) en 2023 et de 55 % (DGE, Baromètre France Num, 2025) en 2024. Le même baromètre note que le compte sur les réseaux sociaux (66 % (DGE, Baromètre France Num, 2025)) devance pour la première fois le site internet (65 % (DGE, Baromètre France Num, 2025)).

L’étude « Réussir avec le web » de l’Afnic va dans le même sens. Dans son édition 2025, 64 % (Afnic, 2025) des TPE-PME sont présentes sur les réseaux sociaux, contre 75 % (Afnic, 2025) un an plus tôt. Et 61 % (Afnic, 2025) disposent d’un site, contre 70 % (Afnic, 2025) en 2024. La synthèse publiée par France Num précise que « présenter son activité » reste la première motivation (58 % (France Num, 2026)), loin devant la communication avec les clients et prospects (32 % (France Num, 2026)). Pour la plupart des petites entreprises, internet reste une vitrine. Un calendrier éditorial sert justement à dépasser ce stade.

Le bon rythme dépend aussi du secteur. L’Insee relevait qu’en 2022 les microentreprises utilisant internet recouraient plus souvent à un média social (44 % (Insee, 2024)) qu’à un site web (37 % (Insee, 2024)), avec de forts écarts : 66 % (Insee, 2024) dans l’hébergement-restauration, 22 % (Insee, 2024) dans les transports et l’entreposage. Une PME industrielle n’a pas à s’aligner sur le rythme d’un restaurant.

Le conseil de France Num tient en trois mots : communiquer « peu mais régulièrement ». La régularité se prépare. Avoir en réserve deux ou trois contenus d’avance, sans date imposée, évite qu’une semaine chargée casse la série. Bpifrance Création donne en exemple une consigne de trois contenus par semaine pendant douze semaines (Bpifrance Création, 2025). Il s’agit d’un exemple, pas d’une norme. Le calendrier ci-dessus en retient volontairement moins, avec un contenu principal par semaine, parce qu’une petite équipe tient plus facilement un rythme modeste qu’un rythme ambitieux abandonné au bout d’un mois.

Partir du récit de marque, pas des dates du calendrier commercial

L’erreur la plus courante consiste à ouvrir un tableur, à y reporter les jours fériés et les journées mondiales, puis à chercher quoi dire à chaque date. Le résultat est un calendrier réactif, sans fil conducteur. Il vaut mieux suivre l’ordre inverse.

D’abord, les piliers narratifs. On les tire de la plateforme de marque : la mission de l’entreprise, ce qu’elle sait mieux faire que d’autres, les preuves dont elle dispose, les personnes qui l’incarnent. Chaque pilier doit pouvoir nourrir des sujets pendant plusieurs mois. Dans l’exemple, « expertise » couvre les guides techniques, « coulisses » montre le travail réel de l’équipe, « témoignage client » apporte la preuve, « marque employeur » parle aux candidats et « prise de position » donne une voix au dirigeant. Au-delà de cinq piliers, la répartition devient difficile à tenir.

Ensuite, les temps forts. Salons, lancements de version, campagnes de recrutement, actualités internes : on les place sur la frise, puis on regarde quel pilier chacun sert. Un salon peut nourrir les coulisses avant l’événement et le témoignage après, comme dans l’exemple.

Enfin, les formats. On alterne coulisses, témoignages, tutoriels et retours d’expérience pour que le fil ne devienne pas monotone. Une règle simple : deux semaines consécutives ne relèvent jamais du même pilier, sauf quand un temps fort le justifie.

Mesurer les performances sans enfreindre les règles de la CNIL

La colonne « performances » suppose de mesurer l’audience du site. Or le dépôt de traceurs sur le terminal des visiteurs est encadré. La CNIL admet que les traceurs de mesure d’audience soient exemptés de consentement à une condition : qu’ils se limitent strictement à la mesure d’audience et produisent des statistiques anonymes, sans suivi global de la navigation ni transmission des données à des tiers.

Elle fixe aussi des repères de durée. Les traceurs ont une durée de vie recommandée de 13 mois (CNIL, 2025), sans prorogation automatique, et les informations collectées sont conservées 25 mois (CNIL, 2025) au maximum.

Hors de ce cadre, par exemple si l’outil croise les données avec d’autres services ou les réutilise à des fins publicitaires, le consentement préalable devient obligatoire. C’est ce qu’impose l’article 82 (CNIL, 2020) de la loi Informatique et Libertés, qui transpose la directive ePrivacy. Ce consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, au sens des articles 4(11) et 7 du RGPD (CNIL, 2020). Pour le calendrier, la conséquence est concrète : si le bandeau cookies est refusé, une partie des visites ne sera pas mesurée par l’outil soumis à consentement. Il faut le savoir avant de comparer deux mois entre eux.

Quant aux indicateurs, ils se choisissent selon l’objectif de chaque ligne, pas selon ce que l’outil affiche par défaut :

notoriété : impressions, portée, mentions et partages sur les réseaux ;

: impressions, portée, mentions et partages sur les réseaux ; trafic : visites de la page, requêtes et pages d’entrée, provenance des visiteurs ;

: visites de la page, requêtes et pages d’entrée, provenance des visiteurs ; fidélisation : abonnements et ouvertures de la newsletter, visiteurs qui reviennent ;

: abonnements et ouvertures de la newsletter, visiteurs qui reviennent ; prospects et recrutement : demandes de démonstration, téléchargements, candidatures reçues.

Les statistiques fournies par les réseaux sociaux eux-mêmes relèvent de ces plateformes. La question des traceurs se pose surtout pour le site de l’entreprise.

Illustration originale — On-Storytelling

Mettre à jour plutôt que publier : la place des contenus existants

Un calendrier éditorial ne sert pas seulement à produire du neuf. Réserver des créneaux à la mise à jour des articles existants, comme la semaine 6 de l’exemple, est souvent plus rentable que d’ajouter une page de plus : le contenu a déjà une adresse, des liens et un historique.

Encore faut-il que la mise à jour soit réelle. Google Search Central classe parmi les pratiques non centrées sur l’internaute le fait de modifier la date d’une page sans changement significatif, ou d’ajouter et de supprimer beaucoup de contenus pour paraître « plus actuel ». Une mise à jour digne de ce nom corrige une information dépassée, ajoute un exemple, remplace une source ou répond à une question nouvelle. La grille « Qui, comment et pourquoi » proposée par Google aide à trancher : qui a écrit ce contenu, comment il a été produit, et pourquoi il existe.

France Num recommande enfin un bilan mensuel. Il permet de repérer les contenus à rafraîchir, les formats qui ne trouvent pas leur public et les sujets à reporter. Le calendrier n’est pas figé : c’est un document de travail que ce bilan fait évoluer.

Quel outil choisir pour son calendrier éditorial ?

Pour commencer, un tableur partagé suffit, comme le rappelle France Num. Les huit colonnes décrites plus haut y tiennent sans difficulté. Un outil dédié se justifie quand l’équipe s’agrandit, quand plusieurs personnes valident les contenus ou quand le nombre de canaux rend le tableur illisible.

Quelques critères permettent de choisir sans se perdre dans les comparatifs :

le partage : chaque contributeur voit-il ce qui le concerne sans avoir à demander ?

: chaque contributeur voit-il ce qui le concerne sans avoir à demander ? la simplicité : l’outil sera-t-il encore ouvert dans trois mois par ceux qui ne sont pas du métier ?

: l’outil sera-t-il encore ouvert dans trois mois par ceux qui ne sont pas du métier ? le suivi des statuts : distingue-t-on d’un coup d’œil une idée, un brouillon et un contenu publié ?

: distingue-t-on d’un coup d’œil une idée, un brouillon et un contenu publié ? le circuit de validation : la relecture recommandée par France Num est-elle prévue, avec un responsable identifié ?

L’intelligence artificielle peut aider à pré-remplir un calendrier. Bpifrance Création décrit une méthode pour préparer trois mois de contenus avec un assistant conversationnel, mais la fait précéder d’un préalable : définir les personae, les objectifs et les messages clés, car l’IA ne connaît ni l’entreprise ni ses cibles. Sans ce contexte, elle produit exactement le calendrier générique que cet article cherche à éviter. Fournis en entrée, les piliers narratifs et les temps forts de l’entreprise donnent au contraire une première version exploitable, qu’il reste à relire et à arbitrer.

Pour démarrer, trois étapes suffisent : écrire les piliers narratifs sur une page, reporter les temps forts du prochain trimestre, puis remplir une ligne par semaine en justifiant chacune comme dans l’exemple ci-dessus. Une ligne qu’on ne sait pas justifier est probablement de trop.

Sources