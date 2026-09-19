Comment présenter une entreprise : choisir le bon format

La trame ne change pas ; le format, lui, change tout. Une entreprise qui sait se présenter ne dispose pas de cinq discours différents, mais d’un seul socle de faits décliné dans cinq formats. Ce qui varie d’un contexte à l’autre, c’est la durée ou la longueur disponible, l’interlocuteur en face, et surtout la preuve qu’il attend. Traiter la question comme un exercice de rédaction avant de l’avoir traitée comme un choix de format produit le défaut le plus répandu du genre : une page À propos qui raisonne comme un dossier de financement, ou un pitch commercial qui s’ouvre sur l’historique juridique de la société.

Présenter son entreprise : cinq situations, cinq formats différents

Ce sujet s’inscrit dans notre guide de reference : Landing page : 7 points pour décoder un exemple.

Cinq contextes couvrent l’essentiel des besoins : la présence en ligne permanente (page À propos, site vitrine), le pitch oral devant un client ou un partenaire, la présentation de projet devant un financeur, la plaquette ou le diaporama destiné à un auditoire, et la présentation écrite autonome glissée dans un email, un dossier administratif ou une réponse à appel d’offres. Le tableau ci-dessous sert d’arbitrage : on y entre par le contexte, on en sort avec un format, une charge de preuve et une erreur à éviter.

Durées de présentation orale : formats calibrés publiés par Bpifrance Création (mise à jour avril 2025). Les longueurs écrites relèvent du confort de lecture et ne font l’objet d’aucune norme. Contexte Format Longueur ou durée Interlocuteur Preuve attendue Erreur typique Présence en ligne permanente Page À propos, site vitrine Texte hiérarchisé, lisible d’une traite Prospect qui vérifie avant de prendre contact Références nommées, certifications, identification accessible Frise chronologique décorative à la place de l’offre Rendez-vous commercial Pitch oral 5 minutes (Bpifrance Création, 2025) Client, prescripteur, partenaire Un cas comparable au sien Commencer par l’historique de l’entreprise Recherche de financement Présentation de projet structurée 15 à 20 minutes (Bpifrance Création, 2025) Banquier, jury, comité d’engagement Chiffrage du modèle économique et de la faisabilité Escamoter la concurrence Salon, réunion, présentation interne Plaquette ou diaporama 7 à 12 minutes (Bpifrance Création, 2025) Auditoire mixte, attention partagée Illustration visuelle d’une réalisation Lire les diapositives mot à mot Email, dossier administratif, appel d’offres Présentation écrite autonome Document qui se lit sans commentaire oral Lecteur qui ne posera aucune question Mentions d’identification complètes et exactes Adjectifs d’auto-évaluation non justifiés

Le cadrage chiffré explique pourquoi l’exercice s’est durci. En 2025, 1 165 800 entreprises ont été créées en France, en hausse de 5 % sur un an, dont 758 600 immatriculations de micro-entrepreneurs et 301 300 créations de sociétés (Insee Première n° 2092, publié le 28 janvier 2026). Les créations progressent de 11 % dans le commerce et de 12 % dans les services administratifs et de soutien (Insee, 2026). Un prospect ne compare donc pas votre présentation au vide : il la compare à celle de structures nées la même année sur le même segment, souvent rédigée à partir des mêmes modèles. L’enjeu n’est pas d’être visible, il est d’être distinguable.

Les formats déjà traités en détail ailleurs sur ce site conservent leur page dédiée : la construction d’un elevator pitch, le pitch commercial en rendez-vous, la structuration d’une page À propos et le récit fondateur. Cette page-ci sert de point d’entrée et d’arbitrage ; elle ne les remplace pas.

Le socle de faits : ce qu’il faut savoir dire avant de raconter quoi que ce soit

Avant tout travail narratif, sept informations doivent être figées une fois pour toutes, écrites, datées, et opposables :

la dénomination exacte et la forme juridique ; l’année et le lieu de création ; le métier en une phrase, sans vocabulaire interne ; les clients réellement servis, pas ceux que l’on aimerait servir ; la taille de l’équipe à date ; le périmètre géographique d’intervention ; une donnée chiffrée issue de vos propres registres — nombre de chantiers livrés, de clients actifs, d’années d’exercice — que vous pouvez produire sur demande.

La phrase unique se construit ensuite mécaniquement : sujet (qui), verbe d’action (ce que vous faites), bénéficiaire (pour qui), différence opérante (comment). « Cette société conçoit des systèmes de ventilation pour des bailleurs sociaux d’Île-de-France, en site occupé » remplit le contrat. « Acteur incontournable de la performance énergétique » n’en remplit aucun : il n’y a ni action, ni bénéficiaire, ni différence.

Ce socle précède le récit pour trois raisons. Il est réutilisable tel quel dans les cinq formats, ce qui supprime la réécriture intégrale à chaque nouveau support. Il est vérifiable, donc défendable en cas de contestation. Et il révèle immédiatement les trous : une entreprise incapable de nommer ses clients types n’a pas un problème de storytelling, elle a un problème de positionnement.

Le contrôle tient en une manipulation : faire lire les sept lignes à quelqu’un d’extérieur au secteur, puis lui demander de redire l’activité avec ses mots. S’il hésite, s’il reformule en question, ou s’il se rabat sur un secteur voisin, le défaut est dans le socle — inutile de l’habiller.

Illustration originale — On-Storytelling

Ce qui est obligatoire quand la présentation est publiée en ligne

Une distinction structure tout le reste et n’apparaît sur aucune des pages qui traitent habituellement le sujet : la partie narrative est libre, la partie identification ne l’est pas. Dès lors que la présentation est publiée sur un service de communication au public en ligne à titre professionnel, l’éditeur doit rendre publics, pour une personne morale : la dénomination ou raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro de téléphone, le numéro d’inscription au RCS ou au RNE, le capital social, le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, du responsable de la rédaction, ainsi que le nom, la dénomination, l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur (article 1-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, version en vigueur depuis le 23 mai 2024).

Le défaut de publication de ces informations d’identification est puni d’1 an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (Service Public Entreprendre, fiche vérifiée le 31 juillet 2023). C’est le seul point de l’exercice où l’erreur est sanctionnée pénalement ; tout le reste relève du jugement éditorial.

En pratique, ce bloc n’a pas sa place dans la page À propos : il vit dans les mentions légales. Mais l’entreprise doit pouvoir le produire avant de rédiger son récit, parce que sa collecte révèle souvent des écarts — un siège social qui n’est plus le bon, un capital modifié, un directeur de publication jamais désigné. Ces informations relèvent du droit applicable à une situation donnée : ce rappel est informatif et ne remplace pas l’avis d’un conseil sur un cas particulier.

La présentation écrite : page À propos, site vitrine, plaquette

Le site d’entreprise remplit une fonction que la Direction générale des Entreprises décrit sans détour : il constitue une vitrine permettant de gagner en visibilité auprès des prospects, de présenter produits et services et de mettre en avant l’expertise de l’entreprise, avec une distinction nette entre le site d’une page façon carte de visite et le site vitrine plus détaillé (France Num, publié le 17 décembre 2021, mis à jour le 10 septembre 2025).

L’écrit porte la plus grosse charge parce qu’il arrive en premier. En juillet 2026, 56,2 millions de personnes se sont connectées à Internet en France au cours du mois, soit 96 % des 11 ans et plus, dont 50,2 millions quotidiennement pour une durée moyenne de 3 h 22 par jour (Médiamétrie, Internet Global, vague juillet 2026). Dans la majorité des cas, la présentation est lue avant d’être entendue : le pitch oral n’ouvre plus la relation, il la confirme.

Une page À propos qui fonctionne suit l’ordre des questions du lecteur, pas l’ordre chronologique de l’entreprise : réponse au « qui êtes-vous » dès les premières lignes, origine du projet et raison de son existence, ce que vous faites concrètement, pour qui, les preuves, l’équipe, puis la prochaine étape possible. L’origine du projet vient en deuxième position, pas en première : elle intéresse un lecteur déjà rassuré sur l’activité.

Quatre éléments méritent d’être retirés plutôt que réécrits : la frise chronologique décorative sans conséquence pour le lecteur, la liste de valeurs jamais illustrée par une décision réelle, la photographie de poignée de main, et la mission rédigée au futur — une entreprise qui écrit ce qu’elle va devenir renseigne surtout sur ce qu’elle n’est pas encore. La méthode détaillée de structuration figure sur la page consacrée au récit de la page À propos.

La présentation orale : du pitch client au dossier de financement

Pour l’oral, il existe une trame publique et stable : le plan type en douze étapes publié par Bpifrance Création, qui va de « présentez-vous » à « exprimez vos attentes », en passant par la démonstration, les démarches déjà accomplies, le modèle économique, le marché potentiel, les retours d’expérience, la concurrence, la stratégie, la faisabilité financière et la vision (Bpifrance Création, mise à jour avril 2025). La même source calibre trois formats : 5 minutes, 7 à 12 minutes, 15 à 20 minutes.

Le passage du format long au format court ne consiste pas à parler plus vite. On coupe dans cet ordre : la vision à long terme, l’historique des démarches accomplies, le détail de la stratégie. On garde toujours quatre blocs : ce que vous faites, pour qui, ce qui le prouve, ce que vous attendez de l’échange. Un pitch de cinq minutes qui n’a pas dit ce qu’il attendait a échoué, quelle que soit la qualité du reste.

La charge de preuve, elle, dépend entièrement de l’interlocuteur. Un client veut une référence comparable à sa propre situation — même taille, même contrainte, même secteur si possible. Un financeur veut un chiffrage et la démonstration que les hypothèses tiennent. Un candidat au recrutement veut savoir à quoi ressemble une semaine de travail. Servir la preuve du banquier à un client produit une présentation exacte et inutile.

Trois défauts font décrocher l’auditoire de façon récurrente : ouvrir sur l’historique de la société, empiler les compétences sans un seul cas d’usage, et terminer sans formuler de demande. Les déclinaisons courtes sont traitées à part, sur la page consacrée à l’elevator pitch et sur celle du pitch commercial en rendez-vous.

Illustration originale — On-Storytelling

Rendre chaque affirmation vérifiable

Le cadre le plus utile pour nettoyer un récit d’entreprise vient de la régulation publicitaire. Dans sa Recommandation « Développement durable », l’ARPP pose que l’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments avancés au moyen d’éléments objectifs, fiables, véridiques et vérifiables au moment de la diffusion (ARPP, mise à jour du 31 janvier 2025). Le texte vise les allégations environnementales, mais le principe se transpose sans difficulté : une affirmation qu’on ne peut pas justifier au moment où on la publie n’a rien à faire dans une présentation.

Le test tient en une question posée à chaque phrase : qu’est-ce qui le prouve, et où la preuve est-elle consultable ? Les formules qui n’y survivent pas sont toujours les mêmes — leader, expert, sur-mesure, unique, engagé, innovant, 100 % de satisfaction. Chacune se remplace par un fait daté, une référence nommée avec l’accord du client concerné, une certification identifiable par son organisme, ou disparaît. « Leader régional » devient « quatorze collectivités clientes en Nouvelle-Aquitaine » ou n’est pas écrit.

Un cas particulier mérite attention, signalé par la même recommandation : ne pas créer de lien abusif entre les actions générales de l’entreprise et les propriétés propres à l’offre présentée (ARPP, 2025). Une démarche interne vertueuse ne qualifie pas le produit vendu, et présenter l’une pour suggérer l’autre est précisément ce que le texte écarte.

Savoir si la présentation fonctionne

Quatre indicateurs suffisent, et aucun n’exige d’outillage coûteux : le temps passé sur la page À propos, son taux de sortie, la part des demandes entrantes qui reprennent spontanément votre propre formulation, et la liste des questions qui reviennent en rendez-vous. Ce dernier point est le plus instructif : une question posée trois fois de suite désigne une information absente de la présentation, pas un interlocuteur distrait.

La mesure d’audience peut s’effectuer sans recueil du consentement à des conditions précises. La CNIL admet l’exemption lorsque la finalité est strictement limitée à la mesure d’audience du site, pour le compte exclusif de l’éditeur, qu’elle ne produit que des statistiques anonymes, sans recoupement avec d’autres traitements ni suivi de navigation inter-sites (CNIL, page du 4 juillet 2025). Deux durées encadrent ce régime : une durée de vie des traceurs limitée à ce qui permet une comparaison pertinente des audiences dans le temps, de l’ordre de treize mois et sans prolongation automatique, et une conservation des informations collectées de vingt-cinq mois au maximum (CNIL, 2025).

Un point de vigilance sur le choix du prestataire : la CNIL ne certifie ni ne valide aucune solution, et un outil ne peut donc pas être présenté comme « certifié » ou « validé par la CNIL ». C’est à l’entreprise d’obtenir de son éditeur la documentation attestant que la configuration respecte les conditions d’exemption.

Reste le rythme de révision. Le socle de faits se reprend dès que la taille de l’équipe, l’offre ou le périmètre géographique changent — pas à date fixe. Une présentation qui décrit une entreprise de trois personnes quand elle en compte douze, ou qui annonce un périmètre abandonné, coûte plus cher qu’une présentation moyenne mais exacte : elle transforme chaque premier rendez-vous en séance de rectification.

Sources