Key performance indicators : définition et critères

Un KPI n’est pas un chiffre intéressant. C’est un chiffre auquel on a accepté d’obéir. Toute la difficulté d’un tableau de bord éditorial tient dans cette nuance : on y accumule des mesures flatteuses, on n’y prend presque jamais de décision.

Un indicateur clé de performance, et ce qui n’en est pas un

Ce sujet s’inscrit dans notre guide de reference : Landing page : 7 points pour décoder un exemple.

Key performance indicator — en français indicateur clé de performance — désigne une mesure chiffrée, suivie dans le temps, rattachée à un objectif explicite, et dont la variation déclenche une décision. Les trois conditions comptent ensemble. Un chiffre sans objectif est une curiosité, un objectif sans chiffre est une intention, et un chiffre qui ne change jamais rien est une décoration.

La fiche pratique publiée par France Num, dispositif de la Direction générale des Entreprises, définit les indicateurs de performance comme des mesures utilisées pour évaluer et suivre la performance des activités de l’entreprise, et leur assigne quatre usages : mesurer la performance, prendre des décisions éclairées plutôt qu’intuitives, suivre l’évolution des tendances, démontrer la valeur d’un investissement. Ce dernier usage est celui qui intéresse un responsable éditorial. Un dispositif de contenu se défend en comité de direction avec des indicateurs, rarement avec des captures d’écran.

D’où la ligne de partage entre métrique et KPI, souvent posée puis aussitôt oubliée. Toute métrique est un chiffre disponible ; un KPI est une métrique promue au rang d’engagement. Le test tient en une question : parcourez mentalement la plage de valeurs plausibles de l’indicateur sur un trimestre, du plus bas au plus haut. Si aucune de ces valeurs ne conduirait à faire autre chose — arrêter un format, réallouer un budget, réécrire une série d’articles — l’indicateur n’est pas clé. Il est simplement mesuré.

KPI et OKR ne s’opposent pas non plus, contrairement à ce que laisse entendre une partie de la littérature marketing. France Num situe le KPI sur des processus continus, à moyen et long terme, et l’OKR sur un objectif borné dans le temps, généralement un trimestre ou une année. L’exemple retenu par la fiche est celui d’un organisme de formation : le KPI est le nombre d’inscrits mensuels, l’OKR est le lancement de deux nouveaux parcours certifiants d’ici la fin du trimestre. Le premier mesure une santé, le second une ambition datée.

Un mot sur l’acronyme lui-même : il s’agit d’une traduction littérale de l’anglais, installée dans le vocabulaire de gestion français au point d’être reprise telle quelle par les fiches publiques de l’État. « Indicateur clé de performance » et « KPI » sont strictement équivalents, et l’usage de l’un ou de l’autre ne dit rien de la qualité de ce qu’ils désignent.

Les six critères qui séparent un bon indicateur d’un chiffre décoratif

La même fiche France Num énonce six caractéristiques d’un bon indicateur : clair, pertinent, économique, adéquat, quantifiable, fiable. L’intérêt de cette grille n’est pas sa nouveauté, c’est qu’elle est publique et opposable. On peut s’en servir pour refuser un indicateur en réunion sans avoir l’air d’arbitrer selon son goût.

Clair : la formule doit être compréhensible sans glossaire. « Engagement » n’est pas clair ; « nombre de commentaires publiés par article » l’est. Pertinent : l’indicateur doit se rattacher à un objectif réel, pas à ce que l’outil sait produire. Une courbe de pages vues existe parce que l’analytics la fournit gratuitement, ce qui n’en fait pas un indicateur pertinent pour une marque qui cherche des demandes entrantes. Adéquat : l’indicateur doit correspondre à l’échelle de la décision. Mesurer la performance d’une ligne éditoriale à la semaine, sur un site qui publie deux fois par mois, produit du bruit et rien d’autre. Quantifiable : ce qui ne se compte pas ne se pilote pas, et une note subjective attribuée à un récit ne devient pas un chiffre parce qu’on l’exprime sur dix.

Restent les deux critères que les listes d’indicateurs marketing sautent presque toujours.

Économique d’abord. Un indicateur dont la collecte coûte plus cher que la décision qu’il éclaire ne survit pas trois mois. Le cas typique est le suivi manuel des mentions de marque : quelqu’un compile une feuille, la première semaine avec zèle, la troisième avec lassitude, la sixième plus du tout. L’indicateur ne disparaît pas officiellement, il pourrit dans un onglet, et le tableau de bord entier perd sa crédibilité avec lui.

Fiable ensuite — digne de confiance et fondé sur des preuves. Traduction opérationnelle : un tiers doit pouvoir recalculer l’indicateur à partir de sa seule définition et retrouver le même résultat. Cela suppose d’écrire, avant d’adopter le KPI, sa formule exacte, sa source, son périmètre et ses filtres. Trois lignes de documentation par indicateur. C’est la partie que personne n’a envie de faire et c’est celle qui décide si le tableau de bord tiendra un an.

S’y ajoute une règle de simplicité que la fiche rappelle : se concentrer sur quelques indicateurs stratégiques reflétant la santé de l’activité, plutôt que sur un mur de courbes. Pour vérifier qu’un tableau de bord éditorial ne se réduit pas à une seule famille de mesures, la typologie de Bpifrance Création est utile : indicateurs économiques (résultats et coûts), physiques (qualité, traitement des commandes, logistique), humains, et de suivi de projet. Un dispositif de contenu qui ne suit que des indicateurs d’audience ignore ses coûts de production et sa capacité de livraison, c’est-à-dire les deux choses qui le feront s’arrêter.

Illustration originale — On-Storytelling

Ce que la réglementation française autorise réellement à mesurer

Un KPI ne vaut que ce que vaut sa collecte. En France, cette collecte est encadrée, et le cadre détermine la fiabilité du dénominateur avant même qu’on parle de taux de conversion. C’est le point aveugle des définitions disponibles en ligne.

La CNIL admet une exemption de consentement pour les traceurs de mesure d’audience, à conditions cumulatives : finalité strictement limitée à la mesure de l’audience du site ou de l’application, pour le compte exclusif de l’éditeur, production de données statistiques anonymes uniquement, sans recoupement avec d’autres traitements ni suivi de la navigation sur plusieurs sites au moyen d’un identifiant partagé. Dès qu’un outil sert aussi à alimenter un ciblage publicitaire ou à réconcilier des profils entre domaines, l’exemption tombe.

Deux durées structurent ensuite ce que l’on peut comparer. La CNIL recommande de limiter la durée de vie du traceur à environ 13 mois (CNIL, 2025), sans prorogation automatique à chaque visite, et la conservation des données brutes collectées à 25 mois maximum (CNIL, 2025). Conséquence directe, rarement anticipée : les comparaisons pluriannuelles sur données brutes sont structurellement limitées. Un « versus N-2 » calculé au niveau événementiel n’a pas toujours de matière derrière lui.

Hors exemption, le régime du consentement s’applique dans son intégralité. Refuser doit être aussi simple qu’accepter — un bouton « tout refuser » au même niveau et dans une mise en forme équivalente au bouton « tout accepter », dès le premier écran d’information. La CNIL recommande de conserver le choix de l’utilisateur pendant une durée de l’ordre de six mois (CNIL, 2026), et l’éditeur doit pouvoir prouver qu’il a recueilli un consentement valide avant tout dépôt de traceur non exempté.

Ce que cela change pour un responsable éditorial tient en une phrase : le volume de sessions mesuré n’est pas le volume de sessions réel, et l’écart entre les deux varie avec le taux d’acceptation, lequel bouge à chaque modification de la bannière. Un KPI exprimé en valeur absolue est donc fragile par construction. Les ratios et les séries à périmètre constant résistent mieux. La bonne pratique minimale consiste à documenter dans le tableau de bord lui-même la solution de mesure employée, son régime — exempté ou soumis à consentement — et la date du dernier changement de configuration. Sans cette ligne, une rupture de courbe devient indéchiffrable six mois plus tard.

Quels KPI pour un dispositif éditorial et un récit de marque

Les listes de KPI marketing disponibles en ligne sont interchangeables parce qu’elles s’organisent par outil. Une chaîne narrative s’organise autrement : exposition, attention réelle, adhésion, action, rétention. Un indicateur par étape, et un seul, pour que chaque étape ait un propriétaire et un verdict.

Exposition : impressions et audience. Ces chiffres ne sont comparables qu’à méthode identique, point développé plus bas. Attention réelle : profondeur de lecture, taux de retour sur un même silo, part du trafic direct et des recherches de marque. Ces trois signaux disent qu’un récit s’installe bien mieux que le temps moyen par page, métrique dont la définition varie d’un outil à l’autre et qui dépend surtout de la manière dont l’onglet est fermé. Adhésion et action : abonnements, téléchargements, demandes entrantes, mentions spontanées. Chacun doit être rattaché à un objectif commercial nommé ; si le rattachement est impossible à formuler en une phrase, l’indicateur sort du tableau.

Le piège propre au storytelling mérite d’être nommé. Ce qui relève de l’émotion, de l’adhésion ou de la mémorisation ne se mesure pas directement : il se mesure par ses effets, donc toujours avec un décalage et une part d’attribution incertaine. Les indicateurs composites qui prétendent noter un récit sur cent échouent au critère de clarté et au critère de fiabilité simultanément — personne ne sait les recalculer, donc personne ne sait les contester.

Enfin, le cadrage de marché sert de contexte, jamais de KPI. Le marché français de la publicité digitale atteint 6 689 M€ au premier semestre 2026, en croissance de +12 % sur un an (SRI-UDECAM, Observatoire de l’e-pub, 2026). Une hausse d’exposition peut donc être portée par le marché plutôt que par la qualité du contenu, ce qui impose de comparer à un point de référence interne. Le même document précise qu’il retient une vision sell-side et n’inclut pas les revenus du marketing d’influence dans son périmètre : illustration exacte de ce qu’est un chiffre honnête, un nombre accompagné de son périmètre déclaré.

Construire le tableau de bord : fréquence, format, propriétaire

Le pilotage transversal reste minoritaire dans les entreprises françaises, et c’est une information utile pour situer l’effort demandé. Interrogées sur les données qu’elles exploitent pour piloter leur activité, les TPE et PME répondent ainsi :

Donnée exploitée pour piloter Part des répondants Comptabilité et finances 64 % Clients et ventes 53 % RH et paie 40 % Fournisseurs et achats 38 % Tableau de bord transverse 30 % Source : Baromètre France Num 2025, p. 53 — 11 021 répondants (3 043 PME, 7 978 TPE), recueil du 26 mars au 18 avril 2025, marge d’erreur inférieure à 1 % au niveau de confiance 95 %.

Autrement dit, la comptabilité est pilotée, le récit de marque beaucoup moins. L’écart à combler est là, et il se comble avec un document court plutôt qu’avec un outil.

Sur la fréquence, Bpifrance Création retient la mise à jour mensuelle comme rythme de base pour une jeune entreprise, et réserve le suivi hebdomadaire aux postes sous tension : encaissements, décaissements, commandes, devis, délais de paiement. La transposition éditoriale est directe : revue mensuelle des KPI, revue hebdomadaire uniquement en phase de lancement ou pendant une campagne. Un contenu publié n’a pas produit ses effets de recherche au bout de sept jours, et le regarder chaque lundi ne fait qu’entraîner des décisions prématurées.

Le format minimal utile tient en six colonnes : valeur, période, valeur de référence, seuil de déclenchement, décision associée, propriétaire nommé. La dernière colonne est la plus négligée et la plus décisive — un indicateur sans propriétaire n’est jamais corrigé, il est commenté.

Quant à l’outillage, le réalisme s’impose. Parmi les entreprises qui exploitent un tableau de bord transverse, 23 % le font au moyen d’un tableur ou d’un logiciel métier, contre 1 % qui s’appuient sur des logiciels spécialisés d’analyse de données ou sur l’intelligence artificielle (Baromètre France Num 2025, p. 55). Un tableau de bord court et maintenable vaut mieux qu’une plateforme décisionnelle consultée deux fois par an. L’adoption de l’IA progresse par ailleurs sans être généralisée : 18 % des entreprises implantées en France déclarent utiliser au moins une technologie d’intelligence artificielle, un taux qui monte à 58 % pour celles de 250 salariés ou plus et à 59 % dans l’information-communication (INSEE, 2026, données 2025). Déléguer la lecture d’un indicateur à un outil dont la formule n’est pas documentée contrevient frontalement au critère de fiabilité, quel que soit le degré de sophistication de l’outil.

Illustration originale — On-Storytelling

Cinq erreurs qui rendent un KPI inexploitable

Comparer des sources qui ne mesurent pas la même chose. Une audience certifiée par un tiers, une mesure panel et un analytics de site reposent sur des méthodes, des populations et des fenêtres différentes. Les niveaux ne se superposent pas ; seules les évolutions internes à une même source sont interprétables. L’audience Internet Global de Médiamétrie repose ainsi sur un panel de près de 10 000 panélistes âgés de 11 ans et plus, couvrant plus de 3 000 marques, et mesure 56,2 millions d’internautes connectés au cours du mois de juillet 2026, soit 96 % des Français de 11 ans et plus. Ce chiffre ne se compare pas à un total de visiteurs relevé dans un outil de site.

Ignorer la fenêtre de mesure. L’étude OneNext S1 2026 publiée par l’ACPM fusionne deux dispositifs : les données print couvrent janvier à décembre 2025, tandis que les données digitales proviennent de six mois seulement — mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre 2025. La fenêtre fait partie du chiffre. Un indicateur cité sans sa période n’est pas une donnée, c’est une impression.

Changer la définition en cours de route. Modifier la solution de mesure, un filtre, un périmètre ou une période sans le consigner fait apparaître une tendance qui n’existe pas. La ligne « date du dernier changement de configuration » évoquée plus haut coûte dix secondes et évite des trimestres d’interprétation fausse.

Suivre un indicateur sans seuil. Sans valeur de déclenchement fixée à l’avance, aucun KPI ne produit de décision : il produit un commentaire, puis un autre commentaire le mois suivant. Le seuil doit être écrit avant d’observer la donnée, faute de quoi il s’ajustera toujours à ce qu’on a obtenu.

Multiplier les indicateurs pour rassurer une direction. C’est la conséquence mécanique du non-respect du critère « économique », et la première cause d’abandon d’un tableau de bord. Un document de quarante lignes n’est plus lu au bout de deux trimestres.

Reste le travers le plus profond, qui n’est pas une erreur de méthode mais de gouvernance : confondre l’indicateur et l’objectif. Dès qu’un KPI devient une cible en soi, les équipes optimisent le chiffre et non la réalité qu’il représentait, et le signal cesse d’être fiable au moment précis où l’on commence à s’y fier. Une question de contrôle suffit à tester un tableau de bord entier, et elle se pose en fin de revue mensuelle : quelle décision ai-je prise le mois dernier à cause de cet indicateur ? Les lignes sans réponse peuvent être supprimées.

Sources