- Brand content : la marque comme média
- Content marketing : le contenu comme outil de conversion
- Tableau comparatif
- Quand choisir lequel ?
- Questions fréquentes
- À lire également
« Brand content » et « content marketing » sont souvent utilisés comme synonymes, à tort. Ces deux disciplines partagent certes l’usage du contenu comme outil de communication, mais elles poursuivent des objectifs différents et obéissent à des logiques distinctes. Confondre les deux mène à des stratégies inefficaces : un brand content piloté comme du content marketing perd sa profondeur ; un content marketing piloté comme du brand content perd sa rentabilité.
Brand content : la marque comme média
Le brand content désigne la production, par une marque, de contenus à forte valeur culturelle, éditoriale ou émotionnelle, sans intention commerciale directe. L’objectif : enrichir l’univers de la marque, renforcer son capital symbolique, fidéliser à long terme. Le Guide Michelin est l’exemple historique le plus pur : un contenu publié par un fabricant de pneus, sans aucun rapport direct avec son produit, qui a fini par devenir un actif culturel mondial.
Content marketing : le contenu comme outil de conversion
Le content marketing désigne la production de contenus utiles à une audience cible, dans le but de l’attirer vers le tunnel de conversion. Il s’agit d’une discipline pilotée par des objectifs commerciaux : trafic qualifié, leads, ventes. Les contenus sont rentables quand on peut tracer leur impact sur le chiffre d’affaires.
Tableau comparatif
|Critère
|Brand content
|Content marketing
|Objectif
|Image, capital de marque
|Acquisition, conversion
|Horizon
|Long terme (3-10 ans)
|Moyen terme (6-18 mois)
|KPI principal
|Notoriété, mémorisation
|Leads, CA généré
|Format type
|Documentaire, podcast, série
|Article SEO, livre blanc
|Rapport au produit
|Distant, parfois absent
|Lié, démontré
|Ton
|Éditorial, culturel
|Pédagogique, expert
Quand choisir lequel ?
Une grande marque mature avec un budget conséquent peut — et doit — combiner les deux. Une PME ou une scale-up devrait commencer par le content marketing : c’est plus mesurable, plus rapide à rentabiliser, plus accessible en termes de moyens. Le brand content devient pertinent une fois que la marque a atteint une notoriété suffisante pour justifier d’investir dans du capital symbolique.
Pour aller plus loin, consultez notre pilier complet sur le storytelling marketing.
Questions fréquentes
Brand content et content marketing peuvent-ils coexister ?
Oui, et c’est même la stratégie la plus puissante pour une grande marque. Le brand content nourrit la notoriété et l’attachement, tandis que le content marketing nourrit la conversion. Ils opèrent à des étages différents du même funnel.
Quel est le ROI typique du brand content ?
Difficile à calculer précisément à court terme. Le ROI du brand content se mesure sur 3 à 5 ans en termes de notoriété spontanée, préférence de marque et résistance aux crises. Ce n’est pas un investissement de performance immédiate.
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