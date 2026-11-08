Plateforme de marque : définition, contenu et méthode

En bref. Une plateforme de marque est le document de référence qui fixe ce qu’une marque est, pour qui elle agit, ce qui la distingue et ce qu’elle veut devenir. Elle ne se publie pas telle quelle : elle sert de boussole à tous les messages, du logo au discours de recrutement. La mission APIE du ministère de l’Économie la décrit comme un « outil stratégique » qui définit le « fond de discours » de la marque.

Qu’est-ce qu’une plateforme de marque ?

Selon la mission APIE (Agence du patrimoine immatériel de l’État), la plateforme de marque synthétise les réponses à quelques questions essentielles sur l’identité d’une organisation : ses engagements envers ses publics, le profil et les attentes de ces publics, et ce qui la différencie des autres acteurs de son domaine.

Elle se situe à la croisée de deux réalités : ce que l’entité est aujourd’hui, preuves à l’appui, et l’image qu’elle souhaite construire dans l’esprit de ses publics. L’APIE précise qu’elle doit refléter à la fois des points saillants « dont il existe des preuves » et un positionnement visé à trois à cinq ans. C’est donc un document vivant, renouvelé régulièrement.

Il ne faut pas la confondre avec la brand narrative, qui raconte la marque, ni avec la charte graphique, qui en fixe l’apparence. La plateforme est en amont des deux : elle dit quoi raconter et pourquoi.

Que contient une plateforme de marque ?

Les modèles varient selon les agences et les équipes marketing (« maison », « pyramide », texte rédigé en manifeste ; l’APIE propose pour les entités publiques un modèle en roue), mais les thèmes de réflexion restent sensiblement les mêmes. On y retrouve en général :

Rubrique Question à laquelle elle répond Piège fréquent Mission Quel rôle la marque joue-t-elle, quel impact vise-t-elle ? Une phrase si large qu’elle conviendrait à n’importe quel concurrent Vision Quel regard propre la marque porte-t-elle sur son secteur, et vers quoi veut-elle aller ? Confondre vision et objectif chiffré Valeurs Au nom de quoi la marque agit-elle ? Des valeurs génériques (« excellence », « innovation ») sans comportements associés Publics Pour qui, avec quelles attentes ? Décrire le marché au lieu des personnes Positionnement Qu’apporte-t-elle que les autres n’apportent pas ? Une différence que l’on ne peut pas prouver Personnalité et ton Comment parle-t-elle ? Un ton défini sans exemples concrets Promesse et preuves Qu’est-ce que le public peut attendre, et sur quoi cela repose-t-il ? Une promesse sans preuve vérifiable

La « raison d’être », notion très présente aujourd’hui, se loge au sens strict dans la mission. Au sens large, l’APIE observe que toute la plateforme l’éclaire : la vision, parce qu’elle dit ce qui manquerait si la marque n’existait pas ; les valeurs ; et même le positionnement. Sur ce sujet, voir aussi notre article sur la marque à mission.

À quoi sert-elle concrètement ?

La plateforme a trois usages principaux.

Cadrer tous les messages. Elle devient le cadre de référence des communications, quels que soient le support et le canal. L’APIE la présente comme la première source de briefs créatifs : un logotype, un territoire d’expression, une campagne, une page web.

Elle devient le cadre de référence des communications, quels que soient le support et le canal. L’APIE la présente comme la première source de briefs créatifs : un logotype, un territoire d’expression, une campagne, une page web. Aligner l’organisation. Le projet lui-même, quand il associe des représentants des différents services, oblige à débattre de ce que l’entité veut devenir. Cet alignement compte autant que le document final.

Le projet lui-même, quand il associe des représentants des différents services, oblige à débattre de ce que l’entité veut devenir. Cet alignement compte autant que le document final. Fédérer en interne. Les valeurs et les points de différence, une fois validés, peuvent être repris par les ressources humaines et le management, par exemple dans l’accueil des nouveaux arrivants ou la marque employeur.

Intégrée à un livre de marque, elle s’accompagne des règles d’expression : charte graphique, ligne éditoriale, tone of voice.

Comment construire une plateforme de marque, étape par étape ?

Partir de ce qui est prouvable

Avant d’écrire une ligne, rassemblez ce que l’organisation fait réellement : son histoire, ses produits, ses clients, ses engagements tenus, ce que disent d’elle ses publics (avis, retours clients, échanges avec les équipes commerciales). Une plateforme qui promet ce que l’entreprise ne fait pas sera contredite à la première occasion.

Écouter les perceptions externes et internes

Quelques entretiens avec des clients, des partenaires et des salariés suffisent souvent à faire apparaître l’écart entre l’image voulue et l’image perçue. C’est cet écart que la plateforme doit traiter.

Rédiger court, choisir chaque mot

Le format synthétique est une contrainte utile : il oblige à arbitrer. L’APIE insiste sur la cohérence de l’ensemble, chaque rubrique complétant les autres, et une même idée ne devant apparaître qu’une fois.

Co-construire et faire valider

Un document écrit seul par le service communication sera peu appliqué. Un groupe de travail réunissant direction, marketing, ressources humaines et terrain produit un texte plus juste et plus partagé.

Traduire en outils

Une fois validée, la plateforme se décline : une tagline, un récit de marque, une grille de ton, des messages par public. C’est là qu’interviennent le storytelling et, si vous les utilisez, les archétypes de marque.

Revoir régulièrement

Le positionnement vise un horizon de quelques années ; la plateforme se relit à chaque changement important (nouvelle offre, fusion, nouveau public).

Exemple de plateforme de marque (fictif)

L’exemple ci-dessous est inventé pour illustrer la forme ; il ne décrit aucune entreprise réelle.

Rubrique Atelier de reliure (exemple fictif) Mission Faire durer les livres et les documents qui comptent pour leurs propriétaires. Vision Un objet réparé vaut souvent mieux qu’un objet remplacé. Valeurs Transparence sur les délais et les prix ; respect de l’objet d’origine ; transmission du geste. Publics Particuliers attachés à un livre de famille ; archives et bibliothèques locales. Positionnement La réparation conservatrice plutôt que la remise à neuf. Ton Précis, chaleureux, sans jargon technique non expliqué. Promesse et preuves Un devis détaillé avant toute intervention ; photos avant et après remises au client.

Les erreurs les plus courantes

Le catalogue de qualités : « innovante, humaine, engagée ». Ces mots ne distinguent personne s’ils ne sont pas reliés à des comportements observables.

: « innovante, humaine, engagée ». Ces mots ne distinguent personne s’ils ne sont pas reliés à des comportements observables. La plateforme publicitaire : elle n’est pas un slogan. Elle n’a pas vocation à être publiée telle quelle, même si de plus en plus d’organisations en racontent les grandes lignes sur leur site.

: elle n’est pas un slogan. Elle n’a pas vocation à être publiée telle quelle, même si de plus en plus d’organisations en racontent les grandes lignes sur leur site. Le document orphelin : rédigée puis rangée, elle ne sert à rien. Elle doit nourrir les briefs, l’accueil des salariés et les contenus.

: rédigée puis rangée, elle ne sert à rien. Elle doit nourrir les briefs, l’accueil des salariés et les contenus. La promesse sans preuve : tout ce qui est affirmé doit pouvoir être montré. C’est aussi une exigence de loyauté envers le public.

Questions fréquentes

Quelle différence entre plateforme de marque et charte graphique ?

La plateforme définit le fond (mission, valeurs, positionnement, ton) ; la charte graphique définit la forme visuelle (logo, couleurs, typographies). La seconde découle de la première.

Une petite entreprise a-t-elle besoin d’une plateforme de marque ?

Une version courte, d’une page, suffit souvent. L’intérêt est le même : écrire noir sur blanc ce que l’on est et ce que l’on promet, pour que tous les messages restent cohérents.

Faut-il publier sa plateforme de marque ?

Ce n’est pas nécessaire. Selon l’APIE, ce socle stratégique n’a pas vocation à être communiqué tel quel ; il sert surtout de fil conducteur aux messages et à l’action.

Sources