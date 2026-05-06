Carol Pearson et Margaret Mark ont identifié dans The Hero and the Outlaw (2001) douze archétypes de personnages qui structurent inconsciemment notre rapport aux marques. Ces archétypes, hérités de la psychologie jungienne, fournissent une matrice extraordinairement utile pour identifier la voix singulière d’une marque et structurer sa communication. Cet article passe en revue les douze, avec pour chacun les marques qui l’incarnent le mieux.

Les 12 archétypes en un tableau

Archétype Désir profond Marque emblématique L’Innocent Bonheur, sécurité Coca-Cola, Dove L’Explorateur Liberté, découverte Patagonia, Jeep, The North Face Le Sage Vérité, compréhension Google, BBC, National Geographic Le Héros Maîtrise, accomplissement Nike, Adidas, BMW Le Hors-la-loi Libération, révolution Harley-Davidson, Diesel, Virgin Le Magicien Transformation Apple, Disney, Tesla L’Homme Ordinaire Appartenance IKEA, Decathlon, Levi’s L’Amant Intimité, plaisir Chanel, Häagen-Dazs, Victoria’s Secret Le Bouffon Joie, légèreté Innocent, Old Spice, Skittles Le Soignant Service, protection Volvo, Johnson & Johnson, UNICEF Le Créateur Innovation, création LEGO, Adobe, Crayola Le Souverain Contrôle, prospérité Mercedes, Rolex, Microsoft

Les 12 archétypes de personnages au service des marques

Comment identifier l’archétype de sa marque

Trois questions à se poser :

Quel est le désir profond que vous promettez de satisfaire ? Pas le besoin fonctionnel, le désir émotionnel. Quelle peur fondamentale aidez-vous à apaiser ? Peur de l’isolement, peur de l’échec, peur de l’ennui, peur de la médiocrité ? Quel ennemi commun partagez-vous avec vos clients ? Toute marque forte a un ennemi : la routine, la médiocrité, l’injustice, l’arbitraire.

Les réponses à ces trois questions désignent presque toujours un archétype dominant et clair.

Pourquoi un seul archétype, pas plusieurs

La tentation est forte de cocher plusieurs archétypes (« nous sommes à la fois Sage et Explorateur ! »). C’est précisément la recette d’un récit confus. Les marques qui marchent ont un archétype dominant unique, parfois nuancé par un archétype secondaire, jamais plus. Apple est le Magicien (avec une touche de Créateur). Patagonia est l’Explorateur (avec une touche de Hors-la-loi). Cette discipline d’identification est la base d’un brand storytelling cohérent.

Illustration éditoriale

Application opérationnelle

Une fois l’archétype identifié, il devient le filtre de toutes vos décisions de communication : ton de voix, esthétique, choix des conflits à mettre en scène, héros à célébrer, ennemis à pointer. Une marque Magicien parle de transformation et de saut quantique. Une marque Sage parle de connaissance et de vérité. Une marque Hors-la-loi parle de rupture et de révolution. Cette cohérence rend la marque immédiatement reconnaissable.

Pour creuser les autres outils narratifs applicables aux marques, consultez notre guide des techniques de storytelling.