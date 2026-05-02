Emma Coats, ancienne scénariste chez Pixar, a popularisé une formule simple en six phrases qu’elle appelle le Story Spine ou « colonne vertébrale narrative ». Cette méthode, utilisée en interne chez Pixar pour valider la solidité d’une intrigue avant de l’écrire, est devenue un outil incontournable des copywriters, formateurs et content managers. Elle force à structurer un récit autour d’une cause-conséquence rigoureuse.

Les 6 phrases du Story Spine

1. Il était une fois… [situation initiale]

2. Chaque jour… [la routine, l’équilibre]

3. Un jour… [l’élément perturbateur]

4. À cause de cela… [première conséquence]

5. À cause de cela… [conséquences en cascade]

6. Jusqu’à ce qu’enfin… [résolution]

La méthode Pixar : 6 phrases pour structurer n’importe quel récit

Pourquoi cette formule est si puissante

Le secret du Story Spine tient dans la double répétition de « à cause de cela ». Cette double charnière force l’auteur à respecter le principe de causalité narrative : chaque action du héros doit produire une conséquence qui déclenche l’action suivante. C’est ce qui distingue une histoire qui avance d’une suite d’événements décousus.

Beaucoup de récits ratés ressemblent à « il fait X, puis il fait Y, puis il fait Z » sans aucune relation de cause à effet. Le Story Spine empêche précisément cette dérive en imposant une chaîne causale.

Exemple appliqué : le pitch d’une startup

1. Il était une fois une équipe RH qui passait trois heures par jour à recopier des candidatures dans son outil de suivi.

2. Chaque jour, elle perdait des candidats parce que les rappels arrivaient trop tard.

3. Un jour, deux ingénieurs ont pensé qu’on pouvait automatiser tout ça avec un peu d’IA.

4. À cause de cela, ils ont créé un prototype qui captait les emails et alimentait le CRM tout seul.

5. À cause de cela, leurs trois premiers clients ont gagné 12 heures par semaine et ont commencé à recommander l’outil.

6. Jusqu’à ce qu’enfin, deux ans plus tard, 200 entreprises l’utilisent et l’équipe lève sa série A.

Illustration éditoriale

Pour quels usages ?

Le Story Spine est particulièrement utile pour :

Tester rapidement la solidité d’une histoire avant de l’écrire.

Structurer un pitch oral ou écrit en moins de 5 minutes.

Briefer un rédacteur ou une agence sur l’angle d’un contenu.

Animer un atelier collectif pour faire émerger un récit de marque.

Réécrire un texte qui « ne fonctionne pas » sans qu’on sache pourquoi.

Pour découvrir les autres techniques narratives applicables au marketing, consultez notre guide complet des techniques de storytelling.