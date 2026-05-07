Longtemps cantonné aux fiches techniques et aux livres blancs, le B2B industriel découvre depuis quelques années la puissance du récit. Schneider Electric, Saint-Gobain, Air Liquide, Dassault Systèmes : ces géants industriels investissent désormais dans des contenus narratifs qui mettent en scène leurs ingénieurs, leurs clients, leurs projets emblématiques. Et ils en récoltent un bénéfice de notoriété et d’attractivité talents inattendu.

Pourquoi le B2B industriel a longtemps évité le storytelling

Trois raisons culturelles expliquent cette absence longue : une croyance que les acheteurs B2B sont rationnels et insensibles aux émotions, un attachement à la fiche technique comme outil de preuve, et une méfiance face à tout ce qui ressemble à du marketing. Cette croyance s’est effondrée. Les études de Google et CEB montrent que les acheteurs B2B sont en réalité plus émotionnels que les acheteurs B2C, parce que leur carrière personnelle est en jeu.

Storytelling B2B industriel : donner une âme à des produits techniques

Trois techniques narratives qui fonctionnent en B2B industriel

1. Le portrait d’ingénieur

Donner la parole à un ingénieur qui raconte un projet emblématique : ses défis techniques, ses doutes, ses solutions, ses fiertés. Ces portraits humanisent l’entreprise et la rendent attractive pour les talents.

2. Le récit du projet emblématique

Raconter de A à Z un grand projet industriel : l’avion qu’on a contribué à construire, l’usine qu’on a optimisée, le réseau électrique qu’on a déployé. Ces récits longs (5-15 minutes en vidéo) deviennent des références qui durent des années.

3. La traduction de la complexité technique

Prendre un sujet hyper-technique (la résistance d’un matériau composite, l’efficacité d’un échangeur thermique) et le raconter pour un public non spécialiste. Cette pédagogie incarnée renforce l’autorité et la crédibilité.

Quatre exemples français qui marchent

Schneider Electric a publié plusieurs séries de portraits d’ingénieurs dans le monde entier, racontant leurs projets dans des contextes parfois extrêmes (Ouzbékistan, Mongolie, Chili). Saint-Gobain a investi le terrain du documentaire avec des films sur ses projets emblématiques dans le bâtiment durable. Air Liquide raconte sa contribution aux missions spatiales européennes via des récits techniques accessibles. Dassault Systèmes mise sur des « histoires de transformation » de ses clients industriels.

Illustration éditoriale

Erreurs à éviter en B2B industriel

Tomber dans le jargon technique qui exclut tout lecteur non spécialiste.

Oublier le visage humain (étude de cas anonyme = étude de cas inutile).

Confondre démonstration technique et démonstration narrative.

Sous-estimer l’effort de traduction nécessaire pour rendre la complexité accessible.

Pour creuser les techniques narratives transposables à d’autres secteurs, consultez notre pilier sectoriel.