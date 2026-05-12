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Storytelling et formation : transmettre par le récit ce que les slides ne transmettent pas

Une formation construite sur des slides bullet-points fait dormir. Une formation construite sur des récits incarnés mobilise. Cette différence n’est pas une question de talent oratoire : c’est une question de structure cognitive. Le cerveau humain mémorise un récit dix fois mieux qu’une liste. Cet article explique pourquoi, et comment intégrer concrètement le storytelling à la formation professionnelle.

Pourquoi le récit est si efficace en pédagogie

Plusieurs études cognitives convergent : un savoir transmis par le récit est mémorisé jusqu’à 22 fois mieux qu’un savoir transmis par énumération. La raison tient au fait qu’un récit active simultanément les zones cérébrales du langage, du mouvement, des émotions et de la mémoire spatiale. Une bullet point n’active que le langage. La différence est physiologique, pas seulement subjective.

Storytelling et formation : transmettre par le récit ce que les slides ne transmettent pas

Trois techniques narratives applicables à la formation

1. L’étude de cas comme récit

Plutôt que d’énumérer des règles abstraites, raconter le parcours concret d’une personne qui les a appliquées. Le formateur passe de « voici la méthode » à « voici comment Marie l’a appliquée pour résoudre tel problème, et voici ce qu’elle en a tiré ».

2. Le récit d’erreur

Les meilleures leçons s’apprennent par les erreurs. Raconter une erreur professionnelle vécue (la sienne ou celle d’un confrère) déclenche immédiatement l’attention et la mémorisation.

3. Le récit fil rouge

Construire toute une formation autour d’un même personnage fictif (mais crédible) qui traverse les différents apprentissages. Cette continuité narrative tient le groupe en haleine et donne du sens à chaque module.

Définir le concept clé à transmettre. Identifier un récit court (vrai ou crédible) qui illustre ce concept. Raconter ce récit en deux à trois minutes maximum. Extraire le principe à partir du récit. Inviter les participants à reformuler le principe avec leurs propres mots. Proposer un exercice qui force à appliquer le principe à un nouveau contexte.

Illustration éditoriale

Erreurs à éviter en formation narrative

Multiplier les récits sans temps de digestion (le cerveau sature).

Inventer des cas qui ne tiennent pas debout (les participants détectent immédiatement).

Raconter pour raconter, sans extraction explicite du principe.

Oublier de varier les rythmes (récit, exercice, discussion, récit à nouveau).

Pour aller plus loin sur les techniques narratives, consultez notre guide des techniques de storytelling.