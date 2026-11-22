En bref. Un script de prospection téléphonique n’est pas un texte à lire : c’est une trame en cinq temps qui sert à faire parler le prospect plutôt qu’à réciter une offre. L’accroche dit qui vous êtes et pourquoi vous appelez, les questions font décrire au prospect sa situation, un court récit client montre ce qui peut changer, la réponse aux objections commence par une question, et l’appel se termine par une proposition de rendez-vous précise. Ce guide détaille chaque étape, avec un exemple complet et une grille d’objections.

Script ou trame : ce qu’il faut vraiment écrire

Un script lu mot à mot s’entend tout de suite : débit régulier, aucune réaction à ce que dit l’interlocuteur, questions posées même quand il vient d’y répondre. Le prospect décroche mentalement avant la fin de la deuxième phrase.

Ce qu’il faut écrire, c’est une trame : quelques phrases fixes (l’accroche, la proposition de rendez-vous), une liste de questions, deux ou trois histoires clients courtes et une grille d’objections. Le reste se joue dans l’écoute. C’est la même logique qu’en storytelling de marque : le héros de l’échange n’est pas votre entreprise, c’est le prospect et son problème. Nous l’avons détaillé dans notre article sur le client héros du récit.

La structure d’un script de prospection téléphonique en 5 temps

La trame d’un appel de prospection : on écoute plus qu’on ne parle (visuel : rédaction On-Storytelling).

Temps Objectif Ce qu’on écrit à l’avance 1. Accroche Obtenir le droit de continuer Une phrase d’identité et une raison d’appeler 2. Questions Faire décrire la situation Cinq ou six questions ouvertes, dans l’ordre 3. Récit client Montrer ce qui peut changer Deux ou trois histoires de trois phrases 4. Objections Comprendre le frein réel Une grille objection, question, réponse 5. Rendez-vous Obtenir un engagement daté Deux créneaux et une phrase de récapitulatif

1. L’accroche : dire qui l’on est et pourquoi l’on appelle

Les dix premières secondes décident de la suite. L’accroche doit répondre à deux questions que se pose le prospect : qui m’appelle, et pourquoi moi ? Elle doit aussi permettre d’identifier clairement l’entreprise pour le compte de laquelle l’appel est passé, ce que la CNIL rappelle dans ses règles sur la prospection téléphonique.

Une bonne accroche s’appuie sur un fait concret qui concerne l’interlocuteur : un recrutement annoncé, une ouverture de site, un salon, un changement réglementaire dans son secteur. Exemple : « Bonjour Madame Martin, Julien Roche, de la société X. Je vous appelle parce que vous ouvrez un deuxième atelier à Chambéry, et nous travaillons avec plusieurs ateliers de votre taille sur la planification. Vous avez deux minutes ? » Pour travailler la formulation, voir notre méthode de la phrase d’accroche client.

2. Les questions qui font parler le prospect

C’est le cœur du script, et la partie la plus souvent sacrifiée. Neil Rackham a popularisé cette approche dans SPIN Selling (1988), à partir de recherches sur des entretiens de vente : on enchaîne des questions de Situation, de Problème, d’Implication et de bénéfice attendu (Need-payoff) avant de présenter une solution. Au téléphone, une version courte suffit :

Situation : « Comment organisez-vous aujourd’hui… ? »

: « Comment organisez-vous aujourd’hui… ? » Problème : « Qu’est-ce qui vous prend le plus de temps dans ce fonctionnement ? »

: « Qu’est-ce qui vous prend le plus de temps dans ce fonctionnement ? » Implication : « Quand cela arrive, qu’est-ce que ça entraîne pour l’équipe ou pour vos clients ? »

: « Quand cela arrive, qu’est-ce que ça entraîne pour l’équipe ou pour vos clients ? » Bénéfice : « Si ce point était réglé, qu’est-ce que ça changerait pour vous ? »

Notez les mots exacts du prospect : vous les réutiliserez dans le récit, puis dans le mail de confirmation.

3. Le récit client plutôt que l’argumentaire

Au lieu d’une liste de fonctionnalités, préparez deux ou trois histoires très courtes, en trois temps : avant (la situation d’un client qui ressemble au prospect), déclic (ce qui a été fait), après (ce qui a changé, sans chiffre que vous ne pouvez pas prouver). Choisissez celle qui fait écho à ce que le prospect vient de dire. Trente secondes suffisent : un récit qui s’étire au téléphone redevient un monologue. Les principes sont les mêmes que pour un elevator pitch.

4. Les objections : répondre par une question

Une objection est rarement un refus définitif. C’est souvent une manière de gagner du temps ou un frein mal formulé. La règle : reformuler, poser une question, puis seulement répondre.

Objection Question à poser Piste de réponse « Je n’ai pas le temps. » « Je comprends. Quel serait le meilleur moment ? » Proposer un rappel daté, ou un échange de quinze minutes « Envoyez-moi une documentation. » « Volontiers. Qu’aimeriez-vous y trouver en priorité ? » Envoyer un document ciblé et fixer le rappel « Nous avons déjà un prestataire. » « Qu’est-ce qui vous plaît dans votre organisation actuelle ? » Chercher ce qui manque, sans critiquer le concurrent « C’est trop cher. » « Par rapport à quoi le comparez-vous ? » Revenir au problème décrit et à son coût pour le prospect « Ça ne m’intéresse pas. » « Est-ce le sujet ou le moment qui ne convient pas ? » Accepter le refus s’il est net et noter l’opposition

Les objections les plus fréquentes méritent ensuite un vrai travail d’écriture, comme on le fait pour une FAQ : voir notre article transformer l’objection en récit.

5. La prise de rendez-vous : un engagement précis

« Je vous rappelle la semaine prochaine » n’est pas un rendez-vous. Proposez deux créneaux précis, faites valider la durée et les participants, puis récapitulez : « Nous nous appelons donc mardi 8 à 10 h, pendant trente minutes, avec votre responsable de production, pour regarder votre planification. Je vous envoie une invitation dans la foulée. » Le récapitulatif reprend les mots du prospect : c’est ce qui donne envie d’honorer le rendez-vous.

Exemple de script complet

Exemple fictif, à adapter à votre offre et à votre cible.

Accroche : « Bonjour Monsieur Lefèvre, Claire Dubois, du cabinet Y. J’ai vu que votre entreprise recrute trois techniciens ce trimestre. Nous accompagnons des PME industrielles sur l’intégration des nouveaux arrivants. Je peux vous poser deux ou trois questions ? »

: « Bonjour Monsieur Lefèvre, Claire Dubois, du cabinet Y. J’ai vu que votre entreprise recrute trois techniciens ce trimestre. Nous accompagnons des PME industrielles sur l’intégration des nouveaux arrivants. Je peux vous poser deux ou trois questions ? » Questions : « Comment se passent les premières semaines d’un technicien chez vous ? Qu’est-ce qui coince le plus souvent ? Quand un départ survient pendant la période d’essai, qu’est-ce que ça vous coûte en temps ? »

: « Comment se passent les premières semaines d’un technicien chez vous ? Qu’est-ce qui coince le plus souvent ? Quand un départ survient pendant la période d’essai, qu’est-ce que ça vous coûte en temps ? » Récit : « Une entreprise de votre secteur avait le même souci. Elle a formalisé un parcours d’accueil de deux semaines avec un tuteur désigné. Aujourd’hui, ses chefs d’équipe savent exactement quoi transmettre et quand. »

: « Une entreprise de votre secteur avait le même souci. Elle a formalisé un parcours d’accueil de deux semaines avec un tuteur désigné. Aujourd’hui, ses chefs d’équipe savent exactement quoi transmettre et quand. » Objection : « On a déjà un livret d’accueil. » « Très bien. Qu’est-ce qu’il couvre aujourd’hui, et qu’est-ce qu’il ne couvre pas ? »

: « On a déjà un livret d’accueil. » « Très bien. Qu’est-ce qu’il couvre aujourd’hui, et qu’est-ce qu’il ne couvre pas ? » Rendez-vous : « Je vous propose qu’on en parle trente minutes avec votre responsable d’atelier. Jeudi 10 à 14 h ou vendredi 11 à 9 h, qu’est-ce qui vous arrange ? »

Tester et améliorer son script

Un script se juge après une série d’appels, pas à sa rédaction. Notez à chaque appel où la conversation s’arrête : à l’accroche, aux questions, au moment du rendez-vous. Si la plupart des appels s’arrêtent au même endroit, c’est ce passage qu’il faut réécrire. Relisez aussi les objections entendues et ajoutez-les à la grille.

Quand on est trop proche de son offre pour l’expliquer simplement, un regard extérieur aide. Certains consultants proposent de faire écrire son script d’appel puis de l’éprouver en situation : c’est le cas d’Alta Leads, près d’Annecy, qui travaille la trame accroche, qualification, argumentaire, objections et closing avant de l’ajuster au fil des tests. Que vous l’écriviez seul ou accompagné, gardez la même exigence : un script court, des questions ouvertes et une histoire vraie.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un script et un argumentaire téléphonique ?

L’argumentaire rassemble les arguments et les réponses aux objections. Le script, ou trame, organise l’appel dans le temps : accroche, questions, récit, objections, rendez-vous. L’argumentaire est une ressource du script.

Combien de temps doit durer un appel de prospection ?

Il n’y a pas de durée idéale : l’appel sert à obtenir un rendez-vous, pas à tout expliquer. Si la conversation s’allonge, c’est souvent le signe qu’il faut proposer un échange dédié.

Faut-il apprendre son script par cœur ?

Seulement l’accroche et la proposition de rendez-vous. Pour le reste, une liste de questions et de récits sous les yeux suffit, afin de rester attentif à ce que dit l’interlocuteur.

Peut-on utiliser le même script pour tous les prospects ?

La structure, oui. L’accroche, les questions et le récit client doivent changer selon le secteur et la fonction de la personne appelée.

Sources