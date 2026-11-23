En bref : un cliffhanger (littéralement « personne suspendue au bord de la falaise ») est un procédé narratif qui consiste à interrompre un récit au moment le plus tendu, en fin d’épisode, de chapitre ou de saison, pour donner au public une envie pressante de connaître la suite. Le terme français recommandé est « suspens ». Né avec les récits publiés en épisodes, il est partout dans les séries et les romans, et il fonctionne aussi pour une newsletter, une série de posts ou une vidéo de marque, à une condition : tenir la promesse au moment suivant. Voici sa définition, son origine, ses grands types, des exemples célèbres et la méthode pour en écrire un.

Un personnage suspendu au rebord d’une falaise : l’image d’origine du mot cliffhanger. Photo : Vash Project sur Pexels.

Cliffhanger : définition

Le dictionnaire Larousse définit le cliffhanger comme un « procédé narratif utilisé à la télévision, au cinéma, dans les bandes dessinées ou les romans, qui consiste, en fin d’épisode ou de volume, à mettre en suspens l’action par un ultime rebondissement, afin d’amplifier l’attente du téléspectateur ou du lecteur ». Autrement dit, l’histoire s’arrête juste avant la réponse : le héros est en danger, un secret vient d’être révélé, une décision va être prise… et l’épisode se termine.

Le mot est un emprunt à l’anglais : cliff (falaise) et hanger (celui qui est suspendu). Il désigne donc, à l’origine, l’image très concrète d’un personnage accroché au rebord d’une falaise, dont on ne sait pas s’il va tomber.

En français, la Commission d’enrichissement de la langue française recommande le terme « suspens » (nom masculin), dans les domaines de l’audiovisuel et de la littérature, défini comme un « effet dramatique visant à tenir le lecteur ou le spectateur en haleine, notamment à la fin d’un chapitre, d’un épisode ou d’une séquence ». Dans la pratique, « cliffhanger » reste le plus employé, y compris dans les médias. La bande dessinée française a aussi son expression : le « suspense de bas de page », avec la mention « à suivre ».

Cliffhanger, suspense, rebondissement : les différences

Les trois notions se ressemblent mais ne se confondent pas. Le suspense est un effet (une attente angoissée) ; le cliffhanger est une technique de coupure qui produit cet effet entre deux parties d’un récit ; le rebondissement est un événement qui relance l’action, à n’importe quel moment.

Notion Ce que c’est Où on le trouve Exemple de formulation Cliffhanger Une coupure au moment le plus tendu, la réponse étant reportée Fin d’épisode, de chapitre, de saison, de tome « Le téléphone sonne. C’est elle. » Fin. Suspense L’attente inquiète du public face à ce qui va arriver Tout au long d’un récit Le spectateur voit la bombe que le héros ignore Rebondissement / coup de théâtre Un événement inattendu qui change la situation N’importe où, souvent au milieu Le témoin principal avoue avoir menti Fin ouverte Un dénouement laissé à l’interprétation, sans suite prévue Fin d’œuvre Le personnage part, on ne sait pas où Teaser / « à suivre » L’annonce explicite d’une suite, avec un avant-goût Fin d’épisode, communication « La semaine prochaine : la réponse. »

Un cliffhanger se place à un endroit précis de la structure du récit : juste après la montée de la tension et avant sa résolution. Si vous connaissez le schéma narratif quinaire, c’est une coupure placée entre les péripéties et la résolution, et reportée à l’épisode suivant.

D’où vient le cliffhanger ?

Le principe est bien plus ancien que le mot. Dans le récit-cadre des Mille et Une Nuits, Shéhérazade raconte chaque nuit au sultan Shahriar une histoire dont la suite est reportée au lendemain ; le sultan, qui faisait exécuter chaque matin l’épouse de la veille, repousse l’exécution de jour en jour pour connaître la suite. Le cliffhanger y est littéralement une question de vie ou de mort pour la narratrice.

La technique devient une industrie au XIXe siècle avec la publication des romans en épisodes. En France, le roman-feuilleton naît avec la presse quotidienne à bon marché lancée par Émile de Girardin en 1836 ; Alexandre Dumas, Eugène Sue (Les Mystères de Paris) ou Ponson du Terrail écrivent des romans prédécoupés pour être publiés « au feuilleton ». Au Royaume-Uni, Charles Dickens publie ses romans par livraisons, chacune s’arrêtant à un moment qui crée l’attente des lecteurs.

Le roman A Pair of Blue Eyes de Thomas Hardy, publié en feuilleton en 1872-1873, montre son personnage Henry Knight accroché à une falaise : on y voit souvent l’origine du mot, même si cette filiation est discutée. Selon l’Oxford English Dictionary, cité par Wikipédia, le terme est attesté par écrit à partir de 1936 et désigne d’abord les serials de cinéma, ces films à épisodes projetés chaque semaine. L’un des plus célèbres, The Perils of Pauline (années 1910), laissait régulièrement son héroïne suspendue au bord d’une falaise.

Pourquoi le cliffhanger fonctionne

Un cliffhanger efficace transforme une question en tension. Trois mécanismes l’expliquent.

L’attachement : on ne s’inquiète que pour quelqu’un ou quelque chose qui compte. Sans enjeu installé, une coupure brutale agace au lieu d’accrocher.

: on ne s’inquiète que pour quelqu’un ou quelque chose qui compte. Sans enjeu installé, une coupure brutale agace au lieu d’accrocher. La question ouverte : la coupure laisse une question simple et précise (« survivra-t-il ? », « qui a tiré ? »). Plus la question est claire, plus elle reste en tête.

: la coupure laisse une question simple et précise (« survivra-t-il ? », « qui a tiré ? »). Plus la question est claire, plus elle reste en tête. L’inachèvement : la psychologue Bluma Zeigarnik a observé dans les années 1920 que des enfants interrompus dans une série de petites tâches se souvenaient environ deux fois plus souvent des tâches inachevées que des tâches terminées. Cet « effet Zeigarnik » est souvent invoqué pour expliquer la force du cliffhanger ; c’est une piste explicative, pas une loi qui garantirait l’attention.

Le cliffhanger est surtout un outil de fidélisation : dans les séries américaines, il sert à faire patienter pendant les coupures publicitaires et, en fin de saison, à faire revenir le public… et à convaincre la chaîne de commander une suite.

L’effet recherché : un public qui ne peut pas décrocher avant de connaître la suite. Photo : Vitaly Gariev sur Pexels.

Les principaux types de cliffhangers

Le danger : le personnage est menacé et l’épisode se coupe avant l’issue. C’est la forme d’origine, celle de la falaise.

: le personnage est menacé et l’épisode se coupe avant l’issue. C’est la forme d’origine, celle de la falaise. La révélation : une information change tout (une identité, un secret, une trahison) et l’on coupe avant ses conséquences.

: une information change tout (une identité, un secret, une trahison) et l’on coupe avant ses conséquences. Le dilemme : le personnage doit choisir entre deux options, et la décision est reportée.

: le personnage doit choisir entre deux options, et la décision est reportée. L’arrivée : quelqu’un frappe à la porte, un message arrive, un personnage qu’on croyait disparu réapparaît.

: quelqu’un frappe à la porte, un message arrive, un personnage qu’on croyait disparu réapparaît. Le cliffhanger multiple : plusieurs personnages sont laissés en suspens en même temps, dans des lieux différents. Wikipédia cite l’exemple d’un triple cliffhanger dans Doctor Who.

: plusieurs personnages sont laissés en suspens en même temps, dans des lieux différents. Wikipédia cite l’exemple d’un triple cliffhanger dans Doctor Who. Le cliffhanger de fin de saison ou de tome : la coupure dure plusieurs mois, ce qui demande une question assez forte pour survivre à l’attente.

Exemples célèbres de cliffhangers

Dallas : « Qui a tiré sur J.R. ? »

C’est l’exemple le plus cité. Le dernier épisode de la saison 3 de Dallas, diffusé le 21 mars 1980 aux États-Unis, se termine sur une tentative de meurtre contre J.R. Ewing, abattu par un tireur invisible. Le public doit attendre l’épisode « Who Done It » du 21 novembre 1980 pour connaître le coupable. Selon la page Wikipédia consacrée à l’événement, cet épisode a été suivi par environ 83 millions de téléspectateurs américains, un record à l’époque, et il a contribué à installer l’usage des fins de saison en cliffhanger.

Au cinéma

Les deux premiers films de la trilogie Retour vers le futur s’achèvent sur un cliffhanger, le premier affichant même la mention « à suivre ». Matrix Reloaded laisse lui aussi ses personnages en suspens avant le dernier volet.

En littérature et en bande dessinée

Les romans à suspense en font une règle d’écriture : Da Vinci Code de Dan Brown est cité par Wikipédia pour ses nombreux chapitres qui s’achèvent sur un cliffhanger. En bande dessinée, les histoires prépubliées par planches dans la presse hebdomadaire reposaient sur la dernière case, et la fin d’album d’une série joue encore souvent ce rôle.

Dans les séries

Les Envahisseurs utilisait déjà un cliffhanger à la fin de chaque épisode à la fin des années 1960 ; plus tard, X-Files, Alias ou Lost en ont fait une signature.

Comment écrire un bon cliffhanger : la méthode en 4 temps

Un cliffhanger réussi n’est pas une coupure au hasard. Il se prépare dans tout l’épisode, et il se paie dans le suivant.

La méthode en 4 temps pour écrire un cliffhanger. Visuel : rédaction On-Storytelling.

Installer l’enjeu. Avant de suspendre quoi que ce soit, le public doit tenir au personnage, au projet ou à la question. Une coupure sur un personnage indifférent ne crée aucune attente. Monter jusqu’au point de bascule. Faites grimper la tension vers un moment où tout peut basculer : un danger, une révélation, une décision. C’est la logique de l’arc dramatique en trois actes appliquée à chaque épisode. Couper avant la réponse. Arrêtez-vous sur la question, pas après. La dernière image ou la dernière phrase doit pouvoir se résumer en une question claire. Tenir la promesse. Répondez vite au début de la partie suivante, et de façon honnête. Un cliffhanger résolu par une pirouette (« ce n’était qu’un rêve ») enseigne au public qu’il n’a pas besoin de s’inquiéter la prochaine fois.

Trois réglages font la différence. Le dosage : un cliffhanger à chaque chapitre finit par lasser, comme le soulignent les conseils d’écriture à destination des auteurs ; alternez avec des fins plus apaisées. La cohérence : la situation doit découler de l’intrigue, pas être plaquée pour l’effet. La précision : une seule question forte vaut mieux que cinq pistes floues ; le public doit comprendre exactement ce qu’il attend. Enfin, ne laissez jamais la question sans réponse : une suite abandonnée laisse un souvenir amer.

Le cliffhanger en marketing et en communication

Le procédé ne sert pas qu’à la fiction. Dès qu’un contenu est publié en plusieurs parties, il peut créer un rendez-vous. Quelques usages courants pour une marque :

La newsletter en épisodes : raconter un projet sur plusieurs envois, chacun se terminant sur ce qui reste à découvrir. C’est un moyen de tenir un fil narratif sur la durée.

: raconter un projet sur plusieurs envois, chacun se terminant sur ce qui reste à découvrir. C’est un moyen de tenir un fil narratif sur la durée. La série de posts : sur LinkedIn ou Instagram, un récit découpé en plusieurs publications (« Partie 1 / 3 ») avec une question laissée ouverte à la fin. La grammaire des posts LinkedIn s’applique aussi à la dernière ligne.

: sur LinkedIn ou Instagram, un récit découpé en plusieurs publications (« Partie 1 / 3 ») avec une question laissée ouverte à la fin. La grammaire des posts LinkedIn s’applique aussi à la dernière ligne. La vidéo : à l’intérieur même d’une vidéo, une question posée tôt et résolue à la fin sert à retenir le spectateur, ce que mesure la courbe de rétention.

La limite est nette : un cliffhanger marketing qui ne tient pas sa promesse devient de l’attrape-clic. Si la « révélation » n’en est pas une, ou si la suite n’arrive jamais, le public retient surtout qu’on l’a fait attendre pour rien. Annoncez quand arrive la suite, et livrez-la à l’heure.

Questions fréquentes

Que veut dire cliffhanger en français ? Littéralement, « personne suspendue au bord de la falaise ». Le terme français recommandé par la Commission d’enrichissement de la langue française est « suspens », mais « cliffhanger » reste le plus utilisé.

Comment prononcer cliffhanger ? À l’anglaise, à peu près « clif-hangueur », avec l’accent sur la première syllabe. En français, le mot est masculin : un cliffhanger.

Quelle est la différence entre un cliffhanger et une fin ouverte ? Le cliffhanger suppose une suite qui apportera la réponse ; la fin ouverte laisse volontairement le dénouement à l’interprétation du public, sans suite prévue.

Quel est le cliffhanger le plus célèbre ? Celui de Dallas en 1980 (« Qui a tiré sur J.R. ? ») est le plus souvent cité : l’épisode qui donnait la réponse a été suivi par environ 83 millions de téléspectateurs américains.

Peut-on utiliser un cliffhanger dans un contenu de marque ? Oui, dès qu’un contenu est publié en plusieurs parties : newsletter, série de posts, vidéos. La condition est de livrer la suite annoncée, à la date annoncée.

Sources