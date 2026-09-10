Elevator pitch : 12 exemples annotés et chronométrés

La plupart des listes d’exemples d’elevator pitch annoncent « trente secondes » et publient ensuite des textes que personne ne peut dire en trente secondes. Les douze exemples ci-dessous sont comptés, situés dans un contexte de pitch qui existe vraiment en France, et démontés brique par brique. Trois autres sont corrigés sous vos yeux, ligne à ligne.

Un elevator pitch, c’est d’abord un budget de mots

Un elevator pitch dure 15 à 30 secondes. Le pitch de présentation en entretien d’embauche, lui, occupe 3 à 5 minutes, et le format d’une minute est présenté comme le plus polyvalent (France Travail, consulté le 10/09/2026). Ce sont deux exercices différents, pas deux longueurs du même texte.

Ce que ces durées ne disent pas, c’est combien de texte elles autorisent. Les douze pitchs publiés plus bas ont été comptés un par un : le plus court fait 44 mots, le plus long 68. Précision nécessaire : aucune source institutionnelle ne fixe de nombre de mots par seconde. Ces chiffres sont ceux des textes de cette page, comptés sur cette page — une conversion de travail, utilisable comme repère, pas une donnée à citer ailleurs.

Trois objets sont couramment confondus :

L’elevator pitch — oral, sans support, 15 à 30 secondes. Il ouvre une conversation, il ne la remplace pas. Bpifrance Création le définit d’ailleurs comme une présentation très courte et percutante d’un projet, sans en fixer ni la durée ni la structure.

— oral, sans support, 15 à 30 secondes. Il ouvre une conversation, il ne la remplace pas. Bpifrance Création le définit d’ailleurs comme une présentation très courte et percutante d’un projet, sans en fixer ni la durée ni la structure. Le pitch de présentation — 3 à 5 minutes, en entretien de recrutement ou en rendez-vous de qualification, avec une structure en cinq temps : identité, récit de parcours, exemples de compétences, motivation, ouverture du dialogue (France Travail).

— 3 à 5 minutes, en entretien de recrutement ou en rendez-vous de qualification, avec une structure en cinq temps : identité, récit de parcours, exemples de compétences, motivation, ouverture du dialogue (France Travail). Le pitch deck — un support projeté, qui accompagne la parole sans la reproduire. Pour une présentation de 5 minutes, Bpifrance Création recommande pas plus de 7 diapositives (Bpifrance Création, février 2025).

Côté création d’entreprise, trois formats normés existent, chacun avec son interlocuteur : le format court de 5 minutes pour les concours de pitch et les marathons, l’intermédiaire de 7 à 12 minutes pour les jurys de comités de sélection d’incubateur, le long de 15 à 20 minutes pour les comités d’agrément et les levées de fonds (Bpifrance Création, avril 2025). Un plan type en douze étapes accompagne ces formats ; un guide méthodologique plus complet existe également, mais son téléchargement suppose la création gratuite d’un Pass Créa.

La conséquence pratique est contre-intuitive : on n’écrit pas un pitch avant de le raccourcir. On choisit le budget, et on n’écrit que ce qui rentre dedans. Un texte de 140 mots qu’on essaie de compresser garde toujours la structure du texte long — l’historique en tête, la demande en queue.

Calibrage par contexte. Durées : France Travail et Bpifrance Création (avril 2025). Budgets de mots : comptés sur les exemples publiés dans cette page, sans source externe. Contexte Durée Budget de mots Briques tenables Salon, debout, l’interlocuteur va repartir 15-20 s 40 à 50 3 : tension, bascule, demande Elevator pitch standard 20-30 s 55 à 70 5, si aucune n’est développée Tour de table en réseau d’affaires ≈ 1 min 110 à 140 5 + un cas client nommé Présentation en entretien 3-5 min ne se compte plus en mots les 5 temps France Travail Pitch de concours avec support 5 min 7 diapositives maximum plan type en 12 étapes

La grille : ce qu’un bon exemple contient, et dans quel ordre

Chaque exemple de cette page est annoté selon cinq briques, toujours les mêmes :

Situation — un état du monde que l’interlocuteur reconnaît sans effort. Tension — ce qui coince, nommé ou chiffré. C’est la brique que 90 % des pitchs sautent. Bascule — ce que vous changez, en une phrase, au niveau du résultat et non du procédé. Preuve — un fait vérifiable par un tiers : un client nommé, un volume, une durée. Demande — une seule, précise, à laquelle on peut répondre oui ou non.

L’ordre n’est pas décoratif. Placer la tension avant la solution, c’est la grammaire narrative la plus élémentaire : un pitch est un arc de trente secondes, pas une fiche produit. Le mécanisme est celui que nous détaillons dans l’arc dramatique en trois actes appliqué au marketing, comprimé à l’extrême — et sa parenté avec la structure du voyage du héros est directe, à ceci près que le héros du pitch est votre interlocuteur, pas vous.

Pour bâtir l’argumentaire qui alimente ces briques, France Num recommande le triptyque caractéristiques / avantages / bénéfices (France Num, mise à jour du 10/06/2026). Sous contrainte de durée, seul le troisième niveau survit. « Découpe cinq axes » est une caractéristique ; « pièces unitaires » est un avantage ; « vous ne stockez plus de pièces de rechange » est un bénéfice. Les deux premiers niveaux servent à préparer le troisième, pas à être dits.

France Travail donne par ailleurs un conseil qui vaut pour tous les publics : des chiffres et des faits précis plutôt que des qualités vagues. Appliqué littéralement, cela supprime « rigoureux », « passionné », « orienté résultats », « à l’écoute » — quatre mots que l’interlocuteur a déjà entendus le matin même, de quelqu’un qui n’était rien de tout cela.

Trois défauts disqualifient un pitch immédiatement, avant même la question du style : deux idées qui se disputent l’attention, un acronyme métier non traduit, une demande absente.

Huit questions à passer sur votre propre texte : ai-je compté les mots ? la tension arrive-t-elle avant la solution ? ma preuve est-elle vérifiable par quelqu’un d’autre que moi ? ma demande tient-elle en une phrase ? un adolescent comprendrait-il chaque mot ? ai-je supprimé tout adjectif que je ne peux pas prouver ? le texte survit-il à une interruption au milieu ? sais-je ce que je fais dans les 48 heures si la réponse est oui ?

Illustration originale — On-Storytelling

Douze exemples annotés, par contexte de pitch

Les douze textes qui suivent sont des exemples rédigés pour cette page. Les entreprises, les villes, les personnes et les chiffres qu’ils contiennent sont fictifs : ils montrent où un chiffre se place dans un pitch, ils ne constituent pas des données. Remplacez-les par les vôtres, qui devront être vrais et vérifiables.

1. Créateur devant un jury de concours ou un comité d’incubateur

Ouverture d’un format court — cinq minutes au total : l’elevator pitch sert d’entrée en matière, le reste du temps appartient au plan type et au support.

« Les cantines scolaires des petites communes jettent une part de ce qu’elles préparent, faute de savoir combien d’enfants mangeront. Nous connectons les inscriptions à la cuisine : le cuisinier voit ses effectifs à J-2 au lieu de les découvrir le matin. Douze communes de la Sarthe l’utilisent depuis la rentrée. Je cherche un partenaire pour ouvrir un deuxième département avant janvier. »

60 mots, environ 25 secondes. Situation : les cantines qui jettent. Tension : l’effectif inconnu. Bascule : les inscriptions remontent à la cuisine. Preuve : douze communes depuis la rentrée. Demande : un partenaire, un département, une échéance.

La variable à changer : l’échéance. Un jury retient une date avant de retenir un chiffre.

2. Micro-entrepreneur en réseau d’affaires

C’est le public le plus nombreux. Sur 1 165 813 créations d’entreprises en France en 2025, 758 554 sont des immatriculations de micro-entrepreneurs, soit environ 65 % (Insee, Informations rapides n° 23, 28/01/2026) : autant de personnes qui devront se présenter sans aucune notoriété préalable.

« Je m’appelle Nadia Perrot, je suis correctrice. Les artisans qui rédigent eux-mêmes leurs devis perdent des chantiers sur une faute qui fait douter du sérieux. Je relis devis, mails clients et pages de site, sous quarante-huit heures, au forfait. Trois entreprises du bâtiment de la métropole me confient tout ce qui sort chez le client. Si vous connaissez un artisan qui écrit beaucoup, dites-lui mon nom. »

66 mots, environ 28 secondes. La demande n’est pas « travaillons ensemble » mais « transmettez mon nom » — la seule demande réaliste dans une salle où personne n’est votre client.

La variable à changer : le déclencheur de recommandation, formulé comme un signalement facile à repérer.

3. Consultant indépendant en rendez-vous de qualification

« Vous m’avez dit au téléphone que vos deux ERP ne se parlent pas depuis la fusion. C’est le sujet sur lequel j’interviens : je cartographie les flux, je choisis avec vos équipes ce qu’on garde, et je pilote la bascule. J’ai mené trois fusions de systèmes dans la distribution, la dernière sur onze sites. Je vous propose deux jours de cadrage avant de chiffrer quoi que ce soit. »

67 mots, environ 28 secondes. La situation n’est pas générale, elle est celle du client, citée. Le refus de chiffrer avant cadrage fonctionne comme preuve de méthode.

La variable à changer : la phrase d’ouverture, qui doit reprendre les mots exacts entendus lors du premier contact.

4. Commercial B2B sur un salon

« Vos techniciens passent combien de temps à ressaisir les bons d’intervention ? Nous, on les fait dicter sur le téléphone, et le rapport part signé avant qu’ils quittent le site. Quatre-vingts flottes équipées. Je vous montre en deux minutes, maintenant, ou je vous appelle jeudi ? »

44 mots, environ 18 secondes. Le format le plus court de la page. La situation est remplacée par une question, qui fait le même travail en deux fois moins de mots. La demande offre deux issues, aucune n’étant « rien ».

La variable à changer : la question d’ouverture, qui doit porter sur une corvée que l’interlocuteur subit personnellement.

5. Dirigeant de TPE face à un financeur

« Nous fabriquons des présentoirs en carton pour la pharmacie, quinze ans d’activité, quatre salariés. Depuis deux ans, nos clients commandent plus petit et plus souvent : notre machine actuelle demande un réglage d’une heure entre deux séries, ce qui rend les petites séries déficitaires. Le devis de la découpe numérique est de quatre-vingt-dix mille euros. Je viens vous demander comment nous finançons ça, et sur quelle durée. »

66 mots, environ 28 secondes. Seul cas où l’historique se justifie en première phrase : l’ancienneté est ici une donnée de risque. La demande est une question de modalité, pas une demande d’accord — elle ouvre la discussion au lieu d’appeler un non.

La variable à changer : le lien entre l’évolution du marché et le poste de coût précis qu’elle dégrade.

6. Candidat en entretien d’embauche

« J’ai passé six ans au service clients d’un opérateur télécom, dont trois à encadrer une équipe de neuf conseillers. Quand nous avons changé d’outil de ticketing, j’ai formé l’équipe et écrit les procédures : le délai de première réponse est passé sous les deux heures et n’en est pas ressorti. Votre annonce parle d’une équipe qui double cette année. C’est exactement le moment où j’aime arriver. »

65 mots, environ 27 secondes. Version courte, à utiliser en forum de recrutement ou en ouverture. Pour la version étendue de 3 à 5 minutes, la même matière se redéploie sur les cinq temps de la structure France Travail : le récit de parcours et les exemples de compétences absorbent l’essentiel du temps ajouté.

La variable à changer : la dernière phrase, qui doit relier votre expérience à un élément daté de l’annonce.

7. Candidat en reconversion

« J’ai été infirmière pendant onze ans, puis j’ai repris une formation de développeuse. Ce n’est pas un virage à cent quatre-vingts degrés : dans les deux métiers, on récupère une situation mal décrite par quelqu’un qui a mal, et on doit trancher vite. J’ai développé pendant ma formation l’outil de transmission qui manquait à mon ancien service, il tourne encore. Je cherche une équipe qui travaille sur la santé. »

68 mots, environ 29 secondes. Le pitch de reconversion a une brique supplémentaire à porter : la continuité. Elle se traite en une phrase qui nomme la compétence commune aux deux métiers, jamais en justification.

La variable à changer : le pont entre les deux vies professionnelles, qui doit être une compétence, pas une émotion.

8. Marque employeur : le pitch inversé

« Vous n’êtes pas en recherche, je sais. Nous reprenons entièrement notre socle de paie l’an prochain, et le poste consiste à décider de l’architecture, pas à l’appliquer. L’équipe est de six personnes, elle décide seule de ses choix techniques, et la personne qui occupait le poste est passée à la direction technique. Je vous propose un café avec elle, sans dossier de candidature. »

63 mots, environ 26 secondes. Ici, c’est l’entreprise qui pitche. La preuve la plus forte est le devenir du prédécesseur. La demande retire l’obstacle habituel : pas de candidature à déposer.

La variable à changer : la marge de décision réelle du poste — c’est ce que le candidat convoité écoute, et il vérifiera.

9. Artisan ou commerce de proximité

« Je suis Karim Bensalah, menuisier rue des Capucins. Les appartements du centre ancien ont tous des fenêtres hors dimensions, et les grandes enseignes refusent le sur-mesure en dessous d’un certain montant. Je fabrique et je pose, uniquement dans le centre-ville, donc je reviens si quelque chose grince. Mon atelier est ouvert le samedi matin, venez voir les bois avant de décider. »

61 mots, environ 25 secondes. La zone de chalandise n’est pas une limite, elle est l’argument : la proximité garantit le service après-vente. La demande est une visite, pas un devis.

La variable à changer : la contrainte locale — ancienneté du bâti, accès, réglementation de secteur — que les acteurs nationaux ne traitent pas.

10. Association ou projet à impact, devant un partenaire public

« Sur le quartier des Hauts-Champs, les familles renoncent aux sorties scolaires parce que l’avance de frais tombe en fin de mois. Notre association avance la somme et se fait rembourser au rythme des familles ; aucune n’a été exclue d’une sortie depuis deux ans. Nous fonctionnons avec deux salariés et quatorze bénévoles. Nous demandons à être associés au prochain contrat de ville, pas seulement subventionnés. »

64 mots, environ 27 secondes. La tension est datée et matérielle : « en fin de mois ». La demande porte sur un statut, pas sur un montant — c’est ce qui la rend discutable en réunion.

La variable à changer : la nature de la demande. Un financeur public répond mieux à une place dans un dispositif qu’à une ligne budgétaire.

11. Startup technique, sans jargon

« Un capteur de qualité d’air se dérègle en quelques mois, et personne ne s’en aperçoit : il continue d’afficher des chiffres, simplement faux. Nous corrigeons cette dérive à distance, en comparant chaque capteur à ses voisins, sans déplacer un technicien. Deux bailleurs sociaux l’ont installé sur leurs immeubles rénovés. J’aimerais tester le procédé sur un parc de capteurs déjà en place — vous en avez ? »

63 mots, environ 26 secondes. Test de validation : faites lire le texte à quelqu’un qui ignore tout du secteur. S’il ne peut pas reformuler le problème dans ses mots, la première phrase est encore trop technique.

La variable à changer : la manière dont la panne se manifeste pour l’utilisateur, jamais le nom du procédé.

12. Prestataire du numérique face à une TPE

Contexte fréquent d’un premier rendez-vous : le besoin n’est pas formulé, et le dirigeant ne se vit pas comme ayant un problème numérique.

« La plupart des garages que je rencontre ont une fiche Google qu’ils n’ont jamais réclamée, avec des horaires faux. Je remets la main dessus, je corrige, et je vous montre en une demi-heure comment répondre aux avis vous-même. Trois garages du secteur ont doublé leurs appels entrants du samedi. Je passe mardi matin, on regarde votre fiche ensemble, sans engagement. »

60 mots, environ 25 secondes. Le pitch nomme un problème que l’interlocuteur ignore avoir, et propose une action gratuite et courte. « Comment répondre vous-même » désamorce la crainte de la dépendance au prestataire.

La variable à changer : le symptôme visible, qui doit être vérifiable pendant le rendez-vous, sur le téléphone du dirigeant.

Avant / après : trois pitchs corrigés ligne à ligne

Lire de bons exemples ne suffit pas à apprendre à couper. Voici trois versions brutes plausibles, chacune suivie de sa version resserrée et du motif de chaque suppression.

Cas 1 — le pitch matériellement intenable

Version brute, 143 mots — près d’une minute :

« Bonjour, alors je vais vous présenter Ateliers Lorquin. L’entreprise a été créée en 1998 par mon père, à l’origine c’était de la sous-traitance mécanique pour l’automobile, et puis en 2012 nous avons commencé à diversifier vers le ferroviaire, ce qui nous a amenés à investir dans un parc machines assez conséquent, avec notamment trois centres d’usinage cinq axes. Aujourd’hui nous sommes vingt-six personnes réparties sur deux sites, un à Lorquin et un plus petit près de Nancy, et nous travaillons pour à peu près une quarantaine de clients dans des secteurs assez variés, l’automobile toujours un peu, le ferroviaire, le médical depuis peu. Nous avons une vraie culture de la qualité, nous sommes certifiés, et je crois que ce qui nous différencie c’est vraiment la relation humaine avec nos clients, on est très réactifs. Voilà, si jamais vous avez des besoins, n’hésitez pas. »

Version resserrée, 60 mots :

« Les industriels du ferroviaire attendent des pièces en petite série que peu d’ateliers acceptent de produire. Nous les usinons en cinq axes, à l’unité s’il le faut, avec le dossier qualité que le secteur exige. Vingt-six personnes, deux sites en Lorraine, des clients ferroviaires depuis 2012. Je cherche à parler à votre acheteur pièces de rechange — qui est-ce, chez vous ? »

Ce qui saute, dans l’ordre : la création en 1998 et la trajectoire du père (aucun interlocuteur n’achète une généalogie) ; « assez conséquent », « à peu près », « toujours un peu » (les approximations coûtent des mots et retirent de la crédibilité) ; « vraie culture de la qualité » et « relation humaine » (des affirmations que le concurrent d’à côté prononcera mot pour mot) ; « n’hésitez pas » (une non-demande). Ce qui apparaît, en revanche : une demande vérifiable — un nom d’acheteur.

Cas 2 — le pitch sans tension

Version brute, 36 mots :

« Nous éditons une plateforme collaborative tout-en-un qui centralise vos projets, vos documents et vos échanges dans une interface unique et intuitive. Elle est modulaire, s’intègre à vos outils existants et s’adapte à toutes les tailles d’organisation. »

Le texte est court, grammatical, et personne ne l’écoute : la solution arrive avant que le problème n’existe. L’auditeur n’a aucune raison de convertir cette description en besoin.

Version corrigée, 63 mots :

« Dans les cabinets d’architectes, la version définitive d’un plan existe en quatre exemplaires : le serveur, la boîte mail du chef de projet, le téléphone du conducteur de travaux, et le classeur du chantier. Quelqu’un construit à partir de la mauvaise. Nous n’en laissons qu’une seule circuler, avec l’historique de qui a validé quoi. Vous gérez combien de chantiers en parallèle en ce moment ? »

La version corrigée est plus longue de 27 mots et infiniment plus courte à écouter. Elle a renoncé à « tout-en-un », « intuitive », « modulaire » — trois mots qui ne décrivent rien — pour financer une scène. Elle a aussi renoncé à s’adresser à toutes les tailles d’organisation : un pitch qui vise tout le monde ne s’adresse à personne.

Cas 3 — le pitch sans demande

Version brute, 49 mots :

« Je suis diététicienne, spécialisée dans l’accompagnement des sportifs d’endurance. J’ai suivi une trentaine de coureurs sur des formats longs l’an dernier, avec un vrai travail sur la nutrition en course, qui est souvent le point faible. J’aime beaucoup ce que fait votre club, d’ailleurs. Voilà, c’était un plaisir d’échanger. »

Rien à reprocher au contenu. Simplement, la conversation se termine et personne ne sait ce qui doit arriver ensuite — donc rien n’arrive.

Version corrigée, 59 mots :

« Je suis diététicienne, spécialisée dans l’accompagnement des coureurs d’endurance. La plupart s’entraînent sérieusement et mangent au hasard le jour J, puis abandonnent au ravitaillement. J’ai suivi une trentaine de coureurs sur formats longs l’an dernier. Est-ce que vous accepteriez que j’anime une séance d’une heure avant votre stage de printemps ? Je vous envoie le déroulé demain si c’est oui. »

Une demande unique, bornée dans le temps, avec l’action suivante annoncée. « C’était un plaisir d’échanger » a coûté sept mots pour fermer une porte.

Motifs de coupe, classés par fréquence

L’historique de l’entreprise ou du parcours en première phrase. Les adjectifs non prouvables : intuitif, innovant, humain, réactif, passionné. Les approximations : « à peu près », « assez », « une quarantaine ». Les formules de sortie qui remplacent la demande : « n’hésitez pas », « au plaisir ». Les publics cumulés : « pour les TPE comme pour les grands groupes ». Le vocabulaire de procédé là où le résultat suffit.

Adapter le même pitch à l’oral, à l’écrit et à la vidéo

À l’oral en face-à-face, l’auditeur ne peut pas relire. Une seule subordonnée par phrase, les chiffres en fin de phrase plutôt qu’au milieu, et une respiration prévue après la tension — ce silence d’une seconde fait plus pour l’attention que n’importe quelle accroche.

À l’écrit, en message de premier contact, deux mouvements inverses : il faut ajouter le contexte de la prise de contact, que la présence physique fournissait gratuitement, et supprimer toute formule de politesse longue, qui consomme les deux lignes visibles en aperçu. Le pitch n° 12 transposé :

« Bonjour Sébastien, on s’est croisés jeudi au petit-déjeuner de la CCI — vous m’aviez dit que vos rendez-vous du samedi s’étaient effondrés. J’ai regardé votre fiche Google : les horaires affichés sont ceux d’avant votre changement d’organisation, et deux avis attendent une réponse depuis mars. Je peux vous montrer comment reprendre la main en une demi-heure. Mardi matin vous va ? »

58 mots. Le budget de l’oral tient à l’écrit ; c’est la répartition qui change, la preuve devenant une observation faite sur le destinataire lui-même.

En vidéo courte, le pitch oral repris tel quel échoue presque toujours : le spectateur n’a pas d’engagement social à écouter la suite, il peut partir sans conséquence. Les premières secondes doivent donc porter la tension seule, sans identité ni contexte — ceux-ci viennent après, une fois la question posée.

Reste la question de l’apprentissage. France Travail déconseille explicitement d’apprendre son texte mot à mot, et recommande de retenir un cadre souple. La raison est mécanique : un texte récité ne survit pas à la première interruption, et toutes les situations décrites plus haut comportent une interruption. Répétez donc en mise en situation — demandez à quelqu’un de vous couper au milieu de la troisième phrase, puis reprenez. Réciter devant un miroir n’entraîne que le miroir.

Illustration originale — On-Storytelling

Après le pitch : relancer, mesurer, et protéger ce qu’on raconte

Une demande n’a de valeur que si la suite est déjà décidée. Avant de pitcher, écrivez ce que vous faites dans les 48 heures si la réponse est oui — c’est cette phrase-là qui détermine la formulation de la demande, et non l’inverse.

Le cadre légal de la relance électronique

Une carte de visite récupérée sur un salon n’autorise pas tout. La prospection commerciale par voie électronique suppose d’abord que les personnes soient informées. S’il s’agit de particuliers, un consentement préalable est requis — libre, spécifique, éclairé et univoque, case non pré-cochée. S’il s’agit de professionnels, la CNIL retient un régime d’opposition : la personne doit être informée et pouvoir s’y opposer (CNIL, mise à jour du 10/06/2026). La même page rappelle que l’exception dite du « client existant » ne s’applique pas en l’absence de vente effective, y compris après la création d’un compte en ligne — un point que beaucoup d’exports de CRM ignorent.

Mesurer sans se noyer

France Num recommande de piloter la prospection par des indicateurs explicites : rendez-vous obtenus, devis envoyés, ventes (France Num, mise à jour du 10/06/2026). Rapportez-les au nombre de pitchs réellement faits, et vous obtenez la seule information utile : quelle version, dans quel contexte, produit une suite. Sans ce dénominateur, on retient le pitch qui a marché une fois.

Si votre pitch renvoie vers une page ou une vidéo, la mesure d’audience associée peut être exemptée de consentement, à conditions strictes : finalité limitée à la mesure de performance et à la détection de problèmes de navigation, statistiques anonymes pour le seul éditeur, pas de recoupement avec d’autres traitements, pas de suivi entre sites, durée de vie du traceur limitée à environ 13 mois sans prolongation automatique et conservation des données plafonnée à 25 mois (CNIL, consulté le 10/09/2026). Dès qu’un outil sort de ce périmètre, l’exemption tombe.

Avant de raconter une idée non protégée

La question précède le pitch, et aucune liste d’exemples ne la pose. L’e-Soleau de l’INPI permet de constituer une preuve d’existence d’une création à une date certaine et de faire valoir cette antériorité en cas de litige. Tarif : 15 € jusqu’à 50 Mo, puis 10 € par tranche supplémentaire de 50 Mo, par période de cinq ans, avec une conservation initiale de 5 ans prorogeable jusqu’à 10, 15 ou 20 ans (INPI). Deux réserves à connaître : ce dépôt ne confère aucun droit de propriété intellectuelle sur le contenu déposé — il date, il ne protège pas ; et la page de l’INPI affiche une mise à jour du 13/12/2016, de sorte que le tarif doit être revérifié sur le site avant tout dépôt.

Conséquence sur le texte lui-même : le détail technique différenciant qui n’est pas encore protégé n’a rien à faire dans un elevator pitch. Le pitch n° 11 dit ce que le procédé produit — la correction de dérive à distance — jamais comment il la calcule. Cette discipline coûte zéro mot et supprime le risque.

Les erreurs qui reviennent, et les questions qu’on nous pose

Six défauts reviennent dans les exemples qui circulent en ligne :

Une durée annoncée intenable — un texte présenté comme « 30 secondes » qui en demande deux fois plus. Comptez avant de publier, ou avant de copier.

— un texte présenté comme « 30 secondes » qui en demande deux fois plus. Comptez avant de publier, ou avant de copier. Le jargon non traduit , singulièrement les acronymes internes, qui font sortir l’auditeur de l’écoute pour le mettre en position de décodage.

, singulièrement les acronymes internes, qui font sortir l’auditeur de l’écoute pour le mettre en position de décodage. Le superlatif sans preuve — « leader », « unique », « révolutionnaire ». Chacun de ces mots occupe la place d’un fait.

— « leader », « unique », « révolutionnaire ». Chacun de ces mots occupe la place d’un fait. L’absence de demande , le défaut le plus coûteux et le plus facile à corriger.

, le défaut le plus coûteux et le plus facile à corriger. Le pitch unique servi à tous — le même texte pour un banquier, un jury et un recruteur, alors que les trois attendent des demandes de nature différente.

— le même texte pour un banquier, un jury et un recruteur, alors que les trois attendent des demandes de nature différente. Le ton commercial appliqué au recrutement, ou l’inverse : les codes ne sont pas transposables.

Combien de temps exactement ? 15 à 30 secondes pour l’elevator pitch, 3 à 5 minutes pour une présentation en entretien, le format d’une minute étant le plus polyvalent (France Travail). En mots, référez-vous au tableau de calibrage plus haut, en gardant à l’esprit qu’il est établi sur les textes de cette page.

Faut-il l’apprendre par cœur ? Non — retenez les cinq briques et l’ordre, pas les phrases. Un texte mémorisé se casse à la première interruption.

Faut-il un support visuel ? Pas pour un elevator pitch, par définition. Pour un format court de cinq minutes, oui, à condition de le tenir sous 7 diapositives (Bpifrance Création, février 2025) — le support accompagne la parole, il n’est pas le texte à réciter.

Peut-on avoir un seul pitch pour tous les cas ? Les briques 1 à 4 se réutilisent ; la brique 5, la demande, se réécrit à chaque interlocuteur. C’est la seule vraie réponse, et c’est aussi la moins coûteuse à appliquer.

Pour construire le vôtre à partir de zéro plutôt que de partir d’un exemple, notre page méthode déroule l’exercice étape par étape ; pour le support projeté et sa structure, voyez notre page consacrée au pitch deck.

Sources