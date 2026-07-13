Pourquoi le communiqué de presse reste prisonnier du jargon institutionnel

Le communiqué de presse est l’un des formats les plus anciens de la communication d’entreprise, et l’un des plus figés. Il commence souvent par le nom de la société suivi d’un verbe d’annonce solennel, s’enchaîne en une succession de superlatifs, et se termine par une citation de dirigeant qui pourrait être interchangeable d’une entreprise à l’autre. Ce réflexe n’est pas anodin : il vient d’une culture où le communiqué est perçu comme un acte juridique ou institutionnel, à valider par plusieurs services, plutôt que comme un texte destiné à être lu.

Le problème est que les journalistes, les rédacteurs de newsletters spécialisées et, de plus en plus, les algorithmes qui trient l’information, ne réagissent pas au jargon. Ils réagissent à un fait, à une tension, à une conséquence concrète pour un lecteur. Un communiqué qui ouvre sur « leader », « solution innovante » ou « écosystème » n’apporte aucune information exploitable. Il demande au lecteur de deviner ce qui s’est réellement passé, ce qui est la meilleure façon de perdre son attention en une phrase.

Le principe du récit journalistique appliqué au communiqué

Partir du fait, pas de l’entreprise

Un communiqué construit comme un récit ne commence pas par le sujet grammatical « l’entreprise X annonce », mais par l’événement lui-même : ce qui change, pour qui, et depuis quand. Ce déplacement, qui semble mineur, transforme la lecture. Il rapproche le texte du réflexe journalistique classique consistant à répondre en premier lieu aux questions qui, quoi, où, quand, avant de développer le pourquoi et le comment. Ce n’est pas une contrainte stylistique gratuite : c’est ce qui permet à un rédacteur pressé de comprendre en une phrase si l’information mérite d’être reprise.

Trouver l’angle qui intéresse le lecteur, pas l’émetteur

Une entreprise qui lève des fonds, ouvre un nouveau site ou signe un partenariat a naturellement envie de raconter sa propre trajectoire. Mais le lecteur d’un média n’a pas d’intérêt spontané pour la trajectoire d’une entreprise qu’il ne connaît pas encore. Il a en revanche un intérêt pour ce que cet événement change dans son secteur, sur son marché, ou pour les personnes concernées. Le travail de storytelling consiste ici à identifier l’angle qui déplace le centre de gravité du texte : non pas « nous avons fait ceci », mais « voici ce qui devient possible, ou ce qui change, à partir de maintenant ».

La structure narrative d’un communiqué efficace

Le chapeau : la réponse avant la démonstration

Le chapeau d’un communiqué doit contenir l’information complète, résumée en deux ou trois phrases, comme si le lecteur n’allait rien lire d’autre. C’est une différence fondamentale avec la logique narrative classique, qui réserve la résolution pour la fin. Ici, l’ordre est inversé : on donne la conclusion en ouverture, puis on la développe. Cette structure, dite en pyramide inversée, reste la mieux adaptée à la lecture rapide et au tri effectué par les rédactions.

Le corps : hiérarchiser par ordre d’intérêt décroissant

Une fois le chapeau posé, le corps du texte doit dérouler les informations par ordre d’importance décroissante, et non par ordre chronologique interne à l’entreprise. Les détails de contexte, l’historique du projet ou les étapes internes qui ont précédé l’annonce n’intéressent qu’une minorité de lecteurs très impliqués ; ils doivent être relégués en fin de texte, sous forme de paragraphes contextuels ou d’un encart « à propos », plutôt que d’occuper les premières lignes.

Les citations : donner une voix humaine, pas une signature

La citation de dirigeant est souvent le passage le plus artificiel du communiqué, parce qu’elle est rédigée après coup pour « habiller » l’annonce plutôt que pour apporter une information nouvelle. Une citation utile ne répète pas ce que le texte a déjà dit ; elle ajoute une intention, une explication du pourquoi, ou une projection. Elle gagne aussi à être formulée avec un vocabulaire proche de l’oral, pour se distinguer du reste du texte et sonner comme une parole réellement prononcée plutôt que comme un paragraphe supplémentaire de langue de bois.

Les pièges qui ramènent vers le jargon

Certains réflexes réintroduisent presque mécaniquement le jargon institutionnel, même dans un communiqué par ailleurs bien construit :

Multiplier les adjectifs qualificatifs non démontrés (« innovant », « unique », « incontournable ») à la place de faits vérifiables.

Faire commencer chaque phrase par le nom de l’entreprise, ce qui installe un ton auto-centré dès la lecture.

Utiliser des acronymes ou un vocabulaire interne non expliqué, qui exclut le lecteur non initié.

Empiler les citations de plusieurs dirigeants ou partenaires, diluant le message principal.

Confondre longueur et sérieux : un communiqué trop long dilue l’information au lieu de la renforcer.

Adapter le récit selon le type d’annonce

Le principe narratif reste le même, mais l’angle change selon la nature de l’annonce. Un lancement de produit gagne à être raconté du point de vue du problème résolu plutôt que des fonctionnalités listées. Une annonce de résultats financiers doit isoler la tendance la plus significative plutôt que d’énumérer l’ensemble des indicateurs. Un partenariat gagne à expliquer ce qu’il rend possible pour les clients des deux parties, plutôt que de se limiter à la description juridique de l’accord. Une nomination interne trouve son intérêt dans la mission confiée à la personne, pas seulement dans son intitulé de poste. Dans chaque cas, la question à se poser avant d’écrire reste la même : que retiendrait un lecteur pressé si on lui donnait dix secondes.

FAQ

Un communiqué de presse doit-il toujours suivre la structure en pyramide inversée ?

Dans la grande majorité des cas, oui, car cette structure correspond à la façon dont les rédactions trient et reprennent l’information. Un communiqué narratif ne s’oppose pas à cette structure : il l’enrichit en donnant au chapeau et au corps du texte un fait concret et un angle clair, plutôt qu’une accumulation d’éléments génériques.

Comment éviter que la citation de dirigeant sonne artificielle ?

La citation doit apporter une information ou une intention qui n’est pas déjà présente ailleurs dans le texte, et être formulée avec un vocabulaire proche de l’oral. Il est utile de la faire relire à voix haute : si elle ne pourrait pas être prononcée naturellement dans une conversation, elle mérite d’être retravaillée.

Faut-il supprimer tout vocabulaire technique d’un communiqué ?

Non, le vocabulaire technique reste nécessaire lorsque le public cible du communiqué est spécialisé, par exemple une presse sectorielle. La distinction à faire n’est pas entre vocabulaire simple et vocabulaire technique, mais entre un jargon qui masque l’absence de fait concret et une terminologie précise qui sert la compréhension du lecteur averti.

Le storytelling appliqué au communiqué de presse s’oppose-t-il à l’objectivité attendue par les journalistes ?

Non, dans la mesure où il ne s’agit pas d’ajouter de la dramatisation ou des effets de style, mais de hiérarchiser l’information de façon claire et de choisir un angle pertinent pour le lecteur. Cette rigueur dans le choix de l’angle et dans la structure du texte est précisément ce qui facilite le travail du journaliste, sans altérer l’exactitude des faits rapportés.

Storytelling appliqué au business Holding patrimoniale en 2026 : intérêts et limites →

À lire également : comment mesurer le ROI du content marketing.