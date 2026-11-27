En bref : le schéma actantiel (on écrit aussi « actanciel ») est un modèle proposé par le sémioticien Algirdas Julien Greimas en 1966 pour analyser n’importe quel récit à partir de six rôles, les actants : le sujet, l’objet, le destinateur, le destinataire, l’adjuvant et l’opposant. Ils s’organisent sur trois axes : le désir, la communication et le pouvoir. Voici la définition de chaque actant, des exemples d’analyse pas à pas, la différence avec le schéma narratif, et la façon de l’utiliser pour construire un récit de marque.

Trois personnages, plusieurs rôles possibles : sujet, objet, opposant… Le schéma actantiel analyse les positions, pas les personnes. Photo : cottonbro studio sur Pexels.

Le schéma actantiel : définition

En narratologie, le schéma actantiel rassemble l’ensemble des rôles (les actants) et des relations qui font avancer un récit. Il a été formulé par Algirdas Julien Greimas dans Sémantique structurale (1966). Greimas s’appuie sur les travaux de Vladimir Propp, qui avait étudié en 1928, dans Morphologie du conte, la structure des contes merveilleux russes.

L’idée centrale tient en une phrase : un sujet poursuit la quête d’un objet. Autour de cette quête, d’autres forces le poussent à agir, en profitent, l’aident ou lui font obstacle.

Point essentiel, souvent mal compris : un actant n’est pas un personnage. C’est une position dans la structure du récit, définie par sa relation aux autres. Un même personnage peut occuper plusieurs positions (le roi qui commande la quête et en profite), plusieurs personnages peuvent se partager un même rôle, et un actant peut être un objet, une idée ou un événement (un orage peut être un opposant, une épée magique un adjuvant).

Les 6 actants du schéma de Greimas

Les six actants et les trois axes du modèle de Greimas. Visuel : rédaction On-Storytelling.

Actant Rôle Question à se poser Sujet Celui qui agit et poursuit la quête (souvent le héros) Qui veut quelque chose ? Objet Ce que le sujet cherche : une personne, un bien, une valeur, un savoir Que veut-il ? Destinateur Ce qui déclenche la quête : une personne, une valeur, un besoin Qui ou quoi le pousse à agir ? Destinataire Celui qui bénéficie de la quête Pour qui ? Adjuvant Ce qui aide le sujet Qui ou quoi l’aide ? Opposant Ce qui fait obstacle au sujet Qui ou quoi l’en empêche ?

Greimas précise que le destinateur est souvent la valeur au nom de laquelle le sujet agit : le sujet « fait », le destinateur « fait faire ». C’est aussi lui qui, en fin de récit, juge si la quête est réussie ou non.

Les trois axes du schéma actantiel

L’axe du désir (ou de la quête) relie le sujet à l’objet. C’est l’axe principal : sans désir, pas de récit.

relie le sujet à l’objet. C’est l’axe principal : sans désir, pas de récit. L’axe de la communication relie le destinateur au destinataire : il dit pourquoi et pour qui la quête a lieu.

relie le destinateur au destinataire : il dit pourquoi et pour qui la quête a lieu. L’axe du pouvoir oppose les adjuvants (pouvoir positif) aux opposants (pouvoir négatif) : il fabrique la tension.

Greimas complète ce modèle par trois épreuves que traverse le sujet au fil du temps : l’épreuve qualifiante (il acquiert ce qu’il lui faut), l’épreuve principale (il affronte l’obstacle décisif) et l’épreuve glorifiante (sa réussite est reconnue).

Exemples de schéma actantiel

Un conte : le chevalier et la fleur magique

Un roi demande à un chevalier de lui rapporter une fleur magique. En chemin, le chevalier s’abrite d’un orage dans une grotte, puis combat un dragon qu’il tue grâce à une épée donnée par un lutin.

Sujet : le chevalier ;

Objet : la fleur magique ;

Destinateur : le roi (qui demande) ;

Destinataire : le roi encore (qui reçoit la fleur) ;

Adjuvants : la grotte, l’épée magique, le lutin ;

Opposants : l’orage, le dragon.

On voit ici qu’un même personnage (le roi) cumule deux actants, et que des éléments non humains (l’orage, la grotte) occupent des rôles à part entière.

Un conte connu : Le Petit Chaperon rouge

Dans la version de Charles Perrault (1697), une mère envoie sa fille porter de la galette et du beurre à sa grand-mère. En chemin, la fillette rencontre le loup, qui arrive avant elle chez la grand-mère.

Sujet : le Petit Chaperon rouge ;

Objet : apporter la galette à la grand-mère ;

Destinateur : la mère (qui l’envoie) ;

Destinataire : la grand-mère ;

Adjuvants : aucun, et c’est significatif : la fillette est seule ;

Opposant : le loup, mais aussi la naïveté de la fillette, qui lui indique le chemin.

Dans la version des frères Grimm, un chasseur intervient à la fin et sauve la grand-mère et l’enfant : il occupe la case d’adjuvant, et le récit change de sens. Comparer les deux schémas montre comment un seul actant ajouté transforme une histoire d’avertissement en histoire de sauvetage.

Un récit de marque : le client comme sujet

Prenons une histoire fictive, construite pour l’exemple : une artisane veut lancer sa boutique en ligne avant les fêtes, sans y connaître grand-chose.

Sujet : l’artisane (la cliente) ;

Objet : une boutique en ligne qui fonctionne avant décembre ;

Destinateur : son envie de vivre de son métier, et la demande de ses clients fidèles ;

Destinataire : elle-même, et ses clients qui pourront commander à distance ;

Adjuvants : le service de création de site (la marque), une amie qui photographie ses créations ;

Opposants : le manque de temps, la peur de la technique, le délai serré.

Le schéma révèle immédiatement où se trouve la marque : dans la case de l’adjuvant, pas dans celle du sujet. C’est la logique du client héros du récit et du storytelling de mentor : la marque aide, elle ne vole pas la vedette.

Analyser un récit : noter le passage qui justifie chaque rôle. Photo : cottonbro studio sur Pexels.

Comment faire un schéma actantiel en 5 étapes

Identifier la quête principale : qui veut quoi ? Commencez toujours par l’axe du désir. Chercher le déclencheur : ce qui pousse le sujet à se lancer (un ordre, un manque, une valeur). Nommer les bénéficiaires : pour qui la quête compte-t-elle ? Lister aides et obstacles : personnages, objets, circonstances, défauts intérieurs du sujet. Vérifier s’il y a plusieurs quêtes : un récit peut contenir plusieurs schémas, successifs ou simultanés (deux héros, une quête secondaire, un récit dans le récit).

Pour l’analyse d’un texte, notez à chaque fois le passage qui justifie votre choix : c’est ce qui distingue une analyse argumentée d’une simple étiquette.

Schéma actantiel ou schéma narratif ?

Les deux outils sont complémentaires, et souvent étudiés ensemble.

Schéma actantiel Schéma narratif (quinaire) Ce qu’il décrit Les forces en présence Les étapes de l’histoire dans le temps Question Qui veut quoi, avec qui, contre qui ? Comment l’histoire avance-t-elle ? Éléments 6 actants, 3 axes Situation initiale, élément déclencheur, péripéties, dénouement, situation finale Usage en marketing Placer la marque et le client au bon endroit Rythmer une vidéo, un article, une présentation

Notre article sur le schéma narratif quinaire détaille les cinq étapes. On peut d’ailleurs suivre l’évolution des actants d’une étape à l’autre : un adjuvant qui trahit devient opposant, et ce retournement fait souvent une péripétie forte.

Utiliser le schéma actantiel en storytelling de marque

Le modèle de Greimas est un excellent outil de diagnostic avant d’écrire une campagne, une page « À propos » ou un témoignage client.

Vérifier qui est le sujet : si c’est la marque, le récit tourne à l’autopromotion. Le plus souvent, le sujet doit être le client.

: si c’est la marque, le récit tourne à l’autopromotion. Le plus souvent, le sujet doit être le client. Donner un vrai opposant : sans obstacle, pas de tension. L’opposant peut être une habitude, un problème, une idée reçue, et non un concurrent. Notre article sur l’antagoniste de marque approfondit ce point.

: sans obstacle, pas de tension. L’opposant peut être une habitude, un problème, une idée reçue, et non un concurrent. Notre article sur l’antagoniste de marque approfondit ce point. Clarifier le destinateur : la valeur qui motive la quête est souvent la raison d’être de la marque.

: la valeur qui motive la quête est souvent la raison d’être de la marque. Relier aux archétypes : les 12 archétypes de marque aident à donner une personnalité à l’adjuvant que joue la marque.

Les erreurs fréquentes dans une analyse actantielle

Confondre personnage et actant : on cherche des rôles, pas une liste de personnages. Un personnage peut tenir deux rôles, ou en changer.

: on cherche des rôles, pas une liste de personnages. Un personnage peut tenir deux rôles, ou en changer. Oublier les actants non humains : une tempête, une loi, une maladie, un défaut du héros sont souvent les opposants les plus intéressants.

: une tempête, une loi, une maladie, un défaut du héros sont souvent les opposants les plus intéressants. Prendre le narrateur pour le sujet : le sujet est celui qui poursuit la quête, pas forcément celui qui raconte.

: le sujet est celui qui poursuit la quête, pas forcément celui qui raconte. Chercher un seul schéma : un roman en contient souvent plusieurs, un par quête.

: un roman en contient souvent plusieurs, un par quête. Remplir toutes les cases à tout prix : une case vide (aucun adjuvant, destinataire flou) est une information sur le récit.

Questions fréquentes

Faut-il écrire schéma actantiel ou actanciel ?

Les deux se rencontrent. « Actantiel » est construit sur le mot « actant » ; « actanciel » suit l’orthographe de dictionnaires usuels. Les deux désignent le même modèle.

Quels sont les 6 actants ?

Le sujet, l’objet, le destinateur, le destinataire, l’adjuvant et l’opposant.

Un objet peut-il être un actant ?

Oui. Un objet, un lieu, un événement ou une idée peut être adjuvant ou opposant, et l’objet de la quête est souvent abstrait (l’amour, la liberté, la vérité).

Qui a créé le schéma actantiel ?

Algirdas Julien Greimas, en 1966, à partir notamment des travaux de Vladimir Propp sur les contes merveilleux.

Un personnage peut-il avoir plusieurs rôles ?

Oui, et c’est fréquent : un même personnage peut être destinateur et destinataire, ou passer d’adjuvant à opposant au cours du récit.

Sources