En bref : un storyboard (en français officiel, « scénarimage ») est une suite de vignettes dessinées qui montre, plan par plan et dans l’ordre du montage final, ce que l’on verra et entendra dans une vidéo. Il sert à vérifier que l’histoire est lisible avant de tourner, et à ce que toute l’équipe partage la même image du film. Pas besoin de savoir dessiner : des cadres, des silhouettes et trois lignes de texte par plan suffisent. Voici sa définition, un exemple complet commenté, la méthode en 6 étapes et les erreurs à éviter.

Des vignettes rapides au crayon : un storyboard n’a pas besoin d’être beau, il doit être lisible. Photo : https://kaboompics.com/ sur Pexels.

Storyboard : définition

Le storyboard est un document, sur papier ou en fichier numérique, utilisé en préproduction pour planifier l’ensemble des plans d’un film : le cadrage, les mouvements de caméra, les décors, les effets. Sa mise en page ressemble à celle d’une bande dessinée, dont chaque vignette représente un plan. L’ordre des vignettes est celui du montage final. Le terme officiel recommandé en français est scénarimage, publié au Journal officiel par la Commission générale de terminologie ; les dessinateurs spécialisés sont appelés « storyboarders » ou « scénarimagistes ».

Son principe remonte à Georges Méliès, qui préparait ses films par des indications écrites ou dessinées. La forme connue aujourd’hui a été développée au début des années 1930 chez Walt Disney Productions, par Webb Smith. Le storyboard sert depuis bien au-delà du cinéma : animation, bande dessinée, publicité, vidéos d’entreprise, formations en ligne.

À quoi sert un storyboard ?

Tester le récit avant de dépenser : on voit, avant le tournage, si l’histoire est compréhensible sans explication. C’est le rôle principal décrit par les professionnels : évaluer la lisibilité du récit filmé.

: on voit, avant le tournage, si l’histoire est compréhensible sans explication. C’est le rôle principal décrit par les professionnels : évaluer la lisibilité du récit filmé. Faire circuler la même vision : décor, accessoires, costumes, image et son travaillent à partir du même document.

: décor, accessoires, costumes, image et son travaillent à partir du même document. Chiffrer et planifier : chaque vignette révèle un lieu, un accessoire, un figurant, une durée. On sait ce qu’il faut prévoir.

: chaque vignette révèle un lieu, un accessoire, un figurant, une durée. On sait ce qu’il faut prévoir. Convaincre un client ou une direction : en publicité, des planches plus soignées, appelées tableaux de présentation, servent à faire valider une idée avant production.

Pour une marque, le storyboard est aussi un garde-fou narratif. Une vidéo courte se joue souvent dans les premières secondes : le storyboard oblige à décider ce que montre le premier plan. Nos articles sur la courbe de rétention d’une vidéo et sur la vidéo storytelling en format court détaillent ces enjeux.

Storyboard, scénario, découpage : ne pas confondre

Le storyboard s’insère dans une chaîne de documents de préparation. Chacun répond à une question différente.

Document Question à laquelle il répond Forme Pitch / synopsis De quoi parle l’histoire ? Quelques lignes à une page de texte Séquencier Dans quel ordre s’enchaînent les scènes ? Liste des scènes, une ligne par scène Scénario Que se passe-t-il et que dit-on dans chaque scène ? Texte avec actions et dialogues Découpage technique Comment filme-t-on chaque scène ? Liste des plans : cadre, mouvement, durée Storyboard À quoi ressemble chaque plan ? Vignettes dessinées + annotations

Dans une petite production (une vidéo de marque d’une minute, par exemple), séquencier, découpage et storyboard sont souvent fusionnés en un seul document : une vignette par plan, avec en dessous le type de plan, la durée, l’action et le son.

Exemple de storyboard commenté

Voici un exemple simple, construit pour cet article : un spot fictif de 30 secondes pour une boulangerie de quartier. Six plans, dessinés sans talent particulier, suffisent à faire comprendre toute l’histoire.

Exemple de storyboard pour un spot fictif de 30 secondes. Visuel : rédaction On-Storytelling.

Plan Image Son Rôle dans le récit 1 · Plan large · 4 s La boutique à 6 h, rue vide Silence, bruit du four Situation initiale : le moment où personne ne regarde 2 · Gros plan · 3 s Les mains façonnent la pâte Farine, respiration Le geste, preuve du savoir-faire 3 · Plan moyen · 5 s Le boulanger ouvre la porte Voix off courte Le personnage entre en scène 4 · Insert · 3 s Le pain sort du four Croûte qui craque Détail sensoriel, point d’orgue 5 · Plan moyen · 8 s Première cliente, échange complice Une réplique La relation : le vrai sujet du film 6 · Plan final · 7 s Vitrine éclairée et nom Signature écrite Résolution et mémorisation

Ce que montre l’exemple : chaque plan a une fonction dans le récit, la durée totale est vérifiée (4 + 3 + 5 + 3 + 8 + 7 = 30 secondes), et le nom de la marque n’apparaît qu’à la fin, une fois l’histoire installée. C’est une structure classique de début, milieu et fin, comme celle de l’arc dramatique en trois actes. Pour un cas réel décortiqué seconde par seconde, voyez notre analyse d’une bande-annonce de marque de 40 secondes.

Comment faire un storyboard en 6 étapes

1. Écrire l’histoire en une phrase

Avant de dessiner, formulez ce que le spectateur doit avoir compris à la fin. Si la phrase ne tient pas, le storyboard ne la sauvera pas.

2. Découper en scènes

Listez les grands moments de l’histoire, une ligne par scène. Des fiches posées sur une table, que l’on peut déplacer, sont un outil très efficace à ce stade.

Découper l’histoire en scènes sur des fiches avant de dessiner les plans. Photo : Ron Lach sur Pexels.

3. Découper chaque scène en plans

Pour chaque scène, décidez des plans nécessaires : plan large pour situer, plan moyen pour l’action, gros plan pour l’émotion ou le détail. Un plan = une vignette.

4. Dessiner simplement

Un cadre au bon format (horizontal 16:9, vertical 9:16, carré), des silhouettes, des flèches pour les mouvements. Le storyboard n’est pas une œuvre d’art : sa qualité se juge à sa lisibilité. Des modèles vierges à imprimer, des logiciels ou des photos prises avec un téléphone peuvent remplacer le dessin.

5. Annoter chaque vignette

Sous chaque vignette : numéro et type de plan, durée estimée, action, dialogue ou voix off, son et musique, texte à l’écran. Les mouvements de caméra (panoramique, travelling, zoom) s’indiquent par des flèches.

6. Lire le storyboard à voix haute, chronomètre en main

Faites défiler les vignettes en lisant le texte au rythme réel. Vous verrez vite les plans trop longs, les trous dans l’histoire et les durées impossibles. Pour une vidéo d’une minute, notre structure pour 60 secondes donne des repères de rythme.

Que mettre dans un modèle de storyboard ?

Un modèle de storyboard vierge efficace comporte, pour chaque vignette :

le numéro de plan et de scène ;

un cadre au format de diffusion ;

le type de plan et le mouvement de caméra ;

la durée estimée ;

l’action, le dialogue ou la voix off ;

le son (ambiance, musique, effets) ;

le texte à l’écran (sous-titres, titres, mentions).

Pour un film plus complexe, le modèle « plan par plan » prévoit une page par plan, avec l’image de début, l’image de fin et un plan au sol montrant les positions de la caméra et des personnages.

Les erreurs fréquentes

Dessiner avant d’avoir l’histoire : on obtient de belles images sans fil conducteur.

: on obtient de belles images sans fil conducteur. Oublier le son : une vidéo de marque peut être regardée sans le son ; il faut savoir ce qui reste compréhensible avec les seuls images et textes.

: une vidéo de marque peut être regardée sans le son ; il faut savoir ce qui reste compréhensible avec les seuls images et textes. Trop de plans pour la durée : un spot de 30 secondes avec vingt plans devient illisible.

: un spot de 30 secondes avec vingt plans devient illisible. Ne pas faire valider : le storyboard est le bon moment pour les objections ; après le tournage, elles coûtent cher.

: le storyboard est le bon moment pour les objections ; après le tournage, elles coûtent cher. Le garder pour soi : son intérêt est d’être partagé avec toute l’équipe.

Questions fréquentes

Faut-il savoir dessiner pour faire un storyboard ?

Non. Des formes simples, des silhouettes et des flèches suffisent, tant que chaque plan est compréhensible. Des photos ou des captures peuvent aussi servir de vignettes.

Quelle est la différence entre storyboard et scénario ?

Le scénario raconte en texte ce qui se passe et ce qui se dit ; le storyboard montre en images à quoi ressemblera chaque plan, dans l’ordre du montage.

Combien de vignettes pour une vidéo d’une minute ?

Il n’y a pas de règle fixe : cela dépend du rythme voulu. Le bon nombre est celui qui permet de lire le storyboard au rythme réel sans plan illisible ni trou dans l’histoire.

Quel est le mot français pour storyboard ?

Le terme recommandé est « scénarimage », publié au Journal officiel. Dans la pratique, « storyboard » reste le plus employé.

Qui a inventé le storyboard ?

Le principe est attribué à Georges Méliès ; la forme moderne a été développée au début des années 1930 chez Walt Disney Productions par Webb Smith.

Sources