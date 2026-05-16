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5 erreurs de storytelling qui ruinent vos contenus (et comment les éviter)

Le storytelling fascine. Mais il est aussi l’une des disciplines où les échecs sont les plus visibles, parce que le lecteur sent immédiatement quand un récit sonne faux. Cet article rassemble les cinq erreurs les plus fréquentes, observées dans des centaines de contenus marketing, et propose pour chacune un correctif simple.

Erreur n°1 : faire de la marque le héros

C’est l’erreur fondamentale, présente dans 80 % des récits ratés. La marque y est mise en scène comme le personnage principal qui résout des problèmes, sauve la situation, triomphe. Or, dans tout récit qui fonctionne, le héros est celui auquel le lecteur peut s’identifier — votre client, jamais vous.

Correctif : votre marque est le mentor, l’allié, l’outil qui aide le héros à accomplir sa quête. Pensez Yoda dans Star Wars, pas Luke Skywalker.

5 erreurs de storytelling qui ruinent vos contenus (et comment les éviter)

Erreur n°2 : oublier le conflit

Beaucoup de récits ratés sont des descriptions positives sans tension : « notre client est satisfait, notre produit est génial, nos équipes sont passionnées ». C’est plat. Sans conflit, sans obstacle, sans risque d’échec, il n’y a pas de récit, il y a un communiqué de presse déguisé.

Correctif : chaque récit doit contenir une tension claire — un problème, un risque, un obstacle. Les meilleurs récits commencent même par une situation où tout semble perdu.

Erreur n°3 : trop de personnages

Un récit court avec cinq personnages perd son lecteur en deux phrases. Les meilleures histoires concentrent l’attention sur un héros principal, éventuellement entouré d’un mentor et d’un antagoniste.

Correctif : un seul héros par récit. Si vous avez besoin de mettre en scène plusieurs personnes, faites plusieurs récits courts plutôt qu’un seul long.

Illustration éditoriale

Erreur n°4 : pas de transformation visible

Une histoire sans transformation n’est pas une histoire, c’est une description. Si à la fin de votre récit, le client est dans le même état qu’au début, vous avez raté quelque chose. Le lecteur attend de voir quelqu’un changer, sinon il ne se projettera jamais lui-même.

Correctif : avant d’écrire, posez-vous la question « qui change dans cette histoire, et comment ? ». Si vous ne savez pas répondre, il n’y a pas de récit.

Erreur n°5 : négliger le ton

Un même récit, raconté avec un vocabulaire administratif ou un vocabulaire vivant, ne produit pas le même effet. Beaucoup de marques travaillent le contenu de leurs histoires mais oublient le ton, ce qui donne des récits techniquement corrects mais émotionnellement plats.

Correctif : choisissez consciemment un registre (intime, expert, journalistique, conversationnel) et tenez-le sur tout le récit. Évitez le mélange des registres qui rend le ton flou.

Pour aller plus loin sur les fondamentaux du récit, consultez notre guide des techniques de storytelling.