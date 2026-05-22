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Plutôt que de répéter les mêmes principes abstraits, le meilleur moyen d’apprendre le storytelling est d’analyser des récits qui ont marqué leur époque. Cet article rassemble dix exemples de storytelling emblématiques, en français et en anglais, en identifiant à chaque fois ce qui fait leur force et ce qu’on peut en imiter.

Cinq exemples français

Intermarché — « L’amour, l’amour » (2017). Une histoire d’amour entière racontée dans le décor d’un supermarché, sans aucun argument produit. Le récit déclenche l’émotion, et le supermarché devient le lieu d’une mémoire collective. BlaBlaCar — Les rencontres improbables. Plutôt que de vanter ses tarifs, BlaBlaCar met en scène les rencontres entre conducteurs et passagers. Le service devient invisible, l’expérience humaine devient le message. Decathlon — Les parcours d’amateurs. Une série de portraits de sportifs ordinaires (un retraité, une mère célibataire, un adolescent) qui découvrent une discipline et se transforment. Petit Bateau — La transmission entre générations. Des récits courts autour de vêtements qui passent de génération en génération, transformant un produit textile en transmission familiale. Michel et Augustin — La mythologie fondatrice. Pas une campagne unique, mais la répétition inlassable, sur tous les emballages, de l’histoire des deux copains d’école qui voulaient faire des biscuits.

Storytelling exemple : 10 récits marquants à analyser et imiter

Cinq exemples internationaux

Apple — « Think Different » (1997). La publicité qui a refondé Apple : pas un mot sur le produit, juste une célébration des « fous, des marginaux, des rebelles » qui ont changé le monde. Nike — Colin Kaepernick (2018). La campagne qui place un athlète controversé au cœur de son récit en assumant la polarisation. Risquée, mais devenue un classique du brand storytelling. Patagonia — « Don’t buy this jacket » (2011). Une publicité pleine page dans le New York Times qui demande explicitement au lecteur de ne pas acheter. Devenue une référence absolue de l’engagement de marque. Always — « Like a Girl » (2014). Une campagne qui retourne complètement une expression péjorative pour en faire un message d’empowerment. Mémorable et largement répliquée depuis. Dove — « Real Beauty Sketches » (2013). Une campagne qui montre des femmes décrites par elles-mêmes vs par d’autres, démontrant l’écart entre auto-image et perception extérieure. Déclenche immédiatement l’émotion.

Ce que ces exemples ont en commun

Aucun ne met le produit au centre du récit.

Tous mettent en scène une transformation visible.

Tous déclenchent une émotion identifiable.

Tous tiennent en moins de 90 secondes (ou en une page).

Tous prennent un risque assumé (pas de message consensuel).

Ces cinq points ne sont pas des accidents : ce sont les ingrédients récurrents de tout grand storytelling. Pour creuser ces principes, consultez notre guide des techniques de storytelling.