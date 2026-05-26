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Une charte de valeurs affichée au mur de la salle de réunion ne crée aucune culture. Les organisations dont la culture interne est la plus forte ont compris depuis longtemps que cette transmission passe par les récits — mythes fondateurs, anecdotes répétées, histoires de victoires et d’échecs partagés. Le storytelling appliqué à la culture d’entreprise est l’un des outils les plus puissants du leadership organisationnel.

Pourquoi les chartes de valeurs ne suffisent pas

Toutes les entreprises affichent à peu près les mêmes valeurs : excellence, intégrité, innovation, esprit d’équipe. Ces mots, répétés mille fois, finissent par ne plus rien signifier. Les valeurs ne deviennent vivantes que lorsqu’elles sont incarnées dans des histoires concrètes, racontées et re-racontées par les collaborateurs eux-mêmes.

Storytelling et culture d’entreprise : transmettre les valeurs autrement

Les trois récits qui structurent une culture

L’histoire de la création de l’entreprise, racontée mille fois, devient la matrice de toute la culture. Pourquoi a-t-elle été fondée ? Contre quoi se bat-elle ? Toutes les organisations à forte culture (Apple, Patagonia, Décathlon, Doctolib) ont un récit fondateur clair et mille fois répété.

2. Le récit de la décision difficile

L’histoire d’un moment où l’entreprise a fait un choix qui révèle ses valeurs réelles : refuser un client important pour une question éthique, maintenir une équipe pendant une crise, investir dans une décision impopulaire. Ces récits sont les preuves vivantes que les valeurs ne sont pas qu’affichées.

3. Le récit du collaborateur héroïque

L’histoire d’un collaborateur ordinaire qui a incarné les valeurs dans une situation concrète. Cette personnification rend les valeurs accessibles et imitables.

Identifier les récits déjà existants (la plupart des organisations en ont, ils circulent juste de manière informelle). Les documenter (interviews, vidéos, écrits internes). Les intégrer aux temps forts de la vie de l’entreprise (onboarding, séminaires, communications internes). Encourager les nouveaux récits (rituels de partage, espaces dédiés).

Pour aller plus loin, consultez notre pilier sur le storytelling d’entreprise.

Illustration éditoriale

Les erreurs à éviter

Inventer des récits de toutes pièces (immédiatement détecté en interne).

Mettre exclusivement en scène les dirigeants.

Lisser les histoires pour les rendre lisses (perte de saveur).

Laisser le service communication monopoliser la narration.