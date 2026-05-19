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LinkedIn est devenu, en France comme ailleurs, le terrain principal du personal branding professionnel. Mais publier sur LinkedIn ne suffit pas : encore faut-il publier ce qui résonne avec une audience précise et construire une présence cohérente sur la durée. Voici une méthode applicable, testée et ajustée par les meilleurs praticiens du réseau.

Pourquoi LinkedIn fonctionne (et pourquoi tant d’experts y échouent)

LinkedIn est aujourd’hui la principale source d’opportunités professionnelles entrantes pour les consultants, formateurs, freelances et dirigeants. Mais 90 % des comptes y sont quasi inactifs, et 9 % publient des contenus sans personnalité. Les 1 % qui se distinguent appliquent quelques règles simples mais rarement suivies.

Personal branding LinkedIn : comment poster ce qui marche vraiment

Quoi poster sur LinkedIn

Des récits personnels d’expérience professionnelle — pas des théories, des cas vécus.

— pas des théories, des cas vécus. Des prises de position assumées — un avis tranché vaut mieux qu’un consensus mou.

— un avis tranché vaut mieux qu’un consensus mou. Des erreurs et apprentissages — les posts sur les échecs surperforment ceux sur les succès.

— les posts sur les échecs surperforment ceux sur les succès. Des analyses de cas concrets — comment une marque a fait ceci, ce que vous en retenez.

— comment une marque a fait ceci, ce que vous en retenez. Des conseils opérationnels — pas des généralités, des méthodes immédiatement applicables.

La structure d’un post LinkedIn qui marche

Une accroche en une ligne qui crée l’envie de cliquer sur « lire plus ». Un récit ou une analyse structuré en paragraphes très courts (1 à 3 lignes). Une leçon transposable que le lecteur peut appliquer à son propre contexte. Une question finale qui invite au commentaire.

Longueur idéale : 1 200 à 1 800 caractères. Au-delà, le taux de complétion s’effondre.

Illustration éditoriale

Les erreurs à éviter

Citations Steve Jobs et autres lieux communs.

Posts inspirationnels génériques sans expérience personnelle.

Auto-promotion permanente sans valeur offerte.

Engagement par bots ou pods de like (détectés et pénalisés).

Abandon après trois mois.

Pour aller plus loin sur la construction d’un récit personnel solide, consultez notre pilier sur le storytelling d’entreprise.