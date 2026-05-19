- Pourquoi LinkedIn fonctionne (et pourquoi tant d’experts y échouent)
- Quoi poster sur LinkedIn
- La structure d’un post LinkedIn qui marche
- Les erreurs à éviter
- Questions fréquentes
- À lire également
LinkedIn est devenu, en France comme ailleurs, le terrain principal du personal branding professionnel. Mais publier sur LinkedIn ne suffit pas : encore faut-il publier ce qui résonne avec une audience précise et construire une présence cohérente sur la durée. Voici une méthode applicable, testée et ajustée par les meilleurs praticiens du réseau.
Pourquoi LinkedIn fonctionne (et pourquoi tant d’experts y échouent)
LinkedIn est aujourd’hui la principale source d’opportunités professionnelles entrantes pour les consultants, formateurs, freelances et dirigeants. Mais 90 % des comptes y sont quasi inactifs, et 9 % publient des contenus sans personnalité. Les 1 % qui se distinguent appliquent quelques règles simples mais rarement suivies.
Quoi poster sur LinkedIn
- Des récits personnels d’expérience professionnelle — pas des théories, des cas vécus.
- Des prises de position assumées — un avis tranché vaut mieux qu’un consensus mou.
- Des erreurs et apprentissages — les posts sur les échecs surperforment ceux sur les succès.
- Des analyses de cas concrets — comment une marque a fait ceci, ce que vous en retenez.
- Des conseils opérationnels — pas des généralités, des méthodes immédiatement applicables.
La structure d’un post LinkedIn qui marche
- Une accroche en une ligne qui crée l’envie de cliquer sur « lire plus ».
- Un récit ou une analyse structuré en paragraphes très courts (1 à 3 lignes).
- Une leçon transposable que le lecteur peut appliquer à son propre contexte.
- Une question finale qui invite au commentaire.
Longueur idéale : 1 200 à 1 800 caractères. Au-delà, le taux de complétion s’effondre.
Les erreurs à éviter
- Citations Steve Jobs et autres lieux communs.
- Posts inspirationnels génériques sans expérience personnelle.
- Auto-promotion permanente sans valeur offerte.
- Engagement par bots ou pods de like (détectés et pénalisés).
- Abandon après trois mois.
Pour aller plus loin sur la construction d’un récit personnel solide, consultez notre pilier sur le storytelling d’entreprise.
Questions fréquentes
À quelle fréquence publier sur LinkedIn ?
Trois à cinq publications par semaine sont idéales pour une montée en visibilité progressive sans saturer son audience. La régularité prime sur l’intensité.
Faut-il avoir une niche stricte sur LinkedIn ?
Oui. Un compte qui parle de tout n’attire personne. Choisissez un territoire d’expertise précis et tenez-le sur six mois minimum avant d’évaluer.
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