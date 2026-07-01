Storytelling RSE : raconter l’impact sans greenwashing

Le piège du récit RSE trop lissé

Un rapport RSE est, par construction, un exercice narratif. Il rassemble des données de durabilité, des engagements pris à un instant donné, et des résultats obtenus ou non. La tentation est grande d’en faire un récit linéaire et flatteur, où chaque action converge naturellement vers un succès annoncé. Cette tentation est précisément ce qui nourrit la défiance. Un récit trop homogène, sans aspérité ni contradiction, déclenche chez le lecteur averti — investisseur, journaliste, client B2B, candidat — un réflexe de suspicion plutôt qu’une adhésion. Le storytelling RSE ne consiste donc pas à enjoliver des chiffres, mais à construire une structure de preuve capable de résister à l’examen.

Pourquoi les parties prenantes se méfient des rapports RSE

La méfiance envers les rapports RSE n’est pas nouvelle, mais elle s’est structurée à mesure que les cadres réglementaires et les attentes des parties prenantes se sont précisés. Deux mécanismes expliquent l’essentiel de cette défiance.

Le décalage entre discours et preuves

Lorsque les affirmations d’un rapport ne sont pas adossées à des éléments vérifiables — méthodologie de calcul, périmètre exact, source des données — le lecteur comble l’absence de preuve par le doute. Ce n’est pas l’ambition affichée qui pose problème, c’est l’écart perçu entre cette ambition et ce qui peut être vérifié.

La saturation des éléments de langage

Les formulations génériques (« engagement fort », « démarche responsable », « au cœur de notre stratégie ») ont été employées par un nombre suffisant d’organisations, y compris certaines dont les pratiques ont ensuite été contestées, pour que ces expressions perdent leur pouvoir de conviction. Un vocabulaire interchangeable d’un rapport à l’autre est un signal négatif, même lorsque le contenu sous-jacent est solide.

Les principes d’un récit RSE crédible

Construire un récit RSE qui résiste à l’examen suppose de renverser l’ordre habituel de la démonstration : partir des faits observables, puis en tirer un récit, plutôt que partir d’une intention et chercher les faits qui l’illustrent.

Partir des faits, pas des intentions

Le récit doit s’appuyer sur ce qui a été mesuré, mis en œuvre ou constaté, avec un périmètre et une méthode explicites. Une action non encore aboutie peut être racontée comme telle — un chantier en cours — plutôt que présentée comme un résultat acquis.

Nommer les limites et les points de progression

Un rapport qui reconnaît explicitement les domaines où la trajectoire est encore incomplète gagne en crédibilité sur l’ensemble du document, y compris sur les points où les résultats sont réellement solides. Cette asymétrie joue en faveur de l’organisation qui accepte de nommer ses limites : le lecteur accorde davantage de crédit aux réussites lorsque les insuffisances ne sont pas dissimulées.

Donner la parole aux parties prenantes concernées

Un récit RSE gagne en épaisseur lorsqu’il ne repose pas uniquement sur la voix de l’organisation elle-même. Associer les équipes opérationnelles, les partenaires ou les représentants des communautés concernées par une action donne au récit une pluralité de points de vue, plus difficile à percevoir comme un exercice de communication à sens unique.

Structurer le récit d’un rapport RSE

Au-delà des principes, la structure narrative elle-même conditionne la lisibilité et la crédibilité du document. Trois temps permettent d’organiser la matière sans artifice.

Le point de départ : la situation avant l’engagement

Décrire l’état initial — la pratique, le processus ou l’impact tel qu’il se présentait avant l’action engagée — donne un point de comparaison concret. Sans cette référence, une évolution même réelle reste difficile à apprécier pour le lecteur.

Le chemin parcouru : actions et arbitrages

Le récit gagne à expliciter les arbitrages effectués, y compris ceux qui ont eu un coût pour l’organisation — renoncement à un fournisseur, investissement reporté sur un autre poste, choix technique plus contraignant. Ces arbitrages sont souvent le passage le plus convaincant d’un rapport, car ils montrent que l’engagement a eu un prix réel.

Ce qui reste à faire : la trajectoire

Clore le récit sur une trajectoire ouverte, avec des étapes identifiées et un horizon de suivi, évite l’écueil d’un rapport qui se présente comme un aboutissement. La RSE est un processus continu ; le traiter comme tel dans la narration renforce la cohérence entre le fond et la forme.

Les erreurs qui nourrissent le soupçon de greenwashing

Utiliser un vocabulaire d’intention (« nous visons », « nous aspirons ») pour décrire ce qui devrait être présenté comme un résultat mesuré, ou inversement présenter une intention comme un acquis.

Isoler une action ponctuelle et la présenter comme représentative de l’ensemble de l’activité de l’organisation.

Omettre le périmètre exact d’un engagement (une filiale, un site, une gamme de produits) en laissant entendre qu’il concerne l’ensemble de l’organisation.

Illustrer le rapport avec des visuels ou des exemples déconnectés de l’activité réelle de l’entreprise, créant un décalage entre l’image projetée et la réalité opérationnelle.

Multiplier les labels et certifications sans expliciter ce qu’ils garantissent concrètement, au risque de donner une impression de caution sans substance.

Ancrer le récit dans la gouvernance, pas seulement la communication

Un récit RSE durablement crédible ne peut pas être construit a posteriori par la seule fonction communication. Il suppose que les équipes en charge de la rédaction aient accès aux données de gouvernance, aux arbitrages financiers et aux échanges avec les parties prenantes internes. Lorsque le récit est écrit en aval, sans lien avec les décisions qui ont façonné l’action, il tend à se rapprocher d’un exercice de style — précisément ce que les lecteurs avertis identifient le plus rapidement. À l’inverse, un récit nourri par une implication en amont des équipes RSE, finance et direction générale reflète une cohérence organisationnelle qui se perçoit à la lecture, indépendamment de la qualité rédactionnelle du document.

FAQ

Qu’est-ce que le greenwashing narratif ?

Le greenwashing narratif désigne l’usage de techniques de storytelling — mise en récit, choix de vocabulaire, sélection d’exemples — pour donner une impression d’impact ou d’engagement supérieure à ce que les faits et les données permettent d’établir. Il ne s’agit pas nécessairement d’une fausse information, mais d’un déséquilibre entre la forme du récit et la solidité de son contenu.

Faut-il inclure les échecs dans un rapport RSE ?

Mentionner les objectifs non atteints ou les actions abandonnées renforce généralement la crédibilité de l’ensemble du rapport, à condition d’expliquer les raisons de cet écart et les ajustements prévus. Un rapport qui ne présente que des réussites est perçu comme incomplet par les lecteurs habitués à ce type de document.

Qui doit porter la parole dans un récit RSE ?

La voix de la direction reste nécessaire pour situer l’engagement dans la stratégie globale, mais elle gagne à être complétée par celle des équipes opérationnelles qui mettent en œuvre les actions, ainsi que par celle des parties prenantes externes concernées lorsque cela est pertinent. Cette pluralité de voix évite l’effet d’un discours institutionnel isolé.

Comment mesurer la crédibilité perçue d’un rapport RSE ?

La crédibilité perçue peut être approchée par des indicateurs qualitatifs : questions reçues de la part des parties prenantes après publication, reprise du rapport dans des analyses externes, ou retours directs des équipes internes sur la fidélité du récit à la réalité du terrain. Ces signaux, bien que moins immédiats qu’un indicateur chiffré, renseignent sur la manière dont le récit a été reçu au-delà de sa diffusion.

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