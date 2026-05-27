- Pourquoi la newsletter est revenue
- Les newsletters françaises qui marchent
- La structure d’une newsletter qui marche
- Pourquoi la newsletter convient aux experts
- Questions fréquentes
- À lire également
Donné pour mort il y a dix ans, le mail est revenu en force comme l’un des canaux narratifs les plus puissants. Substack, Beehiiv, Ghost et Brevo ont relancé un format que beaucoup pensaient dépassé : la newsletter. Et avec elle, une nouvelle génération d’experts, de journalistes et d’éditeurs ont prouvé qu’on pouvait construire des audiences fidèles et payantes uniquement par le récit envoyé en boîte mail.
Pourquoi la newsletter est revenue
Trois raisons : la saturation des réseaux sociaux qui rend la portée organique aléatoire ; le besoin d’une relation directe avec son audience, sans dépendre d’un algorithme ; et l’envie d’un format long et lent, qui prend le temps de raconter quelque chose de substantiel. Le mail offre ces trois choses, là où LinkedIn et X laissent toujours le doute sur qui voit quoi.
Les newsletters françaises qui marchent
L’Information du Jour de Brief.me, Snowball sur la finance personnelle, Sista Tech sur les femmes dans la tech, Petit Web sur le marketing digital, Le Crayon sur la culture, Galionx sur l’entrepreneuriat. Toutes ces newsletters partagent une voix éditoriale forte, une régularité absolue, et un ton qui contraste avec la communication de marque traditionnelle.
La structure d’une newsletter qui marche
- Un objet d’email court et intrigant (40-60 caractères max).
- Une ouverture personnelle qui crée une connexion humaine.
- Un récit ou une analyse principale qui justifie d’avoir ouvert le mail.
- Trois à cinq sections plus courtes en complément.
- Une fermeture personnelle qui invite au dialogue.
Pourquoi la newsletter convient aux experts
Pour un consultant, un formateur, un freelance, la newsletter est l’un des outils les plus puissants pour construire une autorité durable. Elle permet de démontrer son expertise sans contraintes algorithmiques, de fidéliser une audience qui a explicitement consenti à recevoir vos contenus, et d’ouvrir des opportunités commerciales (consulting, formations, livres) que les réseaux sociaux ne génèrent jamais aussi efficacement.
Pour aller plus loin sur les autres canaux narratifs, consultez notre pilier sur le storytelling digital.
Questions fréquentes
Quelle fréquence d’envoi pour une newsletter ?
Hebdomadaire pour la majorité des newsletters professionnelles. Bi-mensuelle si vous misez sur des contenus très longs et travaillés. Quotidienne uniquement pour des contenus très courts à valeur informationnelle immédiate.
Combien d’abonnés faut-il pour qu’une newsletter soit rentable ?
En modèle gratuit avec monétisation indirecte (consulting, formations), 1 000 à 3 000 abonnés engagés suffisent à générer des opportunités sérieuses. En modèle payant, comptez 2 000 abonnés payants pour atteindre l’équivalent d’un revenu temps plein.
Vous avez un sujet expert à partager ?
Nous accueillons des contributions sponsorisées et placements éditoriaux qualifiés. Tarifs transparents, processus rapide.Voir nos tarifs →