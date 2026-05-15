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Storytelling transmedia : raconter une marque sur plusieurs canaux à la fois

Le storytelling transmedia désigne l’art de raconter une même histoire à travers plusieurs canaux complémentaires, où chaque canal apporte sa pièce du puzzle narratif. Plus exigeant qu’un simple multicanal, il impose une cohérence narrative absolue tout en exploitant les forces propres à chaque média. Cette discipline, popularisée par Henry Jenkins au début des années 2000, est aujourd’hui devenue centrale pour les marques qui cherchent à exister durablement dans l’attention de leurs publics.

Transmedia vs multimedia : la différence

Transmedia vs multimedia : la différence

Le multimedia consiste à raconter la même histoire sur plusieurs canaux. Le transmedia consiste à décomposer une histoire en plusieurs morceaux, et à confier chaque morceau au canal le plus adapté. Le résultat : une narration plus riche, mais aussi plus exigeante à concevoir.

Trois exemples de marques transmedia

Trois exemples de marques transmedia

Patagonia raconte son engagement environnemental sur quatre canaux complémentaires : un site web qui documente sa chaîne de production, un magazine print (The Cleanest Line) qui publie des récits longs, des films documentaires diffusés gratuitement, et une présence sociale qui amplifie. Chaque canal apporte sa pièce.

LEGO a bâti tout un univers transmedia autour de ses jouets : films, séries TV, jeux vidéo, livres, concours communautaires. Aucun de ces canaux ne suffirait à raconter l’univers LEGO ; ensemble, ils créent une expérience cohérente.

Red Bull ne vend pas une boisson, il raconte un univers de sport extrême décliné sur magazine, vidéos, événements, podcast, télévision. Là encore, chaque canal contribue à la narration globale.

Identifier le récit principal (la « bible narrative »). Décomposer ce récit en chapitres complémentaires. Affecter chaque chapitre au canal le plus adapté (vidéo, podcast, écrit, événement). Assurer une cohérence absolue de ton et d’univers. Mesurer la consommation croisée (combien d’audience suit plusieurs canaux).

Les pièges du transmedia

Vouloir tout faire en même temps (mieux vaut deux canaux maîtrisés que cinq médiocres).

Perdre la cohérence entre canaux.

Sous-estimer l’effort de coordination.

Oublier les passerelles entre les canaux.

Pour aller plus loin, consultez notre pilier sur le storytelling digital.