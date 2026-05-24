⏱ 7 min de lecture

La France est un terreau fertile pour le storytelling marketing. Plusieurs campagnes des dix dernières années sont devenues des références internationales pour l’audace narrative, la justesse du ton et l’efficacité commerciale. Cet article en analyse cinq, en dégage les ressorts narratifs et les leçons applicables à vos propres campagnes.

1. Intermarché — « L’amour, l’amour » (2017)

Une histoire d’amour entre deux étudiants, racontée sur trois minutes dans le décor d’un supermarché Intermarché. Pas un seul argument produit. Pas une seule promotion. Juste une histoire universelle, magnifiquement filmée, qui se termine par le mariage et la naissance d’un enfant — toujours dans le même supermarché. La campagne a généré des dizaines de millions de vues et a fait basculer la perception de l’enseigne. Leçon : un grand récit ne parle jamais du produit.

Cinq campagnes de storytelling marketing françaises qui ont marqué les esprits

2. Decathlon — « By Sport » (2020-)

Une série de mini-documentaires sur des sportifs amateurs ordinaires : un retraité qui découvre la marche nordique, une mère célibataire qui se met à la course, un adolescent qui apprend la planche à voile. Chaque film de deux minutes raconte une transformation personnelle par le sport. Les produits Decathlon sont visibles mais jamais commentés. Leçon : la transformation du héros est plus puissante que l’argument produit.

Plus une campagne unique qu’un ensemble cohérent : depuis 2004, Michel et Augustin recyclent inlassablement la même histoire fondatrice — deux copains d’école qui voulaient faire des biscuits avec de vrais ingrédients. Cette mythologie, racontée sur tous les emballages, dans toutes les interviews, sur tous les réseaux, a créé un attachement qu’aucune publicité n’aurait pu acheter. Leçon : la répétition d’une même histoire fondatrice est un actif marketing à part entière.

Illustration éditoriale

4. BlaBlaCar — Les rencontres improbables

Plutôt que de vanter ses tarifs ou ses fonctionnalités, BlaBlaCar a centré sa communication sur les rencontres entre conducteurs et passagers : un agriculteur normand qui partage la route avec une étudiante marseillaise, un grand-père qui devient le confident d’une avocate parisienne. Le produit (le service de covoiturage) est invisible dans le récit. Seule l’expérience humaine est mise en scène. Leçon : faire disparaître le produit pour mieux le rendre désirable.

5. Petit Bateau — Les vies multiples d’un t-shirt

Une série de courts récits autour des vêtements Petit Bateau qui passent de génération en génération : la grand-mère qui lègue à la mère qui lègue à la fille. Le récit transforme un produit textile en transmission familiale. Leçon : raconter un objet à travers son cycle de vie crée une valeur émotionnelle que le neuf seul n’a pas.

Pour décrypter les structures narratives utilisées dans ces campagnes, consultez notre guide des techniques de storytelling.