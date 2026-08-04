Storytelling de la page À propos : raconter sans se vendre

Une page négligée malgré son trafic

La page À propos figure presque toujours parmi les pages les plus consultées d’un site d’entreprise, juste après la page d’accueil et les pages produit. Elle est pourtant traitée, dans la majorité des cas, comme une formalité : une liste de dates, un organigramme déguisé en texte, quelques adjectifs valorisants accolés au nom de l’entreprise. Ce décalage entre l’attention que lui portent les visiteurs et le soin qu’on lui accorde en interne explique pourquoi tant de pages À propos ne remplissent pas leur rôle.

Le visiteur qui arrive sur cette page n’est pas en train de flâner. Il cherche généralement à répondre à une question précise avant de prendre une décision : travailler avec cette entreprise, la recommander, investir en elle ou simplement lui faire confiance. Une page qui se contente de se décrire elle-même, sans se soucier de cette question, échoue à convaincre même lorsqu’elle est bien écrite.

Ce que le visiteur vient réellement chercher

Avant de rédiger, il est utile de distinguer ce que l’entreprise veut dire de ce que le lecteur veut savoir. Ces deux listes se recoupent rarement autant qu’on l’imagine. Une entreprise veut souvent parler de ses valeurs, de son ancienneté, de la taille de ses équipes. Le lecteur, lui, cherche des réponses plus concrètes : cette entreprise comprend-elle mon problème, a-t-elle déjà résolu des situations comparables à la mienne, et puis-je lui faire confiance sur la durée.

La page À propos la plus efficace n’est donc pas celle qui en dit le plus sur l’entreprise, mais celle qui répond le plus directement aux questions du lecteur, en s’appuyant sur l’histoire réelle de l’entreprise comme matière première plutôt que comme finalité.

Une structure qui a fait ses preuves

L’ouverture : répondre à la question implicite avant qu’elle soit posée

Les premières lignes doivent situer l’entreprise dans l’univers du lecteur, pas dans le sien. Plutôt que de commencer par une date de création ou une mission générique, il est plus efficace d’ouvrir sur le problème que l’entreprise a choisi de traiter, et pourquoi ce choix n’était pas neutre. Cette entrée en matière évite l’effet catalogue et installe immédiatement une intention.

Le cœur : la trajectoire plutôt que la liste de faits

Une chronologie factuelle — création, premiers clients, levée de fonds, expansion — informe sans convaincre. Ce qui retient l’attention, c’est la tension qui a précédé chaque étape : une hypothèse de départ qui s’est révélée fausse, un choix qui allait à contre-courant du marché, une contrainte qui a forcé à trouver une autre voie. Ces éléments donnent à la trajectoire une cohérence que la simple accumulation de dates ne produit pas.

La preuve : ancrer le discours dans du concret

Une entreprise qui affirme être rigoureuse, innovante ou proche de ses clients doit montrer une situation où cela s’est vérifié, plutôt que de le formuler comme un attribut. Un exemple précis, même modeste, pèse davantage qu’une série de qualificatifs. Cette section est aussi l’endroit où les signaux d’expertise trouvent naturellement leur place : méthode de travail, secteurs traités, type de problèmes résolus.

La clôture : donner une direction, pas un slogan

La fin de la page ne doit pas se contenter de résumer ce qui précède. Elle gagne à indiquer ce que l’entreprise cherche à construire ensuite, et pourquoi cela concerne le lecteur. Un appel à l’action clair — prendre contact, découvrir une offre, lire un cas concret — referme la page sans rupture de ton.

Les pièges les plus fréquents

Multiplier les superlatifs (leader, unique, meilleur) sans les étayer, ce qui affaiblit la crédibilité plutôt que de la renforcer.

Écrire la page du point de vue interne, en énumérant des jalons qui n’ont de sens que pour les fondateurs ou les équipes.

Confondre transparence et exhaustivité, au risque de noyer le message sous des détails qui n’intéressent pas le lecteur.

Séparer complètement la page À propos du reste du site, alors qu’elle devrait faire écho aux preuves présentées ailleurs (témoignages, études de cas, données d’activité).

Adopter un ton uniforme quel que soit le public visé, sans tenir compte de qui lit réellement cette page et pourquoi.

Adapter le ton au contexte de l’entreprise

Une jeune structure n’a pas les mêmes arguments à mobiliser qu’une entreprise établie. Pour une structure récente, l’accent porte souvent sur la vision et sur la clarté du problème identifié, faute d’un historique long à raconter. Pour un cabinet de conseil ou une entreprise de services, la crédibilité repose davantage sur la méthode et sur la nature des engagements traités que sur une trajectoire narrative. Pour une entreprise familiale ou de longue date, l’ancienneté devient un atout à condition de la relier à une continuité de valeurs vérifiable, et non à une simple durée d’existence.

Dans tous les cas, le ton doit rester cohérent avec celui utilisé sur le reste du site. Une page À propos rédigée dans un registre plus littéraire ou plus familier que les pages produit crée une dissonance qui peut faire douter le lecteur de la cohérence globale de la marque.

Évaluer si la page remplit son rôle

Une page À propos efficace peut se juger à des signaux simples : le temps passé sur la page par rapport aux autres pages du site, le taux de sortie vers une page de contact ou une offre, ou encore les retours qualitatifs recueillis lors d’entretiens avec des prospects sur ce qui les a convaincus de poursuivre. Ces indicateurs, suivis dans la durée, permettent d’ajuster le contenu sans se fier à une impression subjective sur la qualité du texte.

Questions fréquentes

Faut-il inclure les photos et biographies de l’équipe sur la page À propos ?

Cela dépend du secteur et de la taille de l’entreprise. Pour les activités de service ou de conseil, où la relation humaine pèse dans la décision, présenter les personnes clés renforce la confiance. Pour une entreprise dont l’achat est davantage produit que relationnel, cette information peut être déplacée vers une page dédiée à l’équipe sans alourdir la page principale.

Quelle longueur donner à une page À propos ?

Il n’existe pas de longueur universelle. L’enjeu est de couvrir les questions réelles du lecteur sans les diluer dans du remplissage. Une page courte mais précise sert mieux l’objectif qu’une page longue qui répète les mêmes idées sous des formulations différentes.

Comment actualiser une page À propos sans la réécrire entièrement ?

Il est utile de revoir la page à chaque étape significative de l’entreprise (nouveau positionnement, changement d’échelle, évolution du marché adressé) plutôt que sur un calendrier fixe. Entre ces révisions, il suffit souvent d’actualiser les preuves concrètes citées, pour éviter qu’elles ne deviennent datées.

La page À propos doit-elle contenir des appels à l’action commerciaux ?

Un appel à l’action mesuré, cohérent avec l’intention du visiteur à ce stade de sa réflexion, trouve naturellement sa place en fin de page. Un discours commercial appuyé dès les premières lignes, en revanche, contredit l’objectif de cette page, qui est d’abord d’établir une compréhension et une confiance avant de solliciter une action.

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