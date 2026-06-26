Storytelling de gamme : relier vos produits par un récit

Pourquoi une gamme a besoin de son propre récit

La plupart des marques savent raconter un produit. Bien moins savent raconter une gamme. Or dès qu’un catalogue compte plusieurs références, une question se pose : qu’est-ce qui relie ces produits entre eux, au-delà du fait qu’ils portent le même logo ? Sans réponse claire, chaque fiche produit défend son territoire de façon autonome, et l’ensemble se lit comme une juxtaposition plutôt que comme une offre construite.

Le storytelling de gamme consiste précisément à formuler le fil conducteur qui donne du sens à une famille de produits. Il ne remplace pas le récit propre à chaque référence : il l’englobe. Son enjeu n’est pas esthétique mais commercial. Une gamme racontée aide le prospect à se situer, à comprendre quel produit correspond à son besoin, et à percevoir une montée en gamme logique plutôt qu’un empilement d’options.

Cette discipline devient critique dès qu’une entreprise élargit son catalogue. Le moment où l’on ajoute une troisième ou une quatrième référence est souvent celui où le discours commence à se brouiller. Chaque nouveau produit a été pensé pour répondre à une demande précise, mais personne n’a remis à plat la manière dont l’ensemble se tient debout.

Distinguer le récit de gamme du récit produit

Un récit produit répond à une question simple : pourquoi choisir cette référence en particulier ? Il met en avant un usage, un bénéfice, une situation. Le récit de gamme se place un cran au-dessus. Il répond à une autre question : pourquoi cette marque propose-t-elle cet ensemble de produits, et selon quelle logique ?

La confusion entre ces deux niveaux est fréquente. Beaucoup d’entreprises tentent de faire porter au récit d’un produit phare le poids de toute la gamme. Le produit vedette devient alors le seul à exister vraiment dans le discours, et les autres références sont reléguées au rang de variantes mal définies. À l’inverse, certaines marques diluent tellement leur message à l’échelle de la gamme qu’aucun produit ne ressort plus.

Trois fonctions du récit de gamme

Orienter : aider l’acheteur à identifier rapidement la référence faite pour lui, sans qu’il ait à comparer chaque fiche technique.

: aider l’acheteur à identifier rapidement la référence faite pour lui, sans qu’il ait à comparer chaque fiche technique. Hiérarchiser : rendre lisible la progression entre une entrée de gamme et une offre plus complète, de sorte que le prix s’explique par le récit et non l’inverse.

: rendre lisible la progression entre une entrée de gamme et une offre plus complète, de sorte que le prix s’explique par le récit et non l’inverse. Relier : montrer qu’acheter un produit de la marque, c’est entrer dans un univers cohérent où les références dialoguent entre elles.

Les structures narratives qui tiennent une gamme

Plusieurs logiques permettent d’articuler un ensemble de produits sous un même récit. Le choix dépend de la nature du catalogue et du marché visé.

La progression par maturité

La gamme raconte un parcours : on commence par une référence accessible, on évolue vers des produits plus avancés à mesure que le besoin se précise. Ce schéma convient aux marchés où l’acheteur monte en compétence ou en exigence avec le temps. Le récit ne vend pas seulement un produit, il accompagne une trajectoire. L’entrée de gamme n’est plus un produit au rabais mais une porte d’entrée assumée.

La segmentation par usage

Ici, les produits ne se hiérarchisent pas verticalement mais se répartissent selon des contextes d’emploi distincts. Chaque référence répond à une situation, et le récit de gamme explique comment ces situations forment un territoire cohérent. Cette approche évite le piège de la cannibalisation : deux produits ne se concurrencent pas s’ils racontent des moments d’usage clairement différents.

Le principe modulaire

Certaines gammes reposent sur une promesse de compatibilité : les produits se combinent, se complètent, se montent ensemble. Le récit met alors en avant l’écosystème plutôt que les unités. L’argument central devient l’idée qu’en restant dans la gamme, l’acheteur construit un ensemble cohérent et durable. La fidélité naît de la cohérence technique autant que du discours.

Construire le fil conducteur

Avant d’écrire quoi que ce soit, il faut identifier ce que les produits ont réellement en commun. Cet élément partagé n’est pas forcément une caractéristique technique. Il peut s’agir d’une conviction, d’une manière de concevoir le métier, d’un standard de qualité que la marque s’impose sur l’ensemble de ses références.

Ce travail suppose de relire le catalogue avec un regard transversal. La question n’est pas « qu’est-ce que ce produit apporte ? » mais « qu’est-ce que ce produit dit de la marque qui le propose ? ». Lorsque les réponses convergent, le fil conducteur émerge. Lorsqu’elles divergent franchement, c’est souvent le signe qu’une partie du catalogue mériterait d’être repensée, ou racontée comme une gamme distincte.

Nommer pour relier

Le système de nommage joue un rôle souvent sous-estimé dans le récit de gamme. Des noms de produits cohérents entre eux installent immédiatement l’idée d’une famille. À l’inverse, des dénominations hétérogènes obligent le client à reconstruire mentalement les liens, effort qu’il ne fournira pas spontanément. Un nom n’est pas qu’une étiquette : c’est le premier signal de l’appartenance d’un produit à un ensemble.

Articuler sans uniformiser

Un récit de gamme réussi conserve à chaque produit sa singularité. L’objectif n’est pas que toutes les références racontent la même histoire, mais qu’elles racontent des histoires compatibles. La nuance est essentielle. Une gamme trop uniforme perd en lisibilité : si tout se ressemble, le client ne sait plus quoi choisir. Une gamme trop dispersée perd en cohérence. L’équilibre se trouve dans une grammaire commune qui laisse de la place aux accents propres à chaque référence.

Les erreurs qui fragilisent un récit de gamme

La première erreur consiste à laisser le récit de gamme se construire par accumulation. Chaque nouveau produit est lancé avec son propre discours, sans qu’on s’interroge sur son insertion dans l’ensemble. Au bout de quelques années, la gamme ressemble à une sédimentation de décisions ponctuelles, sans logique d’ensemble perceptible.

La deuxième erreur tient à la hiérarchie implicite. Quand un produit historique concentre toute l’attention, les nouvelles références peinent à exister. Le récit de gamme doit alors être révisé pour faire de la place, quitte à repositionner le produit phare comme un élément parmi d’autres d’un ensemble plus large.

La troisième erreur est la cannibalisation narrative : deux produits racontent la même histoire et se disputent le même client. Le récit de gamme sert précisément à délimiter les territoires, à attribuer à chaque référence un rôle distinct. Lorsque deux produits ne peuvent pas être racontés différemment, la question n’est plus narrative mais stratégique.

Faire vivre le récit dans le temps

Une gamme évolue. Des produits sont ajoutés, d’autres retirés. Le récit doit donc être conçu comme un cadre durable plutôt que comme une formule figée. Un bon fil conducteur résiste à l’arrivée d’une nouvelle référence : celle-ci trouve sa place dans l’histoire existante sans la contredire. Si chaque ajout impose de tout réécrire, c’est que le récit était trop dépendant des produits du moment.

Cette robustesse se teste simplement. Face à un projet de nouveau produit, on vérifie qu’il peut se raconter à l’intérieur du cadre établi. S’il s’y intègre naturellement, la gamme reste cohérente. S’il le déborde, deux options se présentent : ajuster le cadre, ou assumer la création d’une gamme distincte avec son propre récit. Dans les deux cas, la décision est explicite, prise en connaissance de cause, plutôt que subie.

FAQ

Quelle différence entre récit de marque et récit de gamme ?

Le récit de marque exprime l’identité, la raison d’être et les convictions de l’entreprise dans son ensemble. Le récit de gamme se situe à un niveau intermédiaire : il explique la logique qui relie une famille de produits précise. Une marque peut porter plusieurs récits de gamme distincts, chacun cohérent avec le récit de marque qui les chapeaute.

Combien de produits faut-il pour justifier un récit de gamme ?

Dès qu’une offre compte deux ou trois références susceptibles d’être comparées par le même acheteur, la question de leur articulation se pose. Il n’existe pas de seuil chiffré universel. Le signal pertinent est qualitatif : si vos prospects hésitent entre vos propres produits sans comprendre lequel leur convient, un récit de gamme devient nécessaire.

Comment éviter que les produits se cannibalisent dans le récit ?

En attribuant à chaque référence un territoire narratif distinct, fondé sur un usage, un niveau de maturité ou un contexte clairement différencié. Si deux produits ne peuvent pas être racontés autrement l’un que l’autre, le problème dépasse le récit et relève du positionnement même de la gamme.

Faut-il réécrire le récit de gamme à chaque nouveau produit ?

Non, et c’est même un indicateur de qualité. Un récit de gamme bien conçu fonctionne comme un cadre durable dans lequel les nouvelles références viennent s’insérer. Si chaque ajout oblige à tout reprendre, c’est que le fil conducteur reposait trop sur les produits existants plutôt que sur une logique stable.

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